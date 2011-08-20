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Renesas, USB 3.0 kontrolcüsü için fiyat indirimine hazırlanıyor

7 yıl
9,3b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 pazarının lideri ola Renesas Electronics (NEC) kontrolcü fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. AMD'nin doğal destek sunmaya başladığı, Intel'in ise 2012 ile geçiş yapacağı bu teknoloji için şu anda 3. parti kontrolcüler büyük önem taşıyor ve Renesas pazarın en büyük oyuncusu olarak bu alanda önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.
Çok uzun süre USB-IF sertifikasına sahip tek kontrolcüye sahip olduğu için pazarda önemli bir yer edinen Renesas, artan rekabet koşulları çerçevesinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Özellikle Japonya'da meydana gelen Tsunami felaketinden sonra arayış içerisine giren elektronik üreticileri, Renesas dışındaki üreticilere adapte olmaya başladılar.
Dünyanın en büyük üreticilerinden Asus, anakart ve hazır sistemlerinde kendi iştariklerinden biri olan ASMedia firmasının geliştirdiği kontrolcüye geçiş yaparken, ASRock da benzer şekilde ASMedia müşterisi olmuş durumda. Öte taraftan Gigabyte, Renesas'a alternatif olarak Etron ile çalışmaya başlarken, bir başka alternatif olarak VIA da hazırda bekliyor.
Digitimes'ın verdiği bilgiye göre Renesas, 2 port USB 3.0 kontrolcüsünün fiyatını önümüzdeki yıl ile birlikte 2 dolar seviyesinden 1.20 dolara çekmeye hazırlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Asus'un şirketi ASMedia, 2 port USB 3.0 kontrolcüsünü 1.50-1.70$ seviyesinden sağlarken, Renesas'ın indirimine bağlı olarak pazarda yeni fiyat hareketleri yaşanabilir.

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interwap 7 yıl
OverClocK1ng

ÖNEMLİ: Mesajım düzgün görüntülenmiyor. Buradan düzgün okuyabilirsiniz: donanimhaber.com/... Şimdi bilmediğim bir konu var. Renesasın USB-IF sertifikası var iyi güzel. Asusun ASMedia USB3.0 kontrolcüsünde bu sertifika yok mu? Yok ise neden yok? Benim aklıma şöyle bir şeyler geliyor. Normalde Ramlerde Jedec sertifikasını alabilmek için Ramlerin belli bir standartlarda olması gerekiyor. Atıyorum, DDR3 1333Mhz de 1.5Voltta olduğu zaman CAS9 iken sertifikayı alabiliyor ama 1.5Volt ve CAS7 olduğu zaman alamıyor. Ram belli başlı istenilen özelliklerden hızlı veya daha iyi olsa bile Jedecin onayladığı özelliklerden farklı olduğu için kabul etmiyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda Asusun anakartlarında ASMedia kullanılan yeni modellerin hepsinde şöyle bir ibare görüyorum: Gerçek USB3.0 ... Bunu yazmasının sebebi Asusun anakartlarında kullanılan ASMedia kontrolcünün USB-IF standartlarından daha yüksek hızları verebilmesi ve bu yüzden de USB-IF sertifikasını alamaması olabilir diye düşünüyorum. Mesela aşağıdaki resimlerde bakarsanız CPU-Z de Ramin 1Mhz daha hızlı ve Cas değerleri daha farklı olduğu için Jedec standartlarından çıktığı ve XMP yani Xtreme Memory Profiles standardına girdiği görülüyor. Bu da bana göre Asusun USB-IF sertifikası alamadığını çünkü USB3.0 kontrolcülerinin daha hızlı hızlarda çalıştığını bu yüzden anakartlarına Gerçek USB3.0 yazdıklarını düşünmemi sağlıyor. CPU-Z tablosu şu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu da Jedec Standartları tablosu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu bağlamda Asusun neden USB-IF Sertifikası alamadığını veya almadığını bilen, bu konuda bilgisi olan birisi varsa açıklarsa ya da anlatırsa sevinirim...


Hızı standartlardan yüksek diye USB-IF sertifikası vermeyeceklerini sanmam. Muhtemel neden gerekli şartların yerine getirilememesinden olabilir. Kâğıt üzerinde tüm şartları sağlasa dahi hız elektriksel değerler gibi değerlerin stabil olmamasından kaynaklanabilir. Belki de kendileri almak istemedi.
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Klasör.:X:. 7 yıl
zaten doğal destek sunulmaya başlamışken bu ucuzlama bence gayet doğal.Eee anakartlardan pcıex1 kartlara destek verecek sadece
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OverClocK1ng 7 yıl
ÖNEMLİ: Mesajım düzgün görüntülenmiyor. Buradan düzgün okuyabilirsiniz: donanimhaber.com/...

Şimdi bilmediğim bir konu var. Renesas'ın USB-IF sertifikası var iyi güzel. Asus'un ASMedia USB3.0 kontrolcüsünde bu sertifika yok mu? Yok ise neden yok?

Benim aklıma şöyle bir şeyler geliyor. Normalde Ramlerde Jedec sertifikasını alabilmek için Ramlerin belli bir standartlarda olması gerekiyor. Atıyorum, DDR3 1333Mhz de 1.5Volt'ta olduğu zaman CAS9 iken sertifikayı alabiliyor ama 1.5Volt ve CAS7 olduğu zaman alamıyor. Ram belli başlı istenilen özelliklerden hızlı veya daha iyi olsa bile Jedec'in onayladığı özelliklerden farklı olduğu için kabul etmiyor diye düşünüyorum.

Bu bağlamda Asus'un anakartlarında ASMedia kullanılan yeni modellerin hepsinde şöyle bir ibare görüyorum: "Gerçek USB3.0 ..."

Bunu yazmasının sebebi Asus'un anakartlarında kullanılan ASMedia kontrolcünün USB-IF standartlarından daha yüksek hızları verebilmesi ve bu yüzden de USB-IF sertifikasını alamaması olabilir diye düşünüyorum.
Mesela aşağıdaki resimlerde bakarsanız CPU-Z de Ram'in 1Mhz daha hızlı ve Cas değerleri daha farklı olduğu için Jedec standartlarından çıktığı ve XMP yani Xtreme Memory Profiles standardına girdiği görülüyor. Bu da bana göre Asus'un USB-IF sertifikası alamadığını çünkü USB3.0 kontrolcülerinin daha hızlı hızlarda çalıştığını bu yüzden anakartlarına "Gerçek USB3.0" yazdıklarını düşünmemi sağlıyor. CPU-Z tablosu şu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu da Jedec Standartları tablosu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu bağlamda Asus'un neden USB-IF Sertifikası alamadığını veya almadığını bilen, bu konuda bilgisi olan birisi varsa açıklarsa ya da anlatırsa sevinirim...
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