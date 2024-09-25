iOS 18 sonrası Fotoğraflar uygulaması nasıl özelleştirilir?

Fotoğraflar uygulaması tasarımı tamamen yenilendi
iOS 18'de, Fotoğraflar uygulamasındaki ana fotoğraf ızgarasının dışındaki her şey bir koleksiyon olarak kabul ediliyor. Bunlar ise aşağıdaki başlıkları içeriyor:
- Son Günler: Önceki iOS 17 Günler görünümüne benzer şekilde son fotoğraflarınızın kronolojik görünümü. Tüm kitaplığınızı tarihe göre sıralanmış şekilde görebilirsiniz.
- Albümler: Başkalarıyla paylaştıklarınız da dahil olmak üzere oluşturduğunuz tüm albümlere erişebilirsiniz.
- İnsanlar ve Evcil Hayvanlar: Bireylerin ve hayvanların AI tarafından düzenlenen albümleri. Yeni Grup özelliği, sık görülen arkadaşları otomatik olarak kümeler ve manuel oluşturma seçeneği sunar.
- Anılar: Otomatik olarak oluşturulan slayt gösterileri artık gelişmiş sunumlar için Apple Intelligence Memory Maker ile birlikte geliyor.
- Geziler: Konum tabanlı fotoğraf koleksiyonları. Seyahatlerinizi yıla göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşılan Albümler: Kullanıcılar arasında paylaşılan ortak fotoğraf koleksiyonları.
- Sabitlenmiş Koleksiyonlar: En önemli albümlerinize veya koleksiyonlarınıza hızlı erişim.
- Öne Çıkan Fotoğraflar: En iyi fotoğraflarınızın yapay zeka tarafından düzenlenmiş vitrini düzenli olarak güncelleniyor.
- Medya Türleri: Fotoğrafları çekim moduna (örneğin, Canlı Fotoğraflar, Portre, Panoramalar) veya dosya türüne (örneğin, Ekran Görüntüleri, Ekran Kayıtları) göre filtreleyebilirsiniz.
- Yardımcı Programlar: El yazısı notlar veya makbuzlar gibi pratik görüntü türleri için akıllı filtreler.
- Duvar Kağıdı Önerileri: Cihaz duvar kağıtları için optimize edilmiş, özelleştirilebilir görsel öğelere sahip, yapay zeka tarafından seçilmiş görseller.
Her koleksiyon, otomatik olarak oluşturulan slayt gösterilerinden belirli görüntü türlerine yönelik filtrelere kadar fotoğraflarınızı görüntülemeniz ve düzenlemeniz için farklı yollar sunuyor.
Koleksiyonlar nasıl özelleştirilir ve yeniden sıralanır?
Koleksiyonların sırasını kolayca değiştirebilir ve hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Koleksiyonlarınızı özelleştirerek en sık kullandığınız özellikleri önceliklendirebilir ve fotoğraf tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
- Fotoğraflar uygulamasını açın.
- Ana görünümün en altına kadar kaydırın.
- Özelleştir ve Yeniden Sırala seçeneğine dokunun.
- Özelleştirme menüsünde, bir koleksiyonu görünümden kaldırmak için yanındaki onay işaretini kaldırabilir ve bir koleksiyonun yanındaki üç çubuğa dokunup basılı tutabilir, ardından konumunu yeniden düzenlemek için sürükleyebilirsiniz.
- Değişikliklerinizden memnun kaldığınızda, çıkmak ve ana Fotoğraflar görünümüne dönmek için sağ üst köşedeki " X " simgesine dokunun.
Unutmayın, tercihleriniz değiştikçe daha fazla ayarlama yapmak için her zaman bu menüye geri dönebilirsiniz. Yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulamasını keşfederken, farklı koleksiyon düzenlemelerini denemek için biraz zaman ayırın. Böylece genel deneyimi geliştiren fotoğraf kitaplığınızla etkileşim kurmanın yeni yollarını keşfedebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu