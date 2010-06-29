Resmi Bilgi: GeForce GTX 460'ın iki farklı konfigürasyonu olacak

12 Temmuz'da lanse edileceği açıklanan GeForce GTX 460'ın iki farklı konfigürasyona sahip olacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesi ile ile 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi olmak üzere iki farklı konfigürasyona sahip olacağı uzun süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 için teknik detayları resmiyet kazandı.
Nvidia'ya yakın bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre, GeForce GTX 460'ın iki farklı sürümü de kısa aralıklarla pazara sürülecek. GeForce GTX 460'ın 192-bit bellek veri yoluna desteğine sahip olan sürümünün firma adına büyük önem taşıdığı, fiyat konumlandırması olarak AMD'nin herhangi bir DirectX 11 çözümüne sahip olmadığı bir noktanın hedeflendiği belirtiliyor.
Nvidia tarafından iş ortaklarına geçilen bilgiye göre GeForce GTX 460, sahip olduğu yüksek hız aşırtma performansıyla sınıfında rakipsiz olacak ve üst sınıfta yer alan daha pahalı çözümleri yakalayabilecek. GeForce GTX 460 için ilk etapta referans tasarımlı modeller pazara giriş yapacak, ardından özel tasarımlı çözümler kullanıma sunulacak.
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gtx460 192bit
sistem
i7 930 default, X58, RAM 4GB DDR3 1333
physx açık, gpu puanını ciddiye alın o yüzden..
burdaki önemli nokta 200 $'lık kartla, 350 $'lık karta yetişebilmek.. ama 470 de oc oluyor gibi saçma bir cevap vermeyin..
Doğruysa gpu puanı düşük gibi geldi biraz.Üstelik köküne kadar oclenmiş.
anladığım kadarıyla Fx57'nin haber kaynagı Nvidianın iş ortakları
Fiyat olarak da uygun bir tutar belirlerlerse son kullanıcı açısından güzel olur. Başarım ve fiyat olarak ilgi çekici ve umut vaad eden bir ekran kartı diye düşünüyorum...
Önemli olan saf performans değil mi ?
Sanki geçtiği kart o.c olmuyor .
Hey allahım .
Bunda sonuna kadar haklısın işte.
Bu yeni moda
göreceğiz bakalım
%400 indirim
yani mesela hd5870'in fiyatı 400 dolardan öyle bi inicek ki kart alana üstüne 1200 dolar verecekler?
Sen de her çıkan yeni kartta yeni kartım bu olacak ahanda buldum diyorsun ama icraat yok.Sen biraz geçer 28nm Fermi ler gelsin dersin sonra kafan eser XBOX filan dersin ama güzel mantık almayacam diye kendini kıstlamıyorsun ve almayıp paranı cebinde tutyorsun bravo valla.
Kart GTX260 etkisini yaratamayacak bir kanı oluşturdu bende.Neden derseniz sadece bir önsezi.