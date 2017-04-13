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Referandum öncesinde BTK’dan önemli hamle

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu, pazar günü yapılacak halk oylaması öncesinde teknolojik tarafta kontrolü bırakmıyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Referandum öncesinde BTK’dan önemli hamle
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Referandum sürecinde herhangi bir kesinti durumuna karşı BTK, Referandum Koordinasyon Merkezi kurdu. Pazartesi gününden itibaren 7 gün 24 saat olarak çalışmaya başlayan merkez, sıkı bir tempo ile tüm iletişim şirketleri ile bağlantılı çalışacak.

Türksat, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone bünyesinden de bu merkezle bağlantılı çalışacak ekipler seçilmiş durumda. Uzman seviyesindeki personellerden oluşacak ekipler, Cuma gününden itibaren insan kaynağı sayısını iki katına çıkaracak ve BTK’nın belirleyeceği tarihe kadar bu şekilde çalışma yürütecek.

Yenilikler Referandum Sonrasına Ertelendi 

Sistemler sürekli olarak kontrol altında tutulacak ve olası aksaklık, yoğunluk durumları için yedekleme ve izleme yapılacak. Ayrıca tüm şirketler, böylesine önemli bir gün için teknik alt yapıda hiçbir değişikliğe gitmeme kararı da almış. Gündem yoğunluğu geçene kadar sadece sorunların giderilmesi ve performans iyileştirmeleri için müdahalelerde bulunulacakmış.

Özellikle operatörlerin bölgesel olarak yaşanabilecek olası yoğunluklara karşı ciddi tedbirler aldığı ve beklenmedik durumlar için acil durum planlarını hazırladıkları da basına aktarılan söylemlerde yer alanlar arasında. 


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daldan_dala 2 yıl en beğenilen
şunu bir kere anlayalım. bu ülkede ne yapılırsa yapılsın ya referandum öncesi ya genel seçim öncesi ya yerel seçim öncesi yada cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi oluyor. neden mi? çünki neredeyse her yıl seçim var ve illaki biri denk geliyor. köprü açılır ooo seçim öncesi. yatırım olur oooo seçim öncesi. emekliye memura birşey verilir ooo seçim öncesi. en kötü ihtimal ile ooo seçime az kala yapıyorlar oy için ooo gibi muhabbetler. yalanmı ?
şunu bir kere anlayalım. bu ülkede ne yapılırsa yapılsın ya referandum öncesi ya genel seçim öncesi ya yerel seçim öncesi yada cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi o...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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javaprof 2 yıl
evet de çıksa hayır da çıksa pek bişey değişeceğini sanmıyorum bu gün ilçenin meydanına gittim 4 değişik parti yan yana standlar kurmuş halay çekenler bayrak sallayanlar ve standların başına toplanmış 100 lerce kişi vardı önemli olan bu herkesin fikrini açıkça beyan edebilmesi bence halk neyi seçiyorsa doğru olan odur her millet kendi kaderini kendi çizer.
evet de çıksa hayır da çıksa pek bişey değişeceğini sanmıyorum bu gün ilçenin meydanına gittim 4 değişik parti yan yana standlar kurmuş halay çekenler bayrak sa...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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DigitalWorld 2 yıl daldan_dala
daldan_dala

şunu bir kere anlayalım. bu ülkede ne yapılırsa yapılsın ya referandum öncesi ya genel seçim öncesi ya yerel seçim öncesi yada cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi oluyor. neden mi? çünki neredeyse her yıl seçim var ve illaki biri denk geliyor. köprü açılır ooo seçim öncesi. yatırım olur oooo seçim öncesi. emekliye memura birşey verilir ooo seçim öncesi. en kötü ihtimal ile ooo seçime az kala yapıyorlar oy için ooo gibi muhabbetler. yalanmı ?

Öyle.

