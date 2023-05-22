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    Anlık Bildirim

    Volvo Trucks tarihi sipariş aldı: 1.000 adet elektrikli kamyon

    Volvo Trucks, dünyanın önde gelen yapı çözümleri sağlayıcısı Holcim ile 1.000 elektrikli kamyon tedarik etmek üzere önemli bir anlaşma imzaladı. Bu, şirket tarihindeki en büyük ticari sipariş oldu.
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    Volvo Trucks tarihi sipariş aldı: 1.000 adet elektrikli kamyon Tam Boyutta Gör

    Kamyon üreticisi Volvo Trucks, şirket tarihinin en büyük sözleşmesine imza attı. Firma, 2030'a kadar İsviçreli inşaat malzemeleri üreticisi Holcim'e 1.000 adet elektrikli kamyon tedarik edecek. Yapılan anlaşma Volvo elektrikli araçlar için bugüne kadar alınan en büyük ticari sipariş olarak kayıtlara geçti.

    İlk 130 elektrikli Volvo FH ve Volvo FM kamyonların, 2023 ve 2024'te teslim edilmesi planlanıyor. Söz konusu araçlar batarya ile çalıştıkları için atmosfere hiçbir zararlı emisyon yaymıyorlar. Ayrıca enerji tasarrufu sağlama ve gürültü kirliliğini azaltma gibi önemli avantajları da var. Volvo Trucks, 2030'a kadar satışlarının %50'sini elektrikli kamyonlardan elde etmeyi hedefliyor.

    Volvo Trucks tarihi sipariş aldı: 1.000 adet elektrikli kamyon Tam Boyutta Gör

    Volvo Trucks ve Holcim'in temiz enerjiye geçişte öncü rol oynamak üzere kurulan First Movers Coalition'ın (FMC) üyeleri arasında yer aldığını hatırlatalım. İmzalanan sözleşme iki şirket arasındaki genişleyen ortaklığın bir parçası olarak tanımlanıyor.

    Zararlı emisyonları azaltacak

    Holcim, operasyonlarının çevre dostu olmasını sağlamak için Volvo Trucks elektrikli kamyonları tercih etti. Dünyanın en büyük çimento, beton ve diğer yapı malzemeleri tedarikçilerinden biri olan şirket, 60'tan fazla ülkede yaklaşık 60.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

    Volvo Trucks tarihi sipariş aldı: 1.000 adet elektrikli kamyon Tam Boyutta Gör

    Sipariş verilen elektrikli kamyonlar, inşaat malzemelerinin Holcim fabrikalarından Fransa, Almanya, İsviçre ve İngiltere dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerindeki müşterilere taşınmasında kullanılacak. Bu sayede, karbondioksit ve diğer zararlı emisyonlar azaltılacak, hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulacak ve insan sağlığı korunacak.

    Kaynakça https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2023/may/volvo-receives-record-order-for-up-to-1000-electric-trucks.html https://www.holcim.com/media/media-releases/holcim-deploys-volvo-electric-trucks
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 5 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    lg g4 wifi sorunu mobilet ehliyet ister mi konus medullaris l1 düzeyinde ne demek samsung s22 3 uzun bip sesi

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