Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ne 1 Nisan'da zam geldi. Geçen seneye kıyasla yüzde 65 oranında zam yapıldı.

BTK tarafından mobil tarife ücretlerine en son 1 Ekim 2023’te zam gelmişti. 1 Ekim 2023’e kıyasla fiyatlarda yüzde 28’e varan artış oldu.

Yurtiçi arama ücreti dakika başına 1,90 TL’den 2,45 TL’ye yükseldi. SMS ücreti 1,75 TL’den 2,23 TL’ye çıktı. Hat devir ücreti, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama ücreti gibi ücretler de zamlandı.

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Bu ücretler, operatörler için tavan ücret olarak uygulanıyor. Operatörler bu ücretlerin üzerine çıkamıyor. Mobil operatörler, kullanıcılara sunduğu hizmetlerin ücretini BTK'nin belirlediği azami ücret tarifesindeki ücretlere kadar yükseltebilecek. Operatörler, daha düşük oranda zam yapabilir veya mevcut tarife ücretleriyle devam edebilir.

BTK Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi 2024 Hizmet Türü 1 Nisan 2023 1 Nisan 2024 Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 1,88 TL 3,12 TL Yurt dışını Arama Ücreti (TL/dk) 18,74 TL 31,35 TL Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,34 TL 2,23 TL Yurt dışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 3,30 TL 5,51 TL İsim/Unvan Değişikliği 24,42 TL 40,86 TL Hat Devir Ücreti 35,76 TL 59,83 TL Numara Değişikliği 81,57 TL 136,52 TL SIM Kart Değişikliği 81,57 TL 136,52 TL Açma, Kapama Ücreti 83,21 TL 139,27 TL Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 2,46 TL 4,09 TL Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 5,29 TL 8,84 TL

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Mobil arama ve mesajlaşma ücretlerine yüzde 65 zam!