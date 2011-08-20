Renesas, USB 3.0 kontrolcüsü için fiyat indirimine hazırlanıyor

USB 3.0 pazarının lideri ola Renesas Electronics (NEC) kontrolcü fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. AMD'nin doğal destek sunmaya başladığı, Intel'in ise 2012 ile geçiş yapacağı bu teknoloji için şu anda 3. parti kontrolcüler büyük önem taşıyor ve Renesas pazarın en büyük oyuncusu olarak bu alanda önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.

Çok uzun süre USB-IF sertifikasına sahip tek kontrolcüye sahip olduğu için pazarda önemli bir yer edinen Renesas, artan rekabet koşulları çerçevesinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Özellikle Japonya'da meydana gelen Tsunami felaketinden sonra arayış içerisine giren elektronik üreticileri, Renesas dışındaki üreticilere adapte olmaya başladılar.

Dünyanın en büyük üreticilerinden Asus, anakart ve hazır sistemlerinde kendi iştariklerinden biri olan ASMedia firmasının geliştirdiği kontrolcüye geçiş yaparken, ASRock da benzer şekilde ASMedia müşterisi olmuş durumda. Öte taraftan Gigabyte, Renesas'a alternatif olarak Etron ile çalışmaya başlarken, bir başka alternatif olarak VIA da hazırda bekliyor.

Digitimes'ın verdiği bilgiye göre Renesas, 2 port USB 3.0 kontrolcüsünün fiyatını önümüzdeki yıl ile birlikte 2 dolar seviyesinden 1.20 dolara çekmeye hazırlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Asus'un şirketi ASMedia, 2 port USB 3.0 kontrolcüsünü 1.50-1.70$ seviyesinden sağlarken, Renesas'ın indirimine bağlı olarak pazarda yeni fiyat hareketleri yaşanabilir.