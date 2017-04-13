Altay Tankı'nın seri üretim tarihi ile ilgili açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen modern ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Işık, Altay'ın testlerinin tamamlandığını ve Mayıs ayı içerisinde seri üretim için düğmeye basılacağını açıkladı.

Sakarya'daki Otokar tesislerinde geliştirilmesi tamamlanan ve test edilen Altay'ın son testleri de başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk etapta 250 adet üretilecek olan Altay ana muharebe tankının seri üretimini hangi firmanın üstleneceği henüz bilinmiyor. Seri üretimle ilgili Mayıs ayına işaret eden Işık "Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı mayısta vermiş olacağız" dedi.

Motor çalışması tekrar başlıyor

Tümosan'ın Altay için yerli güç grubu geliştirme çalışmalarının Avusturya hükümeti'nin zorluk çıkarması üzerine iptal edilmesinin ardından milli güç grubu için çalışmalar tekrar başladı. Milli güç grubunun tartışılması için Kayseri'de BMC, TEI ve Teknopark İstanbul'un katılımlarıyla Milli Güç Çalıştayı gerçekleştirilecek.