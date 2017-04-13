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Altay Tankı'nın seri üretim tarihi ile ilgili açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, milli imkanlarla geliştirilen ve testleri tamamlanan ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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65
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen modern ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Işık, Altay'ın testlerinin tamamlandığını ve Mayıs ayı içerisinde seri üretim için düğmeye basılacağını açıkladı.
Sakarya'daki Otokar tesislerinde geliştirilmesi tamamlanan ve test edilen Altay'ın son testleri de başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk etapta 250 adet üretilecek olan Altay ana muharebe tankının seri üretimini hangi firmanın üstleneceği henüz bilinmiyor. Seri üretimle ilgili Mayıs ayına işaret eden Işık "Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı mayısta vermiş olacağız" dedi.

Motor çalışması tekrar başlıyor 

Tümosan'ın Altay için yerli güç grubu geliştirme çalışmalarının Avusturya hükümeti'nin zorluk çıkarması üzerine iptal edilmesinin ardından milli güç grubu için çalışmalar tekrar başladı. Milli güç grubunun tartışılması için Kayseri'de BMC, TEI ve Teknopark İstanbul'un katılımlarıyla Milli Güç Çalıştayı gerçekleştirilecek.
 

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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Başlığa gel, metinde üstlenici firmanın seçileceği ayı yazıyor, başlık seri üretim tarihi açıklandı diyor açıklama yok.
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12 Angry Men 2 yıl
Mayısta karar vereceklermiş, mayıs gelince unutulur bir başka seçimde tekrar gündeme gelir. Tıpkı yerli uçak, yerli arabamız gibi. Şimdi bunları yazdım diye ak gezenler tepki gösterecekler ama umrumda değil. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış.
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Mayısta karar vereceklermiş, mayıs gelince unutulur bir başka seçimde tekrar gündeme gelir. Tıpkı yerli uçak, yerli arabamız gibi. Şimdi bunları yazdım diye ak ...
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5 Yanıt Yanıtla +89
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asaltek 2 yıl
Her referandum ve seçim öncesi tomurcuklanan projeler silsilesi.
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merveyanar 2 yıl
milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah
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TimUcurO 2 yıl
Tümosan'ın Altay için yerli güç grubu geliştirme çalışmalarının Avusturya hükümeti'nin zorluk çıkarması üzerine iptal edilmesinin ardından milli güç grubu için çalışmalar tekrar başladı. bu ne şimdi yerli üretimde dışardan nasıl engel geliyor açarmısınız
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İl teber 2 yıl
SSM ile Otokar arasında, Altay Ana Muharebe Tankı seri üretim sözleşmesi, İDEF'in ilk gününde (9 Mayıs 2017) imzalanacak...
Vatana millete hayırlı olsun. Bir mihenk taşı da geride kalacak.
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Bluflame 2 yıl İl teber
İl teber
SSM ile Otokar arasında, Altay Ana Muharebe Tankı seri üretim sözleşmesi, İDEF'in ilk gününde (9 Mayıs 2017) imzalanacak...
Vatana millete hayırlı olsun. Bir mihenk taşı da geride kalacak.

kaynak veya link varmı ? yoksa senin şahsi fikrinmi ?
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Vanished Man 2 yıl
Türkiyede o motoru yapacak teknoloji yok ki. Diyelim ki almanlardan kopyaladın patent hakları ne olacak?
Burası çin değil ki kanun kitap tanımayalım.
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Baelros 2 yıl
Nazi dedikleri Almanya'dan izin almislar mi? "Yerli" tankin motorunu onlar yapiyor, hatirlatayim dedim.
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Bluflame 2 yıl
1) çok uzattılar bu işi, 3 yıldır karar veremediler.
2) bu tankın babası otokar zaten ver onlara yapsınlar, fazla düşünülecek bişey yok burda.
3) ha gerçekten vizyonlu bir devletsen verirsin ikinci üretim lisansı başka firmaya, iki hattan üretim yapılır, TSK’da 30 yıl beklemez 250+ tank için.
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kazuya58 2 yıl
Herzamanki gibi chp ve zihniyeti bu ülkenin yararına olan hiçbirşey yapmayıp, birşeyler yapmaya çalışanlara engel olup, chp ye rağmen yapılan şeylerede "çamur" atmaya devam ediyor.
çünkü üretebildikleri tek şey "çamur".
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byrsim 2 yıl
Seçim öncesi gaz verme haberi yapmak istemişler ama o iş bu forumda yemiyor. Çünkü bu konudaki her şey her açıdan tartışıldı bu forumda. İçi boş sallamaları görebiliyoruz artık.
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mesut1221 2 yıl
Viraz vizyon okur insan diktator olarak ulke baskanligina gelmek istiyor en kotu kuzey koreyi irani ornek al nukleer fuze yap. Ama vizyon yok tank derdinde hala
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BekirHan 2 yıl
Bana amaçları Nisan referandumu sonrasını beklemekmiş gibi geliyor. İstedikleri gibi güçlü çıkarlarsa, projeyi babası olan Otokar' a vermeyecekler bence. Tabii bu sadece bir tahmin. Göreceğiz...
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