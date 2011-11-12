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Rekabet ederken iş ortağı oldular; Intel, ARM Mali ekosisteminde!

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rekabet ederken iş ortağı oldular; Intel, ARM Mali ekosisteminde!
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Akıllı telefon ve tabletlere yönelik mobil işlemci pazarınının lideri ARM'ı yeni hedef olarak belirleyen Intel cephesinde başkan yardımcısı Molly Eden geçtiğimiz aylarda; "ARM'a saygı duyuyoruz, onların da bize duyduğuna inanıyoruz yok eğer öyle değilse yakında duyacaklar" demişti. Tansiyonun bu derece yüksek olduğu rekabette yeni bir gelişme yaşandı ve Intel, ARM Mali ekosisteminin üyeleri arasında gösterildi.
Bilindiği üzere ARM, düşük güç tüketimli işlemci çekirdeklerine ek olarak bu çekirdeklerin kullanıldığı yongada sistem platformları için grafik işlem birimleri de tasarlıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Mali GPU ailesinin yeni üyesi olan ve şuanki Mali-400 GPU'su ile kıyaslandığında 10 kata kadar performans artışı sunacağı belirtilen Mali T-658 GPU'sunu duyurmuştu. Aynı duyuru çerçevesinde yayınlanan resmi dökümanlara göre Intel, ARM'ın Mali Ekosistemine dahil olan yarıiletken üreticileri arasında yer alıyor. 
Aslına bakılırsa bu son derece ilginç bir gelişme. ARM - Intel rekabeti kadar Intel'in ortaklık yapısı da bu gelişmeyi ilginç kılıyor. Çünkü Intel aynı zamanda ARM tabanlı yongada sistem platformları için PowerVR serisi GPU'ları geliştiren Imagination firmasına %10 oranında ortak durumda ve bu firmanın PowerVR SGX 530 GPU'sunu, bazı Atom işlemcilerinde de kullanmakta. Görünüşe bakılırsa Intel, 2012 ile birlikte pazara sunmaya başlayacağı düşük güç tüketimli SoC platformlarında, ARM'ın Mali GPU'larını da yer verebilir. Diğer taraftan bu önemli gelişme için ikinci bir ihtimal daha bulunuyor ki o da; ARM ile olan anlaşmanın Intel'e, geçtiğimiz dönemde satın aldığı Infineon firmasından miras kalmış olabileceği.
Tabi bu son derece ilginç bir gelişme zira mevcut tabloya göre Intel,  ARM ile rekabette ortaya koyacağı çözümlerde rakibinin teknolojilerinden de faydalanabilir. Intel'in, Mali GPU lisansını kullanıp kullanmayacağı henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak şu an itibariyle firma, PowerVR ve Mali olmak üzere iki farklı GPU ailesinin kullanım haklarına sahip gibi görünüyor. Benzer şekilde aynı iki GPU ailesini kullanan bir başka isim daha bulunuyor ki o da Samsung. Diğer üreticilere baktığımızda Nvidia'nın kendi GeForce tasarımlarını, Qualcomm'un ise birkaç yıl önce AMD'den satın aldığı Adreno GPU ailesinin devamı olarak geliştirdiği çözümleri kullandığını görüyoruz. 
Pazarın en büyük oyuncularından biri olan ve iki jenerasyondur kendi işlemcilerini geliştiren Apple ise Intel ile benzer şekilde ortakları arasında yer aldığı Imagination firmasının PowerVR GPU'larını tercih ediyor. Tüm bunlara ek olarak sektördeki dinamiklerin 2012 ile birlikte değişmeye başlaması da beklenebilir zira resmi açıklaması Şubat ayındaki Finansal Analist Günü'ne kalan "Project Win" stratejisi ile AMD'nin de ARM pazarına adım atabileceği konuşuluyor ki bu noktada şirket kendi geliştirdiği GPU tasarımlarını kullanacaktır. 
Rekabet ederken iş ortağı oldular; Intel, ARM Mali ekosisteminde!
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tolgacem 7 yıl
x86'ya duyulan öfkenizi anlamıyorum. Tamam ARM güzel işler yapıyor ama bu X86'yı kötü yapmaz.
x86 pazarında sadece rekabet yok ve bu yüzden çok geliştirilmedi. Performans olarak oldukça üst seviyelere gelindi zaten. Artık termal anlamda gelişmeler başlayacaktır. Bence x86 mimarili bir işlemci istenildiği taktirde ARM kadar ekonomik olabilir. Ama iyi araştırma ve güçlü bir GPU ile desteklenmeli
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lzerk 7 yıl
kimin saygı duyması gerekdiğini görmüş oldu intel, bükemediği eli öpecek...
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ra1dz 7 yıl
hayırlı.uğurlu olsun ne diyelim :)
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cagataykoroglu 7 yıl
lzerk

kimin saygı duyması gerekdiğini görmüş oldu intel, bükemediği eli öpecek...

Bükemediği bilek? masaüstü ve laptop pazarını kim domine ediyor bir bak bakalım. intel ar-ge gücüyle kısa zamanda arm yle başa baş duruma gelecektir. bu konuda oldukça ilerlediklerini zaten biliyoruz.
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acbold 7 yıl
İntel bi zamanlar ARM işindeydi,üretim yapıyordu.O zamanlar şuanki gibi değildi tabiki ARM. MARVEL şuan devam ediyor intel'in arm bölümünü devraldı.Blackberry cihazlar marvel işlemci kullanıyor diye hatırlıyorum.
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pSy! 7 yıl
intelin mobile piyasaya girmesi değilde ,x64 üzerine arm xx core üretip masaüstüne gelmesi daha muhtemel :)
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M@U 7 yıl pSy!
pSy!

intelin mobile piyasaya girmesi değilde ,x64 üzerine arm xx core üretip masaüstüne gelmesi daha muhtemel :)

Masaüstü pc'ler gittikçe azalan bir paya sahip. Zaten x86'nın hâlâ güçlü kalmasının sebebi de daha çok notebooklar ve netbooklar. Bu açıdan Intel masaüstüne değil taşınabilir ürünlere yönelik adımlar atacaktır. Başka çaresi yok. İnsanlar artık tüm bilgilerini ceplerinde, çantalarında taşımak istiyor ve x86'nın bunu yapması zor. Bilinen tek çare ARM mimarili işlemciler. Intel de bunun farkında, illaki hazırlığı vardır.
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KUM23 7 yıl
intel yutar Arm yi.
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Abazzers 7 yıl
intel bir ARM mimarisine el atmamıştı.garip hissettim
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Stanislas Xavier 7 yıl
Arm ortamına girdi diye yazmışsınız görünce intel de arm mimarili işlemciler üretecek sandım oysa birkaç modelini kullanacakmış ama İntelin inanılmaz hızla artan arm piyasasına tepkisiz kalacağını sanmıyorum bir iki yıla intelde üretirse hiç şaşırmam
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