Resmi Bilgi: LG V20, Android 7.0 ile birlikte Eylül ayında geliyor

Yarın gerçekleştirilecek Samsung Galaxy Note 7 lansmanı öncesinde belki de dikkatleri dağıtmak isteyen LG, yeni amiral gemi akıllı telefon modeli için resmi açıklamayı yaptı. LG Mobile CEO'su tarafından bizzat açıklanan bilgiye göre V20, Eylül ayında lanse edilecek. Yani beklentileri Almanya'daki IFA 2016 Fuarı üzerine şekillendirebiliriz artık.

LG V20'nin özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da, Android 7.0 ile geleceği de kesinlik kazanmış oldu. LG CEO'suna göre çıktığı dönemde görüntüleme ve 32-bit ses deneyiminde çıtayı oldukça yukarı taşıyan V10'un devam modeli, özellikle çoklu ortam odaklı özellikleriyle sınıfındaki rakiplerine göre çok daha fazlasını sunacak.

Yeni telefon muhtemelen Qualcomm'un Snapdragn 821 işlemcisinden güç alacak ve 4/6GB RAM ile gelecek. V10'un en büyük sorunu olan batarya performansının geliştirilmiş olmasını umduğumuz telefon, kamera konusunda da çeşitli yenilikler sunacak. Note 7 ve yeni iPhone ile rekabetin artacağı pazarda LG V20 beklenmedik bir başarıya imza atar mı dersiniz ?