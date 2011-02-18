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Resmi Bilgi: Intel'in 22nm işlemcileri, 6 serisi anakartlarla uyumlu olacak

8 yıl
10,5b
1
41
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SATA-II probleminden arındırılmış B3 revizyonlu 6 serisi çipsetlerin satışına başlayan Intel'de, gelecek sene için hazırlanan 22nm Ivy Bridge işlemcilerin geriye dönük destek sunacağı doğrulandı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge kod adlı işlemcilerin, Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi anakartlarla uyumlu olacağı iddia edilmiş ancak Intel konuyla ilgili net bir açıklama yapmamıştı. Gün ışığına çıkan yeni bir Intel dökümanı ise platformlar arası destek sunulacağını yani 6 serisi anakartların, Ivy Bridge işlemci ailesiyle uyumlu olacağını doğrulamış oldu. Tabi bu doğrulamanın B3 revizyonlu çipsetlerin satışa sunulmasıyla benzer bir döneme denk gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor zira Intel, SATA-II probleminin neden olduğu olumsuz algıyı kırabilmek adına, geriye dönük destek özelliğini ön plana çıkaracak gibi görünüyor.

Intel'in dökümanından da anlaşılabileceği üzere, 22nm Ivy Bridge işlemcileri 6 serisi anakartlarda, mevcut Sandy Bridge işlemcileri de Panther Point kod adını taşıyan 7 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışabilecek. Ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor; Intel'in bu çeyreğin sonuna kadar platform uyumluluğu konusunda üreticilere kılavuz sağlaması beklenmiyor dolayısıyla özellikle güç tasarımına yönelik nedenlerden ötürü ilk çıkan 6 serisi anakartlarda 22nm işlemci uyumu olmayabileceğine de dikkat çekiliyor. Sandy Bridge ailesinde olduğu gibi LGA1155 formunda olacak Ivy Bridge işlemcileri, Intel'in tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında üretim teknolojisindeki yeniliği temsil edecek ve Intel'in 22nm fabrikasyon sürecine adım attığı ilk işlemci ailesini oluşturacak.

Mikroişlemci mimarisi açısından Sandy Bridge tabanlı olacak ancak bir takım güncellemeler de sunacak olan Ivy Bridge işlemcilerinde, yeni üretim teknolojisi ile daha yüksek saat hızları veya 32nm ile kıyaslandığında aynı saat hızında daha düşük güç tüketimi gibi avantajlar sunulacak. 16x işlem birimine sahip olan ve yeni video özellikleriyle donatılan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi de içerecek Ivy Bridge işlemcileri, önce masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için lanse edilecek ardından Xeon serisi altında sunucu ve iş istasyonlarına da uyarlanacak. Öte taraftan haber içerisindeki görselden de anlaşılabileceği üzere Ivy Bridge için geliştirilen Panther Point kod adlı 7 serisi çipsetler, Intel'in doğal USB 3.0 desteği sunduğu ilk yonga seti ailesini oluşturacak.

Bu arada Intel'in vereceği geriye dönük desteğin seviyesiyle ilgili olarak herşey tam olarak netleşmiş değil. Kapsamlı bilgiler henüz açıklanmamakla birlikte, geriye dönük destek konusunda bir takım sınırlamalar olabileceği de konuşuluyor. CES 2012 fuarında lanse edilmesi beklenen 22nm Ivy Bridge işlemcileri için son çıkan bazı haberlere göre, lansmanın beklenen önce, bu yılın son çeyreğinde yapılabileceğine de dikkat çekiliyor. Anakart üreticileri ise lansman tarihinden bağımsız olarak 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladıkları 7 serisi yeni anakart modellerine ait statik örnekleri, Haziran ayında Taipei, Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 fuarında tanıtacaklar.


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ozkan_tpc 8 yıl en beğenilen
Görün işte intel bu derece KULLANICI DÜŞMANI! Bi hatası yüzünden pat diye bu uyumluluk kararını çıkartabiliyor, demek ki herzaman elinde olan bir imkandı bu ama bizleri sonuna kadar kazıklamak, milyar dolarlar parse etmek varken neden bu uyumluluk hakkını versin ki. Demeyin al şimdi yaptı işte diye, intel bu, bi taraftan kazığı çıkartıyosa diğer taraftan çoktan yerleştirmeye başlamıştır.
Görün işte intel bu derece KULLANICI DÜŞMANI! Bi hatası yüzünden pat diye bu uyumluluk kararını çıkartabiliyor, demek ki herzaman elinde olan bir imkandı bu am...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Firaristt 8 yıl
fx57

Bu arada Intel'in vereceği geriye dönük desteğin seviyesiyle ilgili olarak herşey tam olarak netleşmiş değil. Kapsamlı bilgiler henüz açıklanmamakla birlikte, geriye dönük destek konusunda bir takım sınırlamalar olabileceği de konuşuluyor. CES 2012 fuarında lanse edilmesi beklenen 22nm Ivy Bridge işlemcileri için son çıkan bazı haberlere göre, lansmanın beklenen önce, bu yılın son çeyreğinde yapılabileceğine de dikkat çekiliyor. Anakart üreticileri ise lansman tarihinden bağımsız olarak 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladıkları 7 serisi yeni anakart modellerine ait statik örnekleri, Haziran ayında Taipei, Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 fuarında tanıtacaklar.



olay budur... siz Ivy bridge alıp 6x yonga setli anakartta kullanıcaksanız performanstan ve bazı özelliklerden vazgeçmek zorundasınız ama yeni anakart alırsanız sorun yok... işte intel
bana demeyin ki intel kullanıcı dostu... AMD ne zamandır AM3 kullanıyor intel kıyafet gibi soket değiştiriyor... çıkıp birisi de der hemen ama AMD BullDozer'ler ile soket değiştiricek.. Tamam evet değiştirecek ama kaç yıl sonra ve gereklilikten... AM3 kaldırmayacak BullDozer'leri... Ve bazı anakartlarda bir bios güncellemesine bakıcaktır iş... bu arada Core 2011 ne alemde??

şuandaki Phenom II x6 lar veya i7 950 gibi bir işlemci belli başlı profesyonel vs. kişiler hariç kaç kişiye yetmiyor yada kaç kişi bu işlemcileri sınırlarına kadar zorlayabiiyor normal şartlarda?? Normal kullanım ile o işlemcilerin limitlerini doldurmak zor bir iş... olay bütün çekirdekleri %100'e vurdurmak değil yanlış anlaşılmasın... render, bench gibi şeylerle değil normal bir kullanımla.. Winrarda dosya sıkıştırma-çıkartma, oyun, film, video, internet türü normal bir kullanım ile...

Athlon 3500+'ımdan oldukça memnunum :) ama artık yetmiyor o yüzden bu yaz yeni sistem toplamayı düşünüyorum duruma göre AMD BullDozer de olabilir, intel SB de ama intel'e biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var bence...(kendi görüşüm kişiden kişiye değişebilir)
fx57Bu arada Intel'in vereceği geriye dönük desteğin seviyesiyle ilgili olarak herşey tam olarak netleşmiş değil. Kapsamlı bilgiler hen...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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lazerboy 8 yıl
Daha iki yıl daha Athlon 3000+'e devam :D Hele şükür İntel.Aklın başına geldi demekki.
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drserk 8 yıl
bu kadar egoistlik olamaz. müşterisine dayatma yapan ne olursa olsun olumsuz tüm görüşleri üzerinde toplar. intel mi? bir daha asla gereksiz para harcamam. yanında para verseler yine istemem. amd nin işlemcileri ne işimi görmüyor (hızı olsun işlmeci mimarisi olsun vs)?
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alito 8 yıl
1156 sacma bir rakamdı zaten. 1155 daha yuvarlak hesap olmuş
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OTTOMAN_67 8 yıl
millet 6 çekirdeğe geçti ben hala 2çekırdekte takılıyorum adamlar hergün bişiy çıkarır oldular canı sıkılan soket çıkartıyor
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redbloodedman 8 yıl
Olayı mücizeye çevirmiş çoğu kişi. 65 nm üretim teknolojisi ile üretilmiş 1333 fsb soket 775 işlemcim var. Şu an aynı p35 çipsetli anakartımda(üretildğinde 45 nm işlemciler piyasada yoktu) tüm 45 nm soket 775 uyumlu işlemcileri kullanabilmekteyim. e8400, q9650 vs. Demek ki ilk olmuyormuş abartmaya gerek yok...
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sars 8 yıl
artık intel kullanmayacağım için mutluyum.
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niksaçmabişeybence 8 yıl
şaşırdım
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CeFurkan 8 yıl
b3 revizyonlar TR ye ne zaman gelecek
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SEO-Uzmanı 8 yıl
intel artık gerilemeye başladı
işte bu geri adımda
bunun bir göstergesidir ! :)
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hakimi 8 yıl
ya millet soket nedir ki? siz LGA 775 te ayn ıanakarta iki farklı mümaride işlemc itakabiliyormuydunuz?
X915 yonga setli bir LGA 775 anakartım vardı ama 45 nm ye geçince gayet kaliteli olan anakartımı değişme kzorunda kaldım ikiside LGA 775.
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vidoko 8 yıl
intelanlaşılan dört koldan ürünlrtini satmatı düşünüyor . bence iyi yapmış .
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respire91 8 yıl
kimsenin kimseyi kazıkladığı yok aslında işlemcilerin mimarileri değişik soket değişimi mimari değişiminde olması gereken bi olay amd olsun intel olsun aynı mantıkta ilerliyor amd nin yeni işlemcilerindede soket değişecek sanıyormusunuzki kıyamete kadar aynı soketle devam edecek bana sorarsanız soket değişikliği kullanıcıyı kazıklamak için değil gerekli olan bişey bazı istisnalar var tabi 1155 1556 pin soketlerde bu yapılmıştır ama bi lga 775 le 1155 arasında büyük mimari farkları var ve gerekli bi işlem ayrıca soket değişimi sadece işlemci piyasasına değil anakart ada etki ediyor bir işlemci firması sürekli aynı soket işlemci üretirse anakart firmaları iflasın eşiğine gelir hiç bi firma babanızın firması değilki ati nvidia intel amd vs fanları var neden böyle bişey var?
sana hangisi uygunsa onu alıcaksın araştırıcaksın hangisi uzun ömürlü hangisi kısa ömürlü ona göre kararını vericeksin kullanıcıların bilinçsizliğini firmalarda aramamak gerek ki ben hala lga 775 kullanıyorum işimide görüyor neden değiştireyimki oyunda 3 fps fazla alıcam diye ne zaman o işlemci bana yetmez o zaman araştırır o zaman yenisini alırım
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safe-e 8 yıl
intel olayı iyicene abarttı 4 tane soket n demek kullanıcının iyice kafası karıştı bu iş ihtiyaçtan öteyede geçmiş zaten
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