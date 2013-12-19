Republique, mobil cihazlardaki yerini aldı

Geçtiğimiz yıl bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan Camouflaj Studios'un PC ve mobil cihaz odaklı oyunu Republique, ilk hikayesiyle Appstore'daki yerini aldı.





Özgürlüklerin kısıtlandığı bir dünyada geçen Republique'da bize yardım çağrısında bulunan gizemli bir kadına yardım ediyoruz. Gizlilik unsurlarının ön planda olduğu oyunda bu yardımı güvenlik sistemlerini kontrol ederek gerçekleştiriyoruz.





Unity grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleriyle dikkat çeken yapım, tek bir dokunuşun yeterli olduğu basit kontrol şemasıyla da mobil cihazlarda rahatlıkla oynanabiliyor. Şu an için Exordium adlı ilk hikayenin oynanabilir olduğu yapımın toplamda beş hikayeden oluşacağı belirtiliyor.





iOS 7 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4, iPad 2 ve üzeri cihazlarda çalışan Republique'nin ilk hikayesine 8.99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Bu arada oyunun PC ve Mac versiyonlarının önümüzdeki yıl içerisinde yayımlanacağını da belirtelim.

https://itunes.apple.com/tr/app/id687888390?mt=8