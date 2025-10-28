Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor?

Battlefield REDSEC, satış rekorları kıran Battlefield 6’nın tüm dinamiklerini içeriyor. Görsel ve teknik anlamda ana oyundan herhangi bir eksiği bulunmuyor. REDSEC’te Battle Royale ve Gauntlet adında iki ayrı oyun modu mevcut.
Battle Royale modunda 100 oyuncu paraşütle haritaya atlıyor ve ayakta kalan son oyuncu olmak için mücadele ediyor. Gauntlet modunda ise çeşitli görevleri tamamlayarak rakip takımları eleyerek zafer mücadelesi veriyoruz. Gauntlet’te şifre çözme, bölgeyi koruma, hedefi imha etme, patlayıcı taşıma gibi çeşitli görevler mevcut.
REDSEC ayrıca Battlefield 6’nın Portal moduna ücretsiz erişim imkanı sunuyor. Portal’da oyuncular tarafından oluşturulmuş haritalar ve oyun modları oynanabiliyor.
Battlefield REDSEC sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (1080p@30 FPS, düşük ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 2600
- İşlemci (Intel): Intel Core i5-8400
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
- Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia RTX 2060
- Ekran Kartı(Intel): Intel Arc A380
- DirectX: DX12
- Depolama: HDD - 55 GB
Önerilen sistem gereksinimleri (1440p@60FPS yüksek / 1080p@80FPS+ düşük ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 3700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7-10700
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 6700-XT
- Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia RTX 3060Ti
- Ekran Kartı (Intel): Intel Arc B580
- DirectX: DX12
- Depolama: SSD - 80 GB
alıyorum bir tane