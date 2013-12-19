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Republique, mobil cihazlardaki yerini aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Republique, mobil cihazlardaki yerini aldı
Geçtiğimiz yıl bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan Camouflaj Studios'un PC ve mobil cihaz odaklı oyunu Republique, ilk hikayesiyle Appstore'daki yerini aldı.

Özgürlüklerin kısıtlandığı bir dünyada geçen Republique'da bize yardım çağrısında bulunan gizemli bir kadına yardım ediyoruz. Gizlilik unsurlarının ön planda olduğu oyunda bu yardımı güvenlik sistemlerini kontrol ederek gerçekleştiriyoruz.

Unity grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleriyle dikkat çeken yapım, tek bir dokunuşun yeterli olduğu basit kontrol şemasıyla da mobil cihazlarda rahatlıkla oynanabiliyor. Şu an için Exordium adlı ilk hikayenin oynanabilir olduğu yapımın toplamda beş hikayeden oluşacağı belirtiliyor.

iOS 7 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4, iPad 2 ve üzeri cihazlarda çalışan Republique'nin ilk hikayesine 8.99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Bu arada oyunun PC ve Mac versiyonlarının önümüzdeki yıl içerisinde yayımlanacağını da belirtelim.   

https://itunes.apple.com/tr/app/id687888390?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gurkanse 5 yıl
ya arkadaş şu güzelim oyunlar hesap makinesi ekranlarında yazık oluyo be.evet sırf androidte dışarıdan uyg ve oyunları bedava indirme imkanı oldugu için firmalar bu tip direk para ödenen oyunları androide haklı olarak çıkarmayı istemiyolar.ama şimdi bunu lg g2 de oynamak vardı :)
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Amedra 5 yıl
Watch_dogs - Splinter Cell karışımı bir oyun olmuş, güzel görünüyor. İndiriyorum bakalım çok merak ettim.

Edit: Pek beğenemedim, dış görünüşüne aldanmamak gerekiyormuş demekki. Sıradan kaç kovala mantığıyla bir yapay zeka mevcut. Ek olarak adamlardan kaçmak çok kolay olmuş, aynı yere gidip geliyorlar bildiğin. Aslında oyun güzel ama sistemi tam oturtamadıklarından dolayı satın almamla silmem bir oldu.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl gurkanse
gurkanse

ya arkadaş şu güzelim oyunlar hesap makinesi ekranlarında yazık oluyo be.evet sırf androidte dışarıdan uyg ve oyunları bedava indirme imkanı oldugu için firmalar bu tip direk para ödenen oyunları androide haklı olarak çıkarmayı istemiyolar.ama şimdi bunu lg g2 de oynamak vardı :)

Boyu değil işlevi
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OldGamers86 5 yıl
İlginç bir oyun.
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Pondera 5 yıl
Gizem, hatun, yardım dedin bitti zaten olay. Sıraya girdik bekliyoruz oyunu. xD
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thebigdesigner 5 yıl
Grafikler çok leziz görünüyor... Senaryo da öyle.
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