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Remote, iTunes Radio desteğiyle güncellendi

5 yıl
673
1
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Remote, iTunes Radio desteğiyle güncellendi

Apple, App Store'daki sevilen uygulamalarından Remote'u güncelledi.

Kullanıcılara Apple TV ya da bilgisayarlarındaki iTunes yazılımını uzaktan kontrol etmelerine imkan sunan Remote, son güncellemeyle birlikten iTunes Radio desteği de sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar iTunes'daki arşivlerinin yanı sıra bilgisayarlarından erişecekleri iTunes Radio'yu da Remote ile uzaktan yönetebilecek.

Şimdilik sadece resmi olarak ABD'de kullanılabilen iTunes Radio'ya Apple ID'nizdeki ülke bilgisini ABD'ye çevirerek ulaşabildiğinizi hatırlatalım.

Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Remote - Apple
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