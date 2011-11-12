Rekabet ederken iş ortağı oldular; Intel, ARM Mali ekosisteminde!

Akıllı telefon ve tabletlere yönelik mobil işlemci pazarınının lideri ARM'ı yeni hedef olarak belirleyen Intel cephesinde başkan yardımcısı Molly Eden geçtiğimiz aylarda; "ARM'a saygı duyuyoruz, onların da bize duyduğuna inanıyoruz yok eğer öyle değilse yakında duyacaklar" demişti. Tansiyonun bu derece yüksek olduğu rekabette yeni bir gelişme yaşandı ve Intel, ARM Mali ekosisteminin üyeleri arasında gösterildi.

Bilindiği üzere ARM, düşük güç tüketimli işlemci çekirdeklerine ek olarak bu çekirdeklerin kullanıldığı yongada sistem platformları için grafik işlem birimleri de tasarlıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Mali GPU ailesinin yeni üyesi olan ve şuanki Mali-400 GPU'su ile kıyaslandığında 10 kata kadar performans artışı sunacağı belirtilen Mali T-658 GPU'sunu duyurmuştu. Aynı duyuru çerçevesinde yayınlanan resmi dökümanlara göre Intel, ARM'ın Mali Ekosistemine dahil olan yarıiletken üreticileri arasında yer alıyor.

Aslına bakılırsa bu son derece ilginç bir gelişme. ARM - Intel rekabeti kadar Intel'in ortaklık yapısı da bu gelişmeyi ilginç kılıyor. Çünkü Intel aynı zamanda ARM tabanlı yongada sistem platformları için PowerVR serisi GPU'ları geliştiren Imagination firmasına %10 oranında ortak durumda ve bu firmanın PowerVR SGX 530 GPU'sunu, bazı Atom işlemcilerinde de kullanmakta. Görünüşe bakılırsa Intel, 2012 ile birlikte pazara sunmaya başlayacağı düşük güç tüketimli SoC platformlarında, ARM'ın Mali GPU'larını da yer verebilir. Diğer taraftan bu önemli gelişme için ikinci bir ihtimal daha bulunuyor ki o da; ARM ile olan anlaşmanın Intel'e, geçtiğimiz dönemde satın aldığı Infineon firmasından miras kalmış olabileceği.

Tabi bu son derece ilginç bir gelişme zira mevcut tabloya göre Intel, ARM ile rekabette ortaya koyacağı çözümlerde rakibinin teknolojilerinden de faydalanabilir. Intel'in, Mali GPU lisansını kullanıp kullanmayacağı henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak şu an itibariyle firma, PowerVR ve Mali olmak üzere iki farklı GPU ailesinin kullanım haklarına sahip gibi görünüyor. Benzer şekilde aynı iki GPU ailesini kullanan bir başka isim daha bulunuyor ki o da Samsung. Diğer üreticilere baktığımızda Nvidia'nın kendi GeForce tasarımlarını, Qualcomm'un ise birkaç yıl önce AMD'den satın aldığı Adreno GPU ailesinin devamı olarak geliştirdiği çözümleri kullandığını görüyoruz.

Pazarın en büyük oyuncularından biri olan ve iki jenerasyondur kendi işlemcilerini geliştiren Apple ise Intel ile benzer şekilde ortakları arasında yer aldığı Imagination firmasının PowerVR GPU'larını tercih ediyor. Tüm bunlara ek olarak sektördeki dinamiklerin 2012 ile birlikte değişmeye başlaması da beklenebilir zira resmi açıklaması Şubat ayındaki Finansal Analist Günü'ne kalan "Project Win" stratejisi ile AMD'nin de ARM pazarına adım atabileceği konuşuluyor ki bu noktada şirket kendi geliştirdiği GPU tasarımlarını kullanacaktır.