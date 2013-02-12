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Real Racing 3'ün kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
1
107
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Real Racing 3'ün kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı

Mobil oyuncuların merakla beklediği yarış oyunu Real Racing 3'ün çıkış tarihi ve fiyat etiketi nihayet açıklandı.

Serinin en kaliteli grafiklerini, en doygun içeriğini ve en gerçekçi yarış deneyimini bir araya getirmesi beklenen Real Racing 3'ün 28 Şubat tarihinde Appstore'daki yerini alacağı belirtilirken, yapımın fiyat etiketiyle de ilgili süpriz bir açıklama geldi. Oyunun yapımcısı Firemonkeys, Real Racing 3'ün ücretsiz olarak mobil oyuncular ile buluşacağını müjdeledi. 

Geliştirici konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Real Racing 3'e tüm mobil oyuncuların kolaylıkla erişebilmesi için yapımı ücretsiz olarak yeniden tasarlandıklarını belirtti. Çoklu oyuncu modunda yer alan "Time Shifted Multiplayer" seçeneğine ve yapımın içerisine de değinen yapımcı; "Time Shifted Multiplayer" seçeneği sayesinde oyuncuların artık çoklu oyuncu modunu denemeleri için çevrimiçi olmalarına gerek kalmadığını da dile getirdi. Ayrıca geliştirici; 46 lisanslı araç, gerçek yarış pistleri ve yüzlerce saatlik oynanış süresine sahip olacak oyunu, ücretsiz güncellemelerle daha özgür ve heyecan verici bir hale getirmeyi planladıklarını da belirtti.

28 Şubat tarihinde ücretsiz olarak iOS ve Android platformları için yayınlanacak olan Real Racing 3'ün uygulama mağazalarındaki yerini alması birlikte yapımı deneyerek, görüşlerimizi sizlerle paylaşacağımızı bir kez daha hatırlatalım.     


http://forums.firemonkeys.com.au/showthread.php?2390-Real-Racing-3-releases-worldwide-Feb-28-for-free-on-iOS-Android-and-Amazon-Appstore Yorum Yaz
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yunusfurkanayse 6 yıl en beğenilen iphoneuss2
TR Ramon
Arwen Undomiel

Yıl olmuş 2013 hala iOS cihaz kullanan var. Android varken


Yıl olmuş 2013 hala Android cihaz kullanan var. iOS varken



Yil olmus bilmem kaç hala sizin gibi numuneler var ... susun leynnnnn!
TR RamonArwen UndomielYıl olmuş 2013 hala iOS cihaz kullanan var. Android varkenYıl o...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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steelpanther 6 yıl
Umarim ucretsiz yapip oyun icindeki her sey icin para istemezler
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tempestatem 6 yıl
Nedense androidcilerin aklında hep iosa çamur var, ios kullananlar uğraşmıyor bile..:)
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1 Avatar
-Freedom- 6 yıl
Son 2 gün
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Omer_Faruk. 6 yıl
Araçlarım full olmasına rağmen bazı yarışlarda 1.olamıyorım bir taktiği falan varnı ?
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Dante 6 yıl
Yahu bende iap free çalışmadı. Coin satın al diyorum oyun kapanıyor nedendir ki?

Gerçi böyle daha mı zevkli ne? Aracın yağını değiştiriyorum 10 dakika bekletiyor. Gerçekçi bence. Akşam yatmadan tüm bakımları ekliyorum 6 saat bekleyeceksin diyor, sabaha hazır oluyor işte. Bence daha çok değere biner. Böyle iap free ile alıp alıp hepsine ulaşınca zevki kaçacak gibi geliyor :)

Gerçi repair kısmının bekleme süresini kaldırmışlar. İnsafa gelmişler
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Triptolemus 6 yıl
New zealand app store'unda mevcut
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Dorthonion92 6 yıl
Keşke ücretli olsaydı diğer türlü herşey için para isteyecektir.
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steelpanther 6 yıl
Oyunu iPhone 5'te oynadım, ya arkadas bu kadar paragöz olunmaz valla, ben jailbreakle aldim paketleri soru degil ama durmadan araba arizalaniyor tamir icin para dokuyorsunuz, onu birak mesela motoru gelistirdin, 5 dakika sonra motor gelecek diyor, hemen simdi almak istersen biraz daha para vereceksin. grafikler ve akicilik muazzam lafim yok da yakismamis ea gibi bir firmaya
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tunlab 6 yıl
keşke 0.99$ olarak çıksaydı, bu free to play işi can sıkıyor.
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This Time 6 yıl
iPhone 4 ile ( 800mhz cortex 8 - sgx 535) Real Racing 3 oynadım.

