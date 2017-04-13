Altay Tankı'nın seri üretim tarihi ile ilgili açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen modern ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Işık, Altay'ın testlerinin tamamlandığını ve Mayıs ayı içerisinde seri üretim için düğmeye basılacağını açıkladı.
Sakarya'daki Otokar tesislerinde geliştirilmesi tamamlanan ve test edilen Altay'ın son testleri de başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk etapta 250 adet üretilecek olan Altay ana muharebe tankının seri üretimini hangi firmanın üstleneceği henüz bilinmiyor. Seri üretimle ilgili Mayıs ayına işaret eden Işık "Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı mayısta vermiş olacağız" dedi.
Motor çalışması tekrar başlıyor
Tümosan'ın Altay için yerli güç grubu geliştirme çalışmalarının Avusturya hükümeti'nin zorluk çıkarması üzerine iptal edilmesinin ardından milli güç grubu için çalışmalar tekrar başladı. Milli güç grubunun tartışılması için Kayseri'de BMC, TEI ve Teknopark İstanbul'un katılımlarıyla Milli Güç Çalıştayı gerçekleştirilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vatana millete hayırlı olsun. Bir mihenk taşı da geride kalacak.
kaynak veya link varmı ? yoksa senin şahsi fikrinmi ?
Burası çin değil ki kanun kitap tanımayalım.
2) bu tankın babası otokar zaten ver onlara yapsınlar, fazla düşünülecek bişey yok burda.
3) ha gerçekten vizyonlu bir devletsen verirsin ikinci üretim lisansı başka firmaya, iki hattan üretim yapılır, TSK’da 30 yıl beklemez 250+ tank için.
çünkü üretebildikleri tek şey "çamur".
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
12453 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
altay tankı, otokar ve