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Renault Trucks önümüzdeki yıl elektrikli kamyon üretimine başlıyor

Uzun zamandır Volvo Grubu'nun bünyesinde faaliyetlerine devam eden Renault Trucks, önümüzdeki yıl bir dizi elektrikli araç üreteceklerini açıkladı. Üretim Blainville-sur-Orne tesislerinde yapılacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault Trucks bugün yaptığı açıklamayla önümüzdeki yıl üretim bandına çıkacak bir dizi elektrikli kamyon satışına başlayacaklarını duyurdu. Bu haberle birlikte şirket, Tesla, Daimler, ve bünyesinde bulunduğu Volvo gibi üreticiler ile bu pazarda da rekabete gireceğini göstermiş oldu.

"Uzun bir yol kat ettik" 

Çeşitli partnerlerle elektrikli kamyon denemelerini yıllardır sürdüren Renault Trucks, artık şirketin 2019 yılında bir dizi elektrikli araç çıkarabilecek konuma geldiğini belirtti.

Şirketin enerji verimliliği stratejilerinden sorumlu François Savoye, 2010 yılındaki 4.5 tonluk elektrikli kamyon olan Electric Maxity ile başlayarak elektrikli kamyonlar hakkında uzun bir deneyim elde ettiklerinin altını çizdi.

Renault'a değil Volvo Grubu'na ait 

Renault-Nissan birliğinin bir parçası olan Zoe aracının üreticisi Renault ile Renault Trucks’ı ayrı kefelere koymak gerekiyor. Zira aynı ismi ve logoyu paylaşıyor olmalarına rağmen Renault Trucks uzun zamandır Volvo Grubu’nun bir parçası. Volvo Grubu’nun kendi elektrikli kamyon programı olmasına rağmen, Renault Trucks’a bu yolda yardımlarını da esirgemeyecek.


https://electrek.co/2018/01/31/renault-electric-trucks/ Yorum Yaz
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ayyas404 1 yıl
asıl problem üretmek değil yüklü halde ulaşılan menzildir yoksa tonla para sayıp kullanılmayacak kamyonları kim ne yapsın bu konuda bilgi verilseydi haber daha verimli olurdu
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khytr89 1 yıl
Rrnault un avantaji samsung ile otomobiller konusunda ortak olmasi. Batarya tesladan iyi olursa tircilar renault u secer
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pspoor 1 yıl
Tesla olmasa hicbirinin uyanacagi yok, hem kamyonlarda hem de tirlarda durum bu. Umarim Tesla hepsini tokatlar, kamyonet ve kamyon segmentinde bile.
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