Resmi Bilgi: Intel'in 22nm işlemcileri, 6 serisi anakartlarla uyumlu olacak

SATA-II probleminden arındırılmış B3 revizyonlu 6 serisi çipsetlerin satışına başlayan Intel'de, gelecek sene için hazırlanan 22nm Ivy Bridge işlemcilerin geriye dönük destek sunacağı doğrulandı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge kod adlı işlemcilerin, Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi anakartlarla uyumlu olacağı iddia edilmiş ancak Intel konuyla ilgili net bir açıklama yapmamıştı. Gün ışığına çıkan yeni bir Intel dökümanı ise platformlar arası destek sunulacağını yani 6 serisi anakartların, Ivy Bridge işlemci ailesiyle uyumlu olacağını doğrulamış oldu. Tabi bu doğrulamanın B3 revizyonlu çipsetlerin satışa sunulmasıyla benzer bir döneme denk gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor zira Intel, SATA-II probