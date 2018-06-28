Renault Captur Coupe kamuflajlı olarak göründü

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Renault Captur Coupe teaser

Fransız üretici Renault tarafından geliştirilen ve Captur Coupe olarak adlandırılmasını beklediğimiz yeni model, kamuflajlı olarak test edilirken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde aracın teaser görüntüsünü paylaşan Renault’un Captur Coupe’yi ağustos ayında Moskova’da görücüye çıkarması bekleniyor. İşte Renault Captur Coupe hakkında bildiklerimiz:

Renault, Avrupa’da satışa sunduğu Captur’un aynı tasarıma fakat daha büyük boyutlara sahip bir versiyonunu Rusya’da Kaptur adıyla satıyor. Moskova’da üretilecek Captur Coupe’nin de Kaptur modelini baz alarak üretilmesi bekleniyor. Dolayısıyla coupe olmasına rağmen standart Captur modelinden daha büyük boyutlara sahip olacak.

Eğimli çatı hattına ve arkaya doğru yükselen omuz çizgisine sahip olan Captur Coupe’nin üzerindeki kamuflaj tasarım hakkında yorum yapmamızı engellese de, Renault tarafından paylaşılan teaser görüntüsü şirketin son tasarım anlayışını bu araca da uygulayacağını açıkça gösteriyor. Megane’da bulunan C şeklindeki LED farları da buna dahil edebiliriz.

Kaptur’da olduğu gibi dört çeker sisteme sahip olması beklenen Captur Coupe’nin dizel ve benzinli motorlardan oluşacak motor yelpazesinde Daimler ortaklığı ile geliştirilen 1.3 litrelik TCe ünitenin de bulunması bekleniyor. Bu üniteler tarafından üretilen güç tekerleklere 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla aktarılacak.

Fransız üretici Renault’un Moskova’daki fabrikasında üretilecek Captur Coupe, ilk olarak Rusya’da satışa sunulacak. Daha sonrasında ise global pazara yayılacak. Şirketin üretime yakın bir versiyonu 29 Ağustos tarihinde Moskova’da tanıtması bekleniyor.

https://www.carscoops.com/2018/06/renault-captur-coupe-spied-budget-bmw-x6-way/