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    Anlık Bildirim

    Mobil arama ve mesajlaşma ücretlerine yüzde 65 zam!

    BTK, mobil operatörler için belirlediği tavan ücretlere zam yaptı. Geçen seneye kıyasla ücretler yüzde 65 oranında zamlandı.                                      
    Mobil arama ve mesajlaşma ücretlerine yüzde 65 zam! Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ne 1 Nisan'da zam geldi. Geçen seneye kıyasla yüzde 65 oranında zam yapıldı.

    BTK tarafından mobil tarife ücretlerine en son 1 Ekim 2023’te zam gelmişti. 1 Ekim 2023’e kıyasla fiyatlarda yüzde 28’e varan artış oldu.

    Yurtiçi arama ücreti dakika başına 1,90 TL’den 2,45 TL’ye yükseldi. SMS ücreti 1,75 TL’den 2,23 TL’ye çıktı. Hat devir ücreti, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama ücreti gibi ücretler de zamlandı.

    Bu ücretler, operatörler için tavan ücret olarak uygulanıyor. Operatörler bu ücretlerin üzerine çıkamıyor. Mobil operatörler, kullanıcılara sunduğu hizmetlerin ücretini BTK'nin belirlediği azami ücret tarifesindeki ücretlere kadar yükseltebilecek. Operatörler, daha düşük oranda zam yapabilir veya mevcut tarife ücretleriyle devam edebilir.

    BTK Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi 2024
    Hizmet Türü 1 Nisan 2023 1 Nisan 2024
    Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 1,88 TL 3,12 TL
    Yurt dışını Arama Ücreti (TL/dk) 18,74 TL 31,35 TL
    Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,34 TL 2,23 TL
    Yurt dışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 3,30 TL 5,51 TL
    İsim/Unvan Değişikliği 24,42 TL 40,86 TL
    Hat Devir Ücreti 35,76 TL 59,83 TL
    Numara Değişikliği 81,57 TL 136,52 TL
    SIM Kart Değişikliği 81,57 TL 136,52 TL
    Açma, Kapama Ücreti 83,21 TL 139,27 TL
    Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 2,46 TL 4,09 TL
    Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 5,29 TL 8,84 TL
    Kaynakça https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/mobil-elektronik-haberlesme-hizmetleri-azami-ucret-tarifesi/134-2024-web.pdf https://btdunyasi.net/cep-telefonu-tarifelerine-yuzde-65-zam/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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