Oyun çok akıcı. ben gölgeleri ve yansımaları kaldırırlar demiştim ama kaldırmamışlar. sadece uzak mesafe görüşü ( view distance) kısmışlar dolayısı ile aracın içinde ayna yok.aracın dışından arkayı görebiliyoruz.



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Zımparasız Pinokyo 6 yıl This Time
This Time
iPhone 4 ile ( 800mhz cortex 8 - sgx 535) Real Racing 3 oynadım.

Oyun çok akıcı. ben gölgeleri ve yansımaları kaldırırlar demiştim ama kaldırmamışlar. sadece uzak mesafe görüşü ( view distance) kısmışlar dolayısı ile aracın içinde ayna yok.aracın dışından arkayı görebiliyoruz.





İyimiş. Nasıl oynadın? Çıktı mı ki?
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Barthemana 6 yıl This Time
This Time
iPhone 4 ile ( 800mhz cortex 8 - sgx 535) Real Racing 3 oynadım.

Oyun çok akıcı. ben gölgeleri ve yansımaları kaldırırlar demiştim ama kaldırmamışlar. sadece uzak mesafe görüşü ( view distance) kısmışlar dolayısı ile aracın içinde ayna yok.aracın dışından arkayı görebiliyoruz.





O zaman millet niye yavas calisiyor diyor?Ayrica grafiktende kisilmis diyenlerin sayisida az degil yani.
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Yusac 6 yıl
Benim Arc S in oyunlar için olan ömrüde burda bitmiş oldu.
Daha NFS Most Wanted'ıstabil bir şekilde oynayamadım.
Oynayabileceklere iyi eğlenceler.
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Golden Gate 6 yıl Yusac
Nekroses

Benim Arc S in oyunlar için olan ömrüde burda bitmiş oldu.
Daha NFS Most Wanted'ıstabil bir şekilde oynayamadım.
Oynayabileceklere iyi eğlenceler.

Geçen xperia arc s ile yanımda bir çocuk nfs most wanted oynuyordu.

Ekran kalitesi s3 le kıyaslanmayacak derecede kötü telefonun . Ekranı şu ana kadar gördüğüm telefonlar içerisinde belkide en kötü olanı hem netlik açısından hemde renk , sağdan soldanda çok bozuyor görüntüyü.

Özelliklerde dönüşlerde yavaşlamalar , anlık donmalar yapıyordu .
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-Freedom- 6 yıl Yusac
Nekroses
Benim Arc S in oyunlar için olan ömrüde burda bitmiş oldu.
Daha NFS Most Wanted'ıstabil bir şekilde oynayamadım.
Oynayabileceklere iyi eğlenceler.

Mw ideos x5 te bile kasmiyo
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teornek 6 yıl
En sevdiğim yarış bu uzun zamandır bekliyordum güzel haber
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ARC118i 6 yıl
Fiyatlandirma bilgisi diyince kac lira olcak acaba deyip girdim, ucretsizi gorunce bi mutlu oldum ya. Cok iyi oldu bu. Diger ureticilere de ornek olur. Bes para etmez oyunlara 8tl istiyorlar
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VR_27 6 yıl ARC118i
Johnny Sins

Fiyatlandirma bilgisi diyince kac lira olcak acaba deyip girdim, ucretsizi gorunce bi mutlu oldum ya. Cok iyi oldu bu. Diger ureticilere de ornek olur. Bes para etmez oyunlara 8tl istiyorlar

Aman kimseye örnek olmasın mümkünse. Oyunda parasız bişey yapamıyosunuz. Her şey para. Paketleri geçtim, onarımlar, upgradeler bile ne paralara satılıyor. Bu oyunda herşeyi açıp zevk almak için 400-500$ para vermek lazım. Bunun neresi iyi. Adamlar stratejilerini değiştirmişler. Keşke oyun 10$ olsaydı da içerikler ücretsiz olsaydı. JB ile para alıp rahatça oynamadıktan sonra ezilir bırakırsınız oyunu sinirinizden.
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