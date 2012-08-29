Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Real Racing 3 için yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
38
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil platformun en başarılı yarış oyunlarından biri olan Real Racing serisinin yeni oyunu ''Real Racing 3'' için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

EA ve Firemonkeys'in işbirliği ile geliştirilen Real Racing 3, ilk olarak EA'nın yaz vitrinini sergilediği  San Francisco'daki basın konferansında kendini göstermişti. Kaliteli grafikleri ve başarılı yarış dinamikleriyle dikkat çeken Real Racing 3'te Porche, Dodge ve Audi markalarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 22 lisanslı otomobil bulunacak. Real Racing 3'ün yeni tanıtım videosunda ise 2010 model bir ''Porsche 911 GT3 RS'' sergilenirken, aracın gerçek teknik özellikleri de sunuluyor. 
Tanıtım videosunda her ne kadar kaliteli görseller sunuluyor olsa da, bu videonun oyunun bitmiş halini tam olarak yansıtmadığını da belirtmekte fayda var. Real Racing 3'ün kesin çıkış tarihi hakkında ise hala bir bilgi verilmedi, ancak oyunun bu yıl içerisinde Android ve iOS platformları için çıkış yapacağı belirtiliyor.
 

 

http://www.facebook.com/realracing Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caglet 7 yıl
rr2 ' yi oynadım ama androiddde , iosta aldığım zevki alamadım.. umarım bunda da öyle olmazda başkalarına muhtaç olmadan oynarız oyunumuzu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mogosan 7 yıl
Yine heralde 6.99 dolar olur.İnşallah daha pahalı olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kassatura 7 yıl
İlk videosuna göre daha iyi ışıklandırma ve daha gerçekçi kaplama kullanmışlar. Gelişme var. Harika olacağa benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evanjelist 7 yıl
Her zaman ki gibi en iyi yarış oyunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 7 yıl
Kim ne derse desin forza 4
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dampierre 7 yıl
Çıksa da chainfire 3d ile 4x msaa açıp oynasam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swein 7 yıl
dimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JasonBaba 7 yıl
Arkadaşlar asphalt 7yi önerir misiniz ? Ona göre alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şöförefısıldayanadam 7 yıl
elden gecmeden anlasilmaz test etmek lazim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EsT 7 yıl
Kim ne derse desin Apple.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zig Zag 7 yıl
Note olsaydi iyi olurdu simdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JasonBaba 7 yıl
Favori oyunum merakla bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Joker 7 yıl
Kim ne derse desin samsung.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Ses efektleri ve görsel olarak güzel bir çalışma olmuş ancak indirip bir denemek gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 7 yıl Joker
TheForeverGT

Kim ne derse desin samsung.

Ne alaka?

Arkadaş bu kadar fanatik olmanızın bir faydası yok kimseye.

Bana göre de SIII'e 2000'i verdikten sonra: Kim ne derse desin!

Yazılımsal başarı bu oyunu akıcı olarak SIII'te çalıştırmak demek değildir. Neyse..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturkmhmt 7 yıl Joker
TheForeverGT

Kim ne derse desin samsung.

ne alaka?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeanCarlo 7 yıl
Porche'yi tanıtmış adamlar resmen :) Ama favori oyunlarımdandır real racing
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2475 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve ea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Xperia V inceleme "Suya, Toza Dayanıklı! İnce ve Hızlı!" video 7 yıl IFA: Sony'den 20" Tablet PC "TableTab 20 inceleme" video 7 yıl Logitech G35 oyuncu kulaklığı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim