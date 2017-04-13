Referandum öncesinde BTK’dan önemli hamle

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Referandum sürecinde herhangi bir kesinti durumuna karşı BTK, Referandum Koordinasyon Merkezi kurdu. Pazartesi gününden itibaren 7 gün 24 saat olarak çalışmaya başlayan merkez, sıkı bir tempo ile tüm iletişim şirketleri ile bağlantılı çalışacak.

Türksat, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone bünyesinden de bu merkezle bağlantılı çalışacak ekipler seçilmiş durumda. Uzman seviyesindeki personellerden oluşacak ekipler, Cuma gününden itibaren insan kaynağı sayısını iki katına çıkaracak ve BTK’nın belirleyeceği tarihe kadar bu şekilde çalışma yürütecek.

Yenilikler Referandum Sonrasına Ertelendi

Sistemler sürekli olarak kontrol altında tutulacak ve olası aksaklık, yoğunluk durumları için yedekleme ve izleme yapılacak. Ayrıca tüm şirketler, böylesine önemli bir gün için teknik alt yapıda hiçbir değişikliğe gitmeme kararı da almış. Gündem yoğunluğu geçene kadar sadece sorunların giderilmesi ve performans iyileştirmeleri için müdahalelerde bulunulacakmış.

Özellikle operatörlerin bölgesel olarak yaşanabilecek olası yoğunluklara karşı ciddi tedbirler aldığı ve beklenmedik durumlar için acil durum planlarını hazırladıkları da basına aktarılan söylemlerde yer alanlar arasında.