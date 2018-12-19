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Red Bull 2018 yılı fotoğrafları bu sene de nefesinizi kesecek

Red Bull her sene düzenlediği etkinliklerde aşırılığın sınırlarını biraz daha zorluyor. 2018 yılı da firma için farklı olmadı ve kameralara inanılmaz kareler yansıdı.
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Fotoğraf Makineleri
Gökhan G.
Editör
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Her yıl Red Bull tarafından düzenlenen etkinlikler; dünyanın en uzak köşelerinde yer alan inanılmaz güzellikteki tabiat alanlarında, insanların sıra dışı becerilerini göstermelerine olanak sağlıyor. Bu yıl da Red Bull etkinlikleri için bir istisna olmadı ve San Francisco Körfezi Köprüsü üzerinden F1 arabasıyla geçen Daniel Riccardo (üstteki resim) ile Antarktika’daki buzdağının üzerinden suya dalan Orlando Duque’nin (alttaki resim) sergilediği inanılmaz görüntüler hafızalara kazındı.
Geçtiğimiz 12 ay içinde Red Bull, delicesine bağlandığı uç spor (extreme sports) fanatizmini en uzak köşelerde sergiletmek için etkinlikler düzenleyip durdu. Venedik kanallarında Parkur atlayışları, Brezilya sahillerinde geniş katılımlı bir demir adam yarışması ve Arizona arka planı eşliğinde akıl almaz helikopter gösterisi gibi faaliyetler bu yılın öne çıkanları arasında.

Gelin bu insan üstü becerilerin sergilendiği galeriye hep birlikte bakalım.


https://newatlas.com/red-bull-best-extreme-sports-photographs-2018-gallery/57713/ Yorum Yaz
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Omisis046 5 ay
Bakalım.
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