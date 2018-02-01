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2018 Hyundai Kona'nın satış fiyatı belli oldu

Hyundai Amerika'nın paylaştığına göre ülkede 4 farklı versiyonla satışa sunulacak aracın tavsiye edilen satış fiyatlarında dip rakam $19,500 olacak. Fiyatlar ek donanımlarla birlikte yükseliyor.
1 yıl
48,3b
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31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Hyundai Kona'nın satış fiyatı belli oldu
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Hyundai’nin satışa sunacağı yeni kompakt crossover modeli 2018 Kona’nın Amerika satış fiyatları belli oldu. Ülkede Mart ayından itibaren satışa sunulacak olan aracın $19,500’dan başlayarak üst seviyelere doğru çıkan dört farklı versiyonu bulunuyor. Aracını dört tekerlekten çekişli olarak kullanmak isteyenlerin ise herhangi bir versiyonda ek olarak $1,300 ödemesi gerekiyor.

Başlangıç fiyatı rakiplerine göre ucuz  

Hyundai Kona, sahip olduğu bu başlangıç fiyatıyla Toyota C-HR, Mazda CX-3, ve Honda HR-V gibi araçlardan daha ucuza satılacak. Aracın temel modeli 147hp güç üreten 2.0 litre dört silindir motor ve altı ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş olarak gelecek. Bu versiyonun standart özellikleri arasında 7 inç bilgi-eğlence ekranı ile birlikte Android Auto ve Apple CarPlay desteği bulunacak.

SEL adındaki bir üst versiyonun tavsiye edilen satış fiyatı ise $21,150 olarak yer alıyor. Bu versiyonun sahip olduğu özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon, ve HD radyo gibi donanımlar yer alıyor. Bu versiyon için sunulan teknoloji paketi içerisinde sunroof, sis lambası, yaya koruma özelliğine sahip ileri çarpışma uyarısı gibi özellikler yer alıyor ve fazladan $1,500 ödemek gerekiyor.

En tepede Ultimate paketi yer alıyor 

Limited ve Ultimate adındaki diğer versiyonlarda ise 175hp güç üreten 1.6 litre turbo 4 silindir motor ve 7 ileri DCT şanzıman ikilisi görev yapıyor. Bu donanımların tavsiye edilen satış fiyatları ise sırasıyla $24,700 ve $27,400 olarak belirlenmiş. Limited versiyonunda LED farlar ve stop lambaları, sunroof, bel desteğine sahip 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu, deri koltuk yüzeyleri gibi donanımlar kendini gösteriyor.

En tepede yer alan Ultimate versiyonunun sahipleri ise baş üstü göstergesi, navigasyona sahip 8 inç bilgi-eğlence ekranı, kablosuz şarj, şerit takip asistanı, yaya algılayıcı ileri çarpışma asistanı, park mesafe kontrol sistemi gibi önemli özelliklere sahip olacak.

2018 Hyundai Kona’nın yaklaşık 4-5 ay içerisinde ülkemize de gelmesi bekleniyor. Bu fiyatlardan yola çıkarsak ülkemizdeki satış fiyatı tüm vergiler hariç 73,000TL'den başlayacak.


http://www.motortrend.com/news/2018-hyundai-kona-priced-starting-at-20450/#2018-hyundai-kona-infotainment-02 Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
bir reklamda karşılaştırıyordu. aklıma geldi. emily 19.500 e alır, emine 195.000 e bakakalır.
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homebird 1 yıl
Dışı güzel ama içi olmamış malesef.
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Nirvana333 1 yıl
Tipi fena değil ama detayların çokluğu gözü yoruyor.
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hectorcsr 1 yıl
Vergısız 73 ıse vergıler ıle 180 bınden baslar 1-2 donanım ohh mıss 200 bın
Ulan elın korelı bu kdr kazanmıyor arabadan
Bıde 2.0 motor 3600 tl vergı
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freshwind 1 yıl
Bunu yapmaya utanmamışlar mı. Hyundai son yıllarrda tasarımda geri gitmeye başladı.
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false6 1 yıl
Kötü ve pahalı
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Werner Heisenberg 1 yıl
İç dizayn çok yavan olmuş, 10 sene önceki accent resmen
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Barni Moloztaş 1 yıl
Vergiler hariç bile pahalı
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emmare 1 yıl
arabalar pahalı, vergisi yüksek, yakıtı pahalı, sigortası pahalı, bakımı pahalı velhasıl bir çoğumuz anca böyle fragman izleriz....
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axesis 1 yıl
2000 motorsa en az çarğı 2 dicen oda 150 bin eder .. kısacası gariban anca bakar .. ama parası olanda keyifle biner hoş tasarım . fakirrler ö... hundaiden selamlar :)
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netstat 1 yıl
dışı güzelde içi hyundai h100 gibi
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hakankaran 1 yıl
Bu zamanda boyle ic dizayn mi olur ..direksiuona bak
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Paco-De Lucia 1 yıl
Ncap testlerinde çok başarılı sonuç aldığıni hatırlatırım...
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