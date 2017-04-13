Referandum öncesinde BTK’dan önemli hamle

Türksat, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone bünyesinden de bu merkezle bağlantılı çalışacak ekipler seçilmiş durumda. Uzman seviyesindeki personellerden oluşacak ekipler, Cuma gününden itibaren insan kaynağı sayısını iki katına çıkaracak ve BTK’nın belirleyeceği tarihe kadar bu şekilde çalışma yürütecek.
Yenilikler Referandum Sonrasına Ertelendi
Sistemler sürekli olarak kontrol altında tutulacak ve olası aksaklık, yoğunluk durumları için yedekleme ve izleme yapılacak. Ayrıca tüm şirketler, böylesine önemli bir gün için teknik alt yapıda hiçbir değişikliğe gitmeme kararı da almış. Gündem yoğunluğu geçene kadar sadece sorunların giderilmesi ve performans iyileştirmeleri için müdahalelerde bulunulacakmış.
Özellikle operatörlerin bölgesel olarak yaşanabilecek olası yoğunluklara karşı ciddi tedbirler aldığı ve beklenmedik durumlar için acil durum planlarını hazırladıkları da basına aktarılan söylemlerde yer alanlar arasında.
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Öyle.
Ayrıca seçim öncesi diye yapılıyor ise de uyar yani. Bundan önce gelenler onu da yapmıyordu. Seçim öncesi genelde bir 2B konusu açılıyor seçimler geçince neyse bir dahaki seçime artık diye rafa kaldırılıyordu. Vakti zamanında 1 mayısta seçim öncesi halkın üzerine ateş açıldı taksimde. Gazetelerin hepsi o dönemki iktidar yönetime attı suçu. Sormak lazım adam avantajlı olduğu seçim öncesi halka niye ateş açar. Açılan bu ateş onun ne işine yarar?
Okuyacak biri olsa yazacak milyon şey var da. Neyse.
Youtube da videolarda yorumlar görüyorum. "Eskiden yaşanılacak bir ülkeydi burası 2002 den beri ülkeyi mahvettiler."
Ulan bu ülke Cumhuriyet kurulduğundan beri huzur görmediki. Atatürk zamanında atılım yaptık ama o dönemde zaten yorucu bir savaştan çıktığımız için millet perişandı. Muhterem zatın ölümünden sonra zaten hainler hemen çalışmaya başladı. Öyle bir bahsediyor ki eskiden güllük gülistanlıkmış memleket. Hadi ya ben 3 yaşımdayken onun tramvasını yaşadım. Yiyecek için ağladığımı hatırlıyorum. Annem in ağladığını. Teyzemin istanbulun öbür ucundan geldiğini. Hadi bunları ben uydurdum. Yağ Tüp Şeker Ekmek kuyrukları. Millete karne ile dağıtılan ekmekler. 1991 2002 yılları arasında gerçekleşen %40000 enflasyon ve paramızın pul olması da mı yalan? Her ay elektriğe %6 zam gelmesi mi yalandı? Suların akmaması. Elektriğin her gün kesilmesi. Altın Boynuz denilen haliç in kanalizasyona dönmesi de mi yalan? İstanbulun trafiği için şu hükümet gelene kadar tek bir iyileşme yapılmadığı mı yalan? Gölcük depreminde yedikleri rüşvet ile malzemesinden çalınan binaların yapılmasına göz yumulduğu ve bu binalar yüzünden binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz de mi yalan? Yapılan yardımların çalındığı da mı yalan?
Ben 2002 öncesinde böyle bir Türkiye hatırlıyorum.
Bilmiyorum ya da Kemal sunal filmleri ya da olacak o kadar skeçlerinin hepsi yalan mıydı?