Ayrıca seçim öncesi diye yapılıyor ise de uyar yani. Bundan önce gelenler onu da yapmıyordu. Seçim öncesi genelde bir 2B konusu açılıyor seçimler geçince neyse bir dahaki seçime artık diye rafa kaldırılıyordu. Vakti zamanında 1 mayısta seçim öncesi halkın üzerine ateş açıldı taksimde. Gazetelerin hepsi o dönemki iktidar yönetime attı suçu. Sormak lazım adam avantajlı olduğu seçim öncesi halka niye ateş açar. Açılan bu ateş onun ne işine yarar?

Okuyacak biri olsa yazacak milyon şey var da. Neyse.

Youtube da videolarda yorumlar görüyorum. "Eskiden yaşanılacak bir ülkeydi burası 2002 den beri ülkeyi mahvettiler."

Ulan bu ülke Cumhuriyet kurulduğundan beri huzur görmediki. Atatürk zamanında atılım yaptık ama o dönemde zaten yorucu bir savaştan çıktığımız için millet perişandı. Muhterem zatın ölümünden sonra zaten hainler hemen çalışmaya başladı. Öyle bir bahsediyor ki eskiden güllük gülistanlıkmış memleket. Hadi ya ben 3 yaşımdayken onun tramvasını yaşadım. Yiyecek için ağladığımı hatırlıyorum. Annem in ağladığını. Teyzemin istanbulun öbür ucundan geldiğini. Hadi bunları ben uydurdum. Yağ Tüp Şeker Ekmek kuyrukları. Millete karne ile dağıtılan ekmekler. 1991 2002 yılları arasında gerçekleşen %40000 enflasyon ve paramızın pul olması da mı yalan? Her ay elektriğe %6 zam gelmesi mi yalandı? Suların akmaması. Elektriğin her gün kesilmesi. Altın Boynuz denilen haliç in kanalizasyona dönmesi de mi yalan? İstanbulun trafiği için şu hükümet gelene kadar tek bir iyileşme yapılmadığı mı yalan? Gölcük depreminde yedikleri rüşvet ile malzemesinden çalınan binaların yapılmasına göz yumulduğu ve bu binalar yüzünden binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz de mi yalan? Yapılan yardımların çalındığı da mı yalan?

Ben 2002 öncesinde böyle bir Türkiye hatırlıyorum.

Bilmiyorum ya da Kemal sunal filmleri ya da olacak o kadar skeçlerinin hepsi yalan mıydı?


daldan_dalaşunu bir kere anlayalım. bu ülkede ne yapılırsa yapılsın ya referandum öncesi ya genel seçim öncesi ya yerel seçim öncesi yad...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
Elmandrill 2 yıl
"Sistemler sürekli olarak kontrol altında tutulacak ve olası aksaklık, yoğunluk durumları için yedekleme ve izleme yapılacak" bu bana geçenlerde izlediğim bir filmi hatırlattı bu dedikleri hergün yapılıyor
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reyes_19 2 yıl
Mazallah yine kedi kacar filan oylarin sayilmasi iletisim filan aksar :)
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sniper23 2 yıl reyes_19
reyes_19

Mazallah yine kedi kacar filan oylarin sayilmasi iletisim filan aksar :)

Kedi: Kefenimi giyip, trafonun yolunu tuttum.
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javaprof 2 yıl
evet de çıksa hayır da çıksa pek bişey değişeceğini sanmıyorum bu gün ilçenin meydanına gittim 4 değişik parti yan yana standlar kurmuş halay çekenler bayrak sallayanlar ve standların başına toplanmış 100 lerce kişi vardı önemli olan bu herkesin fikrini açıkça beyan edebilmesi bence halk neyi seçiyorsa doğru olan odur her millet kendi kaderini kendi çizer.
1 Yanıt Yanıtla +24
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zultaran 2 yıl javaprof
javaprof

evet de çıksa hayır da çıksa pek bişey değişeceğini sanmıyorum bu gün ilçenin meydanına gittim 4 değişik parti yan yana standlar kurmuş halay çekenler bayrak sallayanlar ve standların başına toplanmış 100 lerce kişi vardı önemli olan bu herkesin fikrini açıkça beyan edebilmesi bence halk neyi seçiyorsa doğru olan odur her millet kendi kaderini kendi çizer.

Polliyannam benim
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daldan_dala 2 yıl en beğenilen
şunu bir kere anlayalım. bu ülkede ne yapılırsa yapılsın ya referandum öncesi ya genel seçim öncesi ya yerel seçim öncesi yada cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi oluyor. neden mi? çünki neredeyse her yıl seçim var ve illaki biri denk geliyor. köprü açılır ooo seçim öncesi. yatırım olur oooo seçim öncesi. emekliye memura birşey verilir ooo seçim öncesi. en kötü ihtimal ile ooo seçime az kala yapıyorlar oy için ooo gibi muhabbetler. yalanmı ?
1 Yanıt Yanıtla +58
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DigitalWorld 2 yıl daldan_dala
daldan_dala

şunu bir kere anlayalım. bu ülkede ne yapılırsa yapılsın ya referandum öncesi ya genel seçim öncesi ya yerel seçim öncesi yada cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi oluyor. neden mi? çünki neredeyse her yıl seçim var ve illaki biri denk geliyor. köprü açılır ooo seçim öncesi. yatırım olur oooo seçim öncesi. emekliye memura birşey verilir ooo seçim öncesi. en kötü ihtimal ile ooo seçime az kala yapıyorlar oy için ooo gibi muhabbetler. yalanmı ?

Öyle.

Ayrıca seçim öncesi diye yapılıyor ise de uyar yani. Bundan önce gelenler onu da yapmıyordu. Seçim öncesi genelde bir 2B konusu açılıyor seçimler geçince neyse bir dahaki seçime artık diye rafa kaldırılıyordu. Vakti zamanında 1 mayısta seçim öncesi halkın üzerine ateş açıldı taksimde. Gazetelerin hepsi o dönemki iktidar yönetime attı suçu. Sormak lazım adam avantajlı olduğu seçim öncesi halka niye ateş açar. Açılan bu ateş onun ne işine yarar?

Okuyacak biri olsa yazacak milyon şey var da. Neyse.

Youtube da videolarda yorumlar görüyorum. "Eskiden yaşanılacak bir ülkeydi burası 2002 den beri ülkeyi mahvettiler."

Ulan bu ülke Cumhuriyet kurulduğundan beri huzur görmediki. Atatürk zamanında atılım yaptık ama o dönemde zaten yorucu bir savaştan çıktığımız için millet perişandı. Muhterem zatın ölümünden sonra zaten hainler hemen çalışmaya başladı. Öyle bir bahsediyor ki eskiden güllük gülistanlıkmış memleket. Hadi ya ben 3 yaşımdayken onun tramvasını yaşadım. Yiyecek için ağladığımı hatırlıyorum. Annem in ağladığını. Teyzemin istanbulun öbür ucundan geldiğini. Hadi bunları ben uydurdum. Yağ Tüp Şeker Ekmek kuyrukları. Millete karne ile dağıtılan ekmekler. 1991 2002 yılları arasında gerçekleşen %40000 enflasyon ve paramızın pul olması da mı yalan? Her ay elektriğe %6 zam gelmesi mi yalandı? Suların akmaması. Elektriğin her gün kesilmesi. Altın Boynuz denilen haliç in kanalizasyona dönmesi de mi yalan? İstanbulun trafiği için şu hükümet gelene kadar tek bir iyileşme yapılmadığı mı yalan? Gölcük depreminde yedikleri rüşvet ile malzemesinden çalınan binaların yapılmasına göz yumulduğu ve bu binalar yüzünden binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz de mi yalan? Yapılan yardımların çalındığı da mı yalan?

Ben 2002 öncesinde böyle bir Türkiye hatırlıyorum.

Bilmiyorum ya da Kemal sunal filmleri ya da olacak o kadar skeçlerinin hepsi yalan mıydı?


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