Resmi Bilgi: GeForce GTX 460'ın iki farklı konfigürasyonu olacak

12 Temmuz'da lanse edileceği açıklanan GeForce GTX 460'ın iki farklı konfigürasyona sahip olacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesi ile ile 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi olmak üzere iki farklı konfigürasyona sahip olacağı uzun süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 için teknik detayları resmiyet kazandı.

Nvidia'ya yakın bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre, GeForce GTX 460'ın iki farklı sürümü de kısa aralıklarla pazara sürülecek. GeForce GTX 460'ın 192-bit bellek veri yoluna desteğine sahip olan sürümünün firma adına büyük önem taşıdığı, fiyat konumlandırması olarak AMD'nin herhangi bir DirectX 11 çözümüne sahip olmadığı bir noktanın hedeflendiği belirtiliyor.

Nvidia tarafından iş ortaklarına geçilen bilgiye göre GeForce GTX 460, sahip olduğu yüksek hız aşırtma performansıyla sınıfında rakipsiz olacak ve üst sınıfta yer alan daha pahalı çözümleri yakalayabilecek. GeForce GTX 460 için ilk etapta referans tasarımlı modeller pazara giriş yapacak, ardından özel tasarımlı çözümler kullanıma sunulacak.