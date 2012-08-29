Real Racing 3 için yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı

Mobil platformun en başarılı yarış oyunlarından biri olan Real Racing serisinin yeni oyunu ''Real Racing 3'' için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.





EA ve Firemonkeys'in işbirliği ile geliştirilen Real Racing 3, ilk olarak EA'nın yaz vitrinini sergilediği San Francisco'daki basın konferansında kendini göstermişti. Kaliteli grafikleri ve başarılı yarış dinamikleriyle dikkat çeken Real Racing 3'te Porche, Dodge ve Audi markalarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 22 lisanslı otomobil bulunacak. Real Racing 3'ün yeni tanıtım videosunda ise 2010 model bir ''Porsche 911 GT3 RS'' sergilenirken, aracın gerçek teknik özellikleri de sunuluyor.

Tanıtım videosunda her ne kadar kaliteli görseller sunuluyor olsa da, bu videonun oyunun bitmiş halini tam olarak yansıtmadığını da belirtmekte fayda var. Real Racing 3'ün kesin çıkış tarihi hakkında ise hala bir bilgi verilmedi, ancak oyunun bu yıl içerisinde Android ve iOS platformları için çıkış yapacağı belirtiliyor.







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