Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ve 9.000 mAh bataryalı telefon geliyor!

    Weibo’daki güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine ve 9.000 mAh dev bataryaya sahip bir amiral gemisi model geliştirildiğini açıkladı.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 9.000 mAh bataryalı telefon geliyor! Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticileri, çok daha fazla enerji yoğunluğu sunan silikon-karbon pillere geçiş yapmaya başladı. Artık piyasada 7.000 mAh ve üstü kapasiteli pillere sahip telefonlar görmeye başladık. Son gelen bir söylentiye göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine sahip bir amiral gemisi modelde 9.000 mAh’lik devasa bir pil test ediliyor.

    Telefonun markası ve modeli henüz açıklanmadı

    Weibo’daki güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, halen test aşamasında olan bu 9.000 mAh kapasiteli telefondan bahsetti. Modelin adı açıklanmamış olsa da, büyük kamera sensörleri ve diğer donanımlarıyla birlikte bu kadar yüksek kapasiteli bir bataryayı amiral gemisi bir cihaza sığdırmak büyük bir mühendislik başarısı. Şu anda Xiaomi 17 Pro Max, bu yonga setine sahip modeller arasında en büyük bataryaya sahip cihaz konumunda.

    Kısa süre önce Realme, iPhone 16 Pro Max’ten biraz daha kalın olmasına rağmen 15.000 mAh’lik bir bataryaya sahip konsept bir akıllı telefon tanıtmıştı. Ancak bu cihaz orta seviyeye hitap eden bir modeldi. Adı açıklanmayan model ise üst seviye donanımı devasa batarya ile birleştireceği için çok daha fazla ses getirecek gibi görünüyor.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5221304215277734 https://wccftech.com/snapdragon-8-elite-gen-5-flagship-tested-with-9000mah-battery/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aks keçesi yağ kaçağı televizyonda youtube tam ekran olmuyor iphone imei değiştirme ayakta su toplamasına hangi krem iyi gelir 5+1 ses sistemi tv bağlantısı resimli anlatım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum