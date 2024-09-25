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    iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir?

    Fotoğraflar uygulamasının yeniden tasarımı, Apple'ın iOS 18'de yaptığı en tartışmalı değişikliklerden biri oldu. Apple, beta test süreci boyunca güncelleme yapmaya devam ediyor.
    iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir? Tam Boyutta Gör
    Apple iOS 18 ile birlikte tüm bölümleri tek bir arayüzde birleştiren birleşik bir kütüphane görünümü sunuyor. Böylece Fotoğraflar uygulamasına önemli bir tasarım değişikliği gelmiş oldu. Bu yeni düzen gezinmeyi kolaylaştırmayı amaçlasa da bunu tercihlerinize göre uyarlamak isteyebilirsiniz.

    Fotoğraflar uygulaması tasarımı tamamen yenilendi

    iOS 18'de, Fotoğraflar uygulamasındaki ana fotoğraf ızgarasının dışındaki her şey bir koleksiyon olarak kabul ediliyor. Bunlar ise aşağıdaki başlıkları içeriyor:

    • Son Günler: Önceki iOS 17 Günler görünümüne benzer şekilde son fotoğraflarınızın kronolojik görünümü. Tüm kitaplığınızı tarihe göre sıralanmış şekilde görebilirsiniz.
    • Albümler: Başkalarıyla paylaştıklarınız da dahil olmak üzere oluşturduğunuz tüm albümlere erişebilirsiniz.
    • İnsanlar ve Evcil Hayvanlar: Bireylerin ve hayvanların AI tarafından düzenlenen albümleri. Yeni Grup özelliği, sık görülen arkadaşları otomatik olarak kümeler ve manuel oluşturma seçeneği sunar.
    • Anılar: Otomatik olarak oluşturulan slayt gösterileri artık gelişmiş sunumlar için Apple Intelligence Memory Maker ile birlikte geliyor.
    • Geziler: Konum tabanlı fotoğraf koleksiyonları. Seyahatlerinizi yıla göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz.
    • Paylaşılan Albümler: Kullanıcılar arasında paylaşılan ortak fotoğraf koleksiyonları.
    • Sabitlenmiş Koleksiyonlar: En önemli albümlerinize veya koleksiyonlarınıza hızlı erişim.
    • Öne Çıkan Fotoğraflar: En iyi fotoğraflarınızın yapay zeka tarafından düzenlenmiş vitrini düzenli olarak güncelleniyor.
    • Medya Türleri: Fotoğrafları çekim moduna (örneğin, Canlı Fotoğraflar, Portre, Panoramalar) veya dosya türüne (örneğin, Ekran Görüntüleri, Ekran Kayıtları) göre filtreleyebilirsiniz.
    • Yardımcı Programlar: El yazısı notlar veya makbuzlar gibi pratik görüntü türleri için akıllı filtreler.
    • Duvar Kağıdı Önerileri: Cihaz duvar kağıtları için optimize edilmiş, özelleştirilebilir görsel öğelere sahip, yapay zeka tarafından seçilmiş görseller.

    Her koleksiyon, otomatik olarak oluşturulan slayt gösterilerinden belirli görüntü türlerine yönelik filtrelere kadar fotoğraflarınızı görüntülemeniz ve düzenlemeniz için farklı yollar sunuyor.

    iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir? Tam Boyutta Gör

    Koleksiyonlar nasıl özelleştirilir ve yeniden sıralanır?

    Koleksiyonların sırasını kolayca değiştirebilir ve hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Koleksiyonlarınızı özelleştirerek en sık kullandığınız özellikleri önceliklendirebilir ve fotoğraf tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

    1. Fotoğraflar uygulamasını açın.
    2. Ana görünümün en altına kadar kaydırın.
    3. Özelleştir ve Yeniden Sırala seçeneğine dokunun.
    4. Özelleştirme menüsünde, bir koleksiyonu görünümden kaldırmak için yanındaki onay işaretini kaldırabilir ve bir koleksiyonun yanındaki üç çubuğa dokunup basılı tutabilir, ardından konumunu yeniden düzenlemek için sürükleyebilirsiniz.
    5. Değişikliklerinizden memnun kaldığınızda, çıkmak ve ana Fotoğraflar görünümüne dönmek için sağ üst köşedeki " X " simgesine dokunun.

    iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir? Tam Boyutta Gör

    Unutmayın, tercihleriniz değiştikçe daha fazla ayarlama yapmak için her zaman bu menüye geri dönebilirsiniz. Yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulamasını keşfederken, farklı koleksiyon düzenlemelerini denemek için biraz zaman ayırın. Böylece genel deneyimi geliştiren fotoğraf kitaplığınızla etkileşim kurmanın yeni yollarını keşfedebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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