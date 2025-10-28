Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Battlefield 6’nın merakla beklenen oynaması ücretsiz versiyonu Battlefield REDSEC çıktı. Bugün itibarıyla tüm PC ve konsol oyuncuları Battlefield REDSEC’e erişebiliyor. Oyunun tanıtım fragmanı oldukça etkileyici gözüküyor.

Battlefield REDSEC, satış rekorları kıran Battlefield 6’nın tüm dinamiklerini içeriyor. Görsel ve teknik anlamda ana oyundan herhangi bir eksiği bulunmuyor. REDSEC’te Battle Royale ve Gauntlet adında iki ayrı oyun modu mevcut.

Battle Royale modunda 100 oyuncu paraşütle haritaya atlıyor ve ayakta kalan son oyuncu olmak için mücadele ediyor. Gauntlet modunda ise çeşitli görevleri tamamlayarak rakip takımları eleyerek zafer mücadelesi veriyoruz. Gauntlet’te şifre çözme, bölgeyi koruma, hedefi imha etme, patlayıcı taşıma gibi çeşitli görevler mevcut.

Tam Boyutta Gör Her iki oyun türünde de belirli bir sürenin ardından harita küçülüyor ve rekabet artıyor. Tank, helikopter, insansız mini kara aracı gibi araçlar kullanılabiliyor.

REDSEC ayrıca Battlefield 6’nın Portal moduna ücretsiz erişim imkanı sunuyor. Portal’da oyuncular tarafından oluşturulmuş haritalar ve oyun modları oynanabiliyor.

Battlefield REDSEC sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri (1080p@30 FPS, düşük ayarlar)

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci (AMD) : AMD Ryzen 5 2600

: AMD Ryzen 5 2600 İşlemci (Intel) : Intel Core i5-8400

: Intel Core i5-8400 RAM : 16GB

: 16GB Ekran Kartı (AMD) : AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

: AMD Radeon RX 5600 XT 6GB Ekran Kartı (Nvidia) : Nvidia RTX 2060

: Nvidia RTX 2060 Ekran Kartı(Intel): Intel Arc A380

Intel Arc A380 DirectX : DX12

: DX12 Depolama: HDD - 55 GB

Önerilen sistem gereksinimleri (1440p@60FPS yüksek / 1080p@80FPS+ düşük ayarlar)

İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 İşlemci (AMD) : AMD Ryzen 7 3700X

: AMD Ryzen 7 3700X İşlemci (Intel): Intel Core i7-10700

Intel Core i7-10700 RAM : 16GB

: 16GB Ekran Kartı(AMD) : AMD Radeon RX 6700-XT

: AMD Radeon RX 6700-XT Ekran Kartı (Nvidia) : Nvidia RTX 3060Ti

: Nvidia RTX 3060Ti Ekran Kartı (Intel): Intel Arc B580

Intel Arc B580 DirectX : DX12

: DX12 Depolama: SSD - 80 GB

