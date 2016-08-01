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Resmi Bilgi: LG V20, Android 7.0 ile birlikte Eylül ayında geliyor

G5 ile hedeflerini tutturamayan LG'nin yeni ümidi V20 olacak. Şirketin büyük umutlarla geliştirdiği V20'nin ne zaman çıkacağı ve hangi konularda iddialı olacağına ilişkin ilk resmi açıklama geldi.
2 yıl
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42
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarın gerçekleştirilecek Samsung Galaxy Note 7 lansmanı öncesinde belki de dikkatleri dağıtmak isteyen LG, yeni amiral gemi akıllı telefon modeli için resmi açıklamayı yaptı. LG Mobile CEO'su tarafından bizzat açıklanan bilgiye göre V20, Eylül ayında lanse edilecek. Yani beklentileri Almanya'daki IFA 2016 Fuarı üzerine şekillendirebiliriz artık.
LG V20'nin özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da, Android 7.0 ile geleceği de kesinlik kazanmış oldu. LG CEO'suna göre çıktığı dönemde görüntüleme ve 32-bit ses deneyiminde çıtayı oldukça yukarı taşıyan V10'un devam modeli, özellikle çoklu ortam odaklı özellikleriyle sınıfındaki rakiplerine göre çok daha fazlasını sunacak.
Yeni telefon muhtemelen Qualcomm'un Snapdragn 821 işlemcisinden güç alacak ve 4/6GB RAM ile gelecek. V10'un en büyük sorunu olan batarya performansının geliştirilmiş olmasını umduğumuz telefon, kamera konusunda da çeşitli yenilikler sunacak. Note 7 ve yeni iPhone ile rekabetin artacağı pazarda LG V20 beklenmedik bir başarıya imza atar mı dersiniz ?

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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
şu çöp diyenlere ceza verilsin. yahu sürekli aynı mesaj atılıyor. beğenmiyorsan niye beğenmediğini yaz veya bir şey yazma geç git.


v10 güzeldi ama sd808 yüzünden almadım.
şu çöp diyenlere ceza verilsin. yahu sürekli aynı mesaj atılıyor. beğenmiyorsan niye beğenmediğini yaz veya bir şey yazma geç git.v10 g...
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shindorei 2 yıl
Ben kullanıyorum. Pil performansı hariç çok da memnunum. Kamerası özellikle çok başarılı. Taşınabilir DLSR neredeyse.
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JavaSpecialist 2 yıl apodur
Sırf yeni veya cogu kisi begeniyor diye begenecek zorunda degilim lgnin telefonlarindaki kronik sorunlar ortada
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DH Misafiri 2 yıl
V10 çok şıktı bence hala da öyle ama almamamın sebebi sd 808 kullanmasıydı v20 tasarım çizgisinde kalıp biraz iyileştirme ile patlayabilir performans konusunda rekabet şart
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GenkaNuank 2 yıl
Allahım ne olursun benden buyuk boyu olmasın amin
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caneycaney 2 yıl
v10 tasarımı çöptü çok kabaydı umarım bu da benzer olmaz
Diğer herşeyi süper görünüyor
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shadowtr 2 yıl
V10 tasarımı ve malzeme kalitesi bayağı iyiydi. Telefonlar iyice büyüyor, sanırım iyi bir batarya performansı için biz de mecburen büyük ekranlı telefonlara yönleneceğiz giderek.
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vaskin77 2 yıl
Ben eleştirimi kişiye göre değil, genel olarak yaptım. Mesela Samsung Note 7 yeni tanıtılmış, telefon daha piyasaya çıkmamış, adam "çöp" diye yorum yapmış. Bir eleştiride bulunurken tutarlı ve objektif olunmalı.
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likeablex 2 yıl
Fiyat da güzel olursa alınır.
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bekle yan çarı getiriyom 2 yıl
lg ürünü alınmaz kesin kronik bi sorunu vardır çöp.
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zildjiann 2 yıl
telefonları artık benchmark makinaları olarak görmeyi bıraksınız iyi olacak. Yüksek kaliteli ve yüksek impedanslı kulaklıklarla müzik dinleme zevkini harici amfisiz yaşamamızı sağlıyor bu ve benzeri telefonlar.
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Haggard1963 2 yıl
Bataryayı büyütüp ekrandaki problemleri giderirlerse çok güzel bir cihaz olur ve Note kitlesinin baya bir ilgisini çeker.

Kaliteli ses çipi ve çıkarılabilir pil ve dayanıklı gövde bu cihazın en büyük artıları. Ekrandaki facia problemi ve rezil pil sorununu halletmeleri lazım. 4500 mah civarı bir pil-çelik çereçeve-çıkabilir arka kapak-yüksek kaliteli DAC gibi özelliklerle gelirse bu cihazı alabilirim. Note 7 ciddi bir hayal kırıklığı yaratacak gibi...
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hikmetg 2 yıl
LG G2 'de yaptığı doğruları unuttu gitti. Ondan sonra G3 , G4 G5 milleti perişan etti. Ben G3 kullanıyorum. 2300 TL 'ye almıştım. Hayatımın en büyük hatası. Pili rezalet. Ekranın pil tüketimi aşırı fazla. Ekranı düşük ışıkta tutmama rağmen. Sonra kendi kendine numaralar arıyor telefon. Bir çağre bulamadım. Kamera sony 'nin yanına bile varamıyor. Normal ışıkta fena değil ama bir tarafta biraz yoğun ışık geliyorsa rezalet çekimler yapıyor. ... LG pişmanlıktır.
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mares626 2 yıl
Şu insanlardaki çekememezlik nedir arkadaş

Hani telefonu ya da markayı sevmezsin anlarımda sırf çamur atmak için bu kadar çaba niye


Şuanda v10 kullanan biri olarak tek eksisi bataryanın hızlı bitmesi denebilir ki hızlı şarj özelliği ile de bu eksiği biraz telafi ediyor bence. Öbür konularda gayet iyi bir telefon çamur atanların çoğu telefonu görmemiştir bile
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silversmith 2 yıl
Çöpçüler gelmiş yine! :)
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