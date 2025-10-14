Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ve 9.000 mAh bataryalı telefon geliyor!

Tam Boyutta Gör Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticileri, çok daha fazla enerji yoğunluğu sunan silikon-karbon pillere geçiş yapmaya başladı. Artık piyasada 7.000 mAh ve üstü kapasiteli pillere sahip telefonlar görmeye başladık. Son gelen bir söylentiye göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine sahip bir amiral gemisi modelde 9.000 mAh’lik devasa bir pil test ediliyor.

Telefonun markası ve modeli henüz açıklanmadı

Weibo’daki güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, halen test aşamasında olan bu 9.000 mAh kapasiteli telefondan bahsetti. Modelin adı açıklanmamış olsa da, büyük kamera sensörleri ve diğer donanımlarıyla birlikte bu kadar yüksek kapasiteli bir bataryayı amiral gemisi bir cihaza sığdırmak büyük bir mühendislik başarısı. Şu anda Xiaomi 17 Pro Max, bu yonga setine sahip modeller arasında en büyük bataryaya sahip cihaz konumunda.

Vivo X300 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Kısa süre önce Realme, iPhone 16 Pro Max’ten biraz daha kalın olmasına rağmen 15.000 mAh’lik bir bataryaya sahip konsept bir akıllı telefon tanıtmıştı. Ancak bu cihaz orta seviyeye hitap eden bir modeldi. Adı açıklanmayan model ise üst seviye donanımı devasa batarya ile birleştireceği için çok daha fazla ses getirecek gibi görünüyor.

