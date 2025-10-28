Giriş
    Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor?

    Battlefield 6'nın herkese ücretszi Battle Royale oyun modu Battlefield REDSEC yayınlandı. Battlefield REDSEC, CoD Warzone ve PUBG'ye iddialı bir rakip olmaya geliyor.

    Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6’nın merakla beklenen oynaması ücretsiz versiyonu Battlefield REDSEC çıktı. Bugün itibarıyla tüm PC ve konsol oyuncuları Battlefield REDSEC’e erişebiliyor. Oyunun tanıtım fragmanı oldukça etkileyici gözüküyor.

    Battlefield REDSEC, satış rekorları kıran Battlefield 6’nın tüm dinamiklerini içeriyor. Görsel ve teknik anlamda ana oyundan herhangi bir eksiği bulunmuyor. REDSEC’te Battle Royale ve Gauntlet adında iki ayrı oyun modu mevcut.

    Battle Royale modunda 100 oyuncu paraşütle haritaya atlıyor ve ayakta kalan son oyuncu olmak için mücadele ediyor. Gauntlet modunda ise çeşitli görevleri tamamlayarak rakip takımları eleyerek zafer mücadelesi veriyoruz. Gauntlet’te şifre çözme, bölgeyi koruma, hedefi imha etme, patlayıcı taşıma gibi çeşitli görevler mevcut.

    Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Her iki oyun türünde de belirli bir sürenin ardından harita küçülüyor ve rekabet artıyor. Tank, helikopter, insansız mini kara aracı gibi araçlar kullanılabiliyor.

    REDSEC ayrıca Battlefield 6’nın Portal moduna ücretsiz erişim imkanı sunuyor. Portal’da oyuncular tarafından oluşturulmuş haritalar ve oyun modları oynanabiliyor.

    Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Battlefield REDSEC sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri (1080p@30 FPS, düşük ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 2600
    • İşlemci (Intel): Intel Core i5-8400
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
    • Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia RTX 2060
    • Ekran Kartı(Intel): Intel Arc A380
    • DirectX: DX12
    • Depolama: HDD - 55 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri (1440p@60FPS yüksek / 1080p@80FPS+ düşük ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 11
    • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 3700X
    • İşlemci (Intel): Intel Core i7-10700
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 6700-XT
    • Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia RTX 3060Ti
    • Ekran Kartı (Intel): Intel Arc B580
    • DirectX: DX12
    • Depolama: SSD - 80 GB
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

