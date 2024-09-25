iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir?

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Tam Boyutta Gör Apple iOS 18 ile birlikte tüm bölümleri tek bir arayüzde birleştiren birleşik bir kütüphane görünümü sunuyor. Böylece Fotoğraflar uygulamasına önemli bir tasarım değişikliği gelmiş oldu. Bu yeni düzen gezinmeyi kolaylaştırmayı amaçlasa da bunu tercihlerinize göre uyarlamak isteyebilirsiniz.

Fotoğraflar uygulaması tasarımı tamamen yenilendi

iOS 18'de, Fotoğraflar uygulamasındaki ana fotoğraf ızgarasının dışındaki her şey bir koleksiyon olarak kabul ediliyor. Bunlar ise aşağıdaki başlıkları içeriyor:

CERT-In: iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir 2 gün önce eklendi

Son Günler : Önceki iOS 17 Günler görünümüne benzer şekilde son fotoğraflarınızın kronolojik görünümü. Tüm kitaplığınızı tarihe göre sıralanmış şekilde görebilirsiniz.

: Önceki iOS 17 Günler görünümüne benzer şekilde son fotoğraflarınızın kronolojik görünümü. Tüm kitaplığınızı tarihe göre sıralanmış şekilde görebilirsiniz. Albümler : Başkalarıyla paylaştıklarınız da dahil olmak üzere oluşturduğunuz tüm albümlere erişebilirsiniz.

: Başkalarıyla paylaştıklarınız da dahil olmak üzere oluşturduğunuz tüm albümlere erişebilirsiniz. İnsanlar ve Evcil Hayvanlar : Bireylerin ve hayvanların AI tarafından düzenlenen albümleri. Yeni Grup özelliği, sık görülen arkadaşları otomatik olarak kümeler ve manuel oluşturma seçeneği sunar.

: Bireylerin ve hayvanların AI tarafından düzenlenen albümleri. Yeni Grup özelliği, sık görülen arkadaşları otomatik olarak kümeler ve manuel oluşturma seçeneği sunar. Anılar : Otomatik olarak oluşturulan slayt gösterileri artık gelişmiş sunumlar için Apple Intelligence Memory Maker ile birlikte geliyor.

: Otomatik olarak oluşturulan slayt gösterileri artık gelişmiş sunumlar için Apple Intelligence Memory Maker ile birlikte geliyor. Geziler : Konum tabanlı fotoğraf koleksiyonları. Seyahatlerinizi yıla göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz.

: Konum tabanlı fotoğraf koleksiyonları. Seyahatlerinizi yıla göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz. Paylaşılan Albümler : Kullanıcılar arasında paylaşılan ortak fotoğraf koleksiyonları.

: Kullanıcılar arasında paylaşılan ortak fotoğraf koleksiyonları. Sabitlenmiş Koleksiyonlar : En önemli albümlerinize veya koleksiyonlarınıza hızlı erişim.

: En önemli albümlerinize veya koleksiyonlarınıza hızlı erişim. Öne Çıkan Fotoğraflar : En iyi fotoğraflarınızın yapay zeka tarafından düzenlenmiş vitrini düzenli olarak güncelleniyor.

: En iyi fotoğraflarınızın yapay zeka tarafından düzenlenmiş vitrini düzenli olarak güncelleniyor. Medya Türleri : Fotoğrafları çekim moduna (örneğin, Canlı Fotoğraflar, Portre, Panoramalar) veya dosya türüne (örneğin, Ekran Görüntüleri, Ekran Kayıtları) göre filtreleyebilirsiniz.

: Fotoğrafları çekim moduna (örneğin, Canlı Fotoğraflar, Portre, Panoramalar) veya dosya türüne (örneğin, Ekran Görüntüleri, Ekran Kayıtları) göre filtreleyebilirsiniz. Yardımcı Programlar : El yazısı notlar veya makbuzlar gibi pratik görüntü türleri için akıllı filtreler.

: El yazısı notlar veya makbuzlar gibi pratik görüntü türleri için akıllı filtreler. Duvar Kağıdı Önerileri: Cihaz duvar kağıtları için optimize edilmiş, özelleştirilebilir görsel öğelere sahip, yapay zeka tarafından seçilmiş görseller.

Her koleksiyon, otomatik olarak oluşturulan slayt gösterilerinden belirli görüntü türlerine yönelik filtrelere kadar fotoğraflarınızı görüntülemeniz ve düzenlemeniz için farklı yollar sunuyor.

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Koleksiyonlar nasıl özelleştirilir ve yeniden sıralanır?

Koleksiyonların sırasını kolayca değiştirebilir ve hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Koleksiyonlarınızı özelleştirerek en sık kullandığınız özellikleri önceliklendirebilir ve fotoğraf tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

Fotoğraflar uygulamasını açın. Ana görünümün en altına kadar kaydırın. Özelleştir ve Yeniden Sırala seçeneğine dokunun. Özelleştirme menüsünde, bir koleksiyonu görünümden kaldırmak için yanındaki onay işaretini kaldırabilir ve bir koleksiyonun yanındaki üç çubuğa dokunup basılı tutabilir, ardından konumunu yeniden düzenlemek için sürükleyebilirsiniz. Değişikliklerinizden memnun kaldığınızda, çıkmak ve ana Fotoğraflar görünümüne dönmek için sağ üst köşedeki " X " simgesine dokunun.

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Unutmayın, tercihleriniz değiştikçe daha fazla ayarlama yapmak için her zaman bu menüye geri dönebilirsiniz. Yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulamasını keşfederken, farklı koleksiyon düzenlemelerini denemek için biraz zaman ayırın. Böylece genel deneyimi geliştiren fotoğraf kitaplığınızla etkileşim kurmanın yeni yollarını keşfedebilirsiniz.

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iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir?