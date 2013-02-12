Real Racing 3'ün kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı





Mobil oyuncuların merakla beklediği yarış oyunu Real Racing 3'ün çıkış tarihi ve fiyat etiketi nihayet açıklandı.





Serinin en kaliteli grafiklerini, en doygun içeriğini ve en gerçekçi yarış deneyimini bir araya getirmesi beklenen Real Racing 3'ün 28 Şubat tarihinde Appstore'daki yerini alacağı belirtilirken, yapımın fiyat etiketiyle de ilgili süpriz bir açıklama geldi. Oyunun yapımcısı Firemonkeys, Real Racing 3'ün ücretsiz olarak mobil oyuncular ile buluşacağını müjdeledi.





Geliştirici konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Real Racing 3'e tüm mobil oyuncuların kolaylıkla erişebilmesi için yapımı ücretsiz olarak yeniden tasarlandıklarını belirtti. Çoklu oyuncu modunda yer alan "Time Shifted Multiplayer" seçeneğine ve yapımın içerisine de değinen yapımcı; "Time Shifted Multiplayer" seçeneği sayesinde oyuncuların artık çoklu oyuncu modunu denemeleri için çevrimiçi olmalarına gerek kalmadığını da dile getirdi. Ayrıca geliştirici; 46 lisanslı araç, gerçek yarış pistleri ve yüzlerce saatlik oynanış süresine sahip olacak oyunu, ücretsiz güncellemelerle daha özgür ve heyecan verici bir hale getirmeyi planladıklarını da belirtti.





28 Şubat tarihinde ücretsiz olarak iOS ve Android platformları için yayınlanacak olan Real Racing 3'ün uygulama mağazalarındaki yerini alması birlikte yapımı deneyerek, görüşlerimizi sizlerle paylaşacağımızı bir kez daha hatırlatalım.





http://forums.firemonkeys.com.au/showthread.php?2390-Real-Racing-3-releases-worldwide-Feb-28-for-free-on-iOS-Android-and-Amazon-Appstore