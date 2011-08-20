Renesas, USB 3.0 kontrolcüsü için fiyat indirimine hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
USB 3.0 pazarının lideri ola Renesas Electronics (NEC) kontrolcü fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. AMD'nin doğal destek sunmaya başladığı, Intel'in ise 2012 ile geçiş yapacağı bu teknoloji için şu anda 3. parti kontrolcüler büyük önem taşıyor ve Renesas pazarın en büyük oyuncusu olarak bu alanda önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.
Çok uzun süre USB-IF sertifikasına sahip tek kontrolcüye sahip olduğu için pazarda önemli bir yer edinen Renesas, artan rekabet koşulları çerçevesinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Özellikle Japonya'da meydana gelen Tsunami felaketinden sonra arayış içerisine giren elektronik üreticileri, Renesas dışındaki üreticilere adapte olmaya başladılar.
Dünyanın en büyük üreticilerinden Asus, anakart ve hazır sistemlerinde kendi iştariklerinden biri olan ASMedia firmasının geliştirdiği kontrolcüye geçiş yaparken, ASRock da benzer şekilde ASMedia müşterisi olmuş durumda. Öte taraftan Gigabyte, Renesas'a alternatif olarak Etron ile çalışmaya başlarken, bir başka alternatif olarak VIA da hazırda bekliyor.
Digitimes'ın verdiği bilgiye göre Renesas, 2 port USB 3.0 kontrolcüsünün fiyatını önümüzdeki yıl ile birlikte 2 dolar seviyesinden 1.20 dolara çekmeye hazırlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Asus'un şirketi ASMedia, 2 port USB 3.0 kontrolcüsünü 1.50-1.70$ seviyesinden sağlarken, Renesas'ın indirimine bağlı olarak pazarda yeni fiyat hareketleri yaşanabilir.
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Hızı standartlardan yüksek diye USB-IF sertifikası vermeyeceklerini sanmam. Muhtemel neden gerekli şartların yerine getirilememesinden olabilir. Kâğıt üzerinde tüm şartları sağlasa dahi hız elektriksel değerler gibi değerlerin stabil olmamasından kaynaklanabilir. Belki de kendileri almak istemedi.
Şimdi bilmediğim bir konu var. Renesas'ın USB-IF sertifikası var iyi güzel. Asus'un ASMedia USB3.0 kontrolcüsünde bu sertifika yok mu? Yok ise neden yok?
Benim aklıma şöyle bir şeyler geliyor. Normalde Ramlerde Jedec sertifikasını alabilmek için Ramlerin belli bir standartlarda olması gerekiyor. Atıyorum, DDR3 1333Mhz de 1.5Volt'ta olduğu zaman CAS9 iken sertifikayı alabiliyor ama 1.5Volt ve CAS7 olduğu zaman alamıyor. Ram belli başlı istenilen özelliklerden hızlı veya daha iyi olsa bile Jedec'in onayladığı özelliklerden farklı olduğu için kabul etmiyor diye düşünüyorum.
Bu bağlamda Asus'un anakartlarında ASMedia kullanılan yeni modellerin hepsinde şöyle bir ibare görüyorum: "Gerçek USB3.0 ..."
Bunu yazmasının sebebi Asus'un anakartlarında kullanılan ASMedia kontrolcünün USB-IF standartlarından daha yüksek hızları verebilmesi ve bu yüzden de USB-IF sertifikasını alamaması olabilir diye düşünüyorum.
Mesela aşağıdaki resimlerde bakarsanız CPU-Z de Ram'in 1Mhz daha hızlı ve Cas değerleri daha farklı olduğu için Jedec standartlarından çıktığı ve XMP yani Xtreme Memory Profiles standardına girdiği görülüyor. Bu da bana göre Asus'un USB-IF sertifikası alamadığını çünkü USB3.0 kontrolcülerinin daha hızlı hızlarda çalıştığını bu yüzden anakartlarına "Gerçek USB3.0" yazdıklarını düşünmemi sağlıyor. CPU-Z tablosu şu:
Bu da Jedec Standartları tablosu:
Bu bağlamda Asus'un neden USB-IF Sertifikası alamadığını veya almadığını bilen, bu konuda bilgisi olan birisi varsa açıklarsa ya da anlatırsa sevinirim...