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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi Bilgi: GeForce GTX 460'ın iki farklı konfigürasyonu olacak

8 yıl
12,2b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 Temmuz'da lanse edileceği açıklanan GeForce GTX 460'ın iki farklı konfigürasyona sahip olacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesi ile ile 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi olmak üzere iki farklı konfigürasyona sahip olacağı uzun süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 için teknik detayları resmiyet kazandı.

Nvidia'ya yakın bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre, GeForce GTX 460'ın iki farklı sürümü de kısa aralıklarla pazara sürülecek. GeForce GTX 460'ın 192-bit bellek veri yoluna desteğine sahip olan sürümünün firma adına büyük önem taşıdığı, fiyat konumlandırması olarak AMD'nin herhangi bir DirectX 11 çözümüne sahip olmadığı bir noktanın hedeflendiği belirtiliyor.

Nvidia tarafından iş ortaklarına geçilen bilgiye göre GeForce GTX 460, sahip olduğu yüksek hız aşırtma performansıyla sınıfında rakipsiz olacak ve üst sınıfta yer alan daha pahalı çözümleri yakalayabilecek. GeForce GTX 460 için ilk etapta referans tasarımlı modeller pazara giriş yapacak, ardından özel tasarımlı çözümler kullanıma sunulacak.


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Man From Atlantis 8 yıl
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gtx460 192bit


sistem
i7 930 default, X58, RAM 4GB DDR3 1333
physx açık, gpu puanını ciddiye alın o yüzden..


burdaki önemli nokta 200 $'lık kartla, 350 $'lık karta yetişebilmek.. ama 470 de oc oluyor gibi saçma bir cevap vermeyin..
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ALBAY 8 yıl

Man From Atlantis

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gtx460 192bit



Doğruysa gpu puanı düşük gibi geldi biraz.Üstelik köküne kadar oclenmiş.
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ilgezer 8 yıl

fx57

Nvidia'ya yakın bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre, GeForce GTX 460'ın iki farklı sürümü de kısa aralıklarla pazara sürülecek.

Nvidia tarafından iş ortaklarına geçilen bilgiye göre...


anladığım kadarıyla Fx57'nin haber kaynagı Nvidianın iş ortakları
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Dovahkiin 8 yıl
Fiyatı uygun olsa da fermiye geçsek biz de yaw
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heatblast 8 yıl
256 bit olan versiyonunu gtx465'in yerine çıkarabilir zaten 2 versiyon arasında sadece bellek fark var 1 gb olan versiyonda fazladan olan 256 mb belleği gpu'ya 64 bit veri yolu ile bağladğından kart 256 bit oluyor
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AndryTR 8 yıl
Keşke isimlendirmede bir farklılık yapsalardı. Olası karışıklıkları gidermek için. GTX 450 felan koysalardı 192bit olanı güzel olurdu (bence).

Fiyat olarak da uygun bir tutar belirlerlerse son kullanıcı açısından güzel olur. Başarım ve fiyat olarak ilgi çekici ve umut vaad eden bir ekran kartı diye düşünüyorum...
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quzman 8 yıl
Kart o.c ile bilmem neyi geçiyor .
Önemli olan saf performans değil mi ?
Sanki geçtiği kart o.c olmuyor .
Hey allahım .
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showstopper41 8 yıl
256bitlik olanı şuanki GTX465 gibi olacak sanırım? GTX465 ten de ucuz olmak zorunda.
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ALBAY 8 yıl

quzman

Kart o.c ile bilmem neyi geçiyor .
Önemli olan saf performans değil mi ?
Sanki geçtiği kart o.c olmuyor .
Hey allahım .



Bunda sonuna kadar haklısın işte.
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Source 8 yıl

quzman

Kart o.c ile bilmem neyi geçiyor .
Önemli olan saf performans değil mi ?
Sanki geçtiği kart o.c olmuyor .
Hey allahım .



Bu yeni moda
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Ozn.Onl 8 yıl
gtx 260 politikasının aynısı....
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eric13 8 yıl
amd nin olmadığı bir segment yok gibi neyse başarılar nvidiaya ihtiyaçları olacak gibi
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hikmetg 8 yıl
AMD ATI 'nin rakip olmadığı segman yok. Ayrıca istese Fiyatları %400 indirim yapıp nvidia 'yı çok zor duruma düşürebilir. Zira AMD her açıdan daha avantajlı.
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sadtneverdie 8 yıl

hikmetg

AMD ATI 'nin rakip olmadığı segman yok. Ayrıca istese Fiyatları %400 indirim yapıp nvidia 'yı çok zor duruma düşürebilir. Zira AMD her açıdan daha avantajlı.


göreceğiz bakalım
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annihilator 8 yıl

hikmetg

AMD ATI 'nin rakip olmadığı segman yok. Ayrıca istese Fiyatları %400 indirim yapıp nvidia 'yı çok zor duruma düşürebilir. Zira AMD her açıdan daha avantajlı.


%400 indirim

yani mesela hd5870'in fiyatı 400 dolardan öyle bi inicek ki kart alana üstüne 1200 dolar verecekler?
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gunescan 8 yıl
v2 gibi çıkar heralde dicem ama zor.. Yada xtx, xxx gibi yapabilirler..
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HoLY.oNE 8 yıl
192bit değilde 256biti gerçekten alınabilir kart olacak gibi gözüküyor.hayırlısı
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sadtneverdie 8 yıl
fiyat olarak 192 bit 5770-5830 arasına yerleşecek gibi eğer öyle olursa yeni kartım gtx460 oalcak demektir
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-dehşet- 8 yıl

sadtneverdie

fiyat olarak 192 bit 5770-5830 arasına yerleşecek gibi eğer öyle olursa yeni kartım gtx460 oalcak demektir


Sen de her çıkan yeni kartta yeni kartım bu olacak ahanda buldum diyorsun ama icraat yok.Sen biraz geçer 28nm Fermi ler gelsin dersin sonra kafan eser XBOX filan dersin ama güzel mantık almayacam diye kendini kıstlamıyorsun ve almayıp paranı cebinde tutyorsun bravo valla.

Kart GTX260 etkisini yaratamayacak bir kanı oluşturdu bende.Neden derseniz sadece bir önsezi.
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annihilator 8 yıl
192bit kart ile 256bit kartın marka ve modeli aynı mı olacak şimdi... off nvidia of kafa karıştırmak için özel olarak uğraşıyo adamlar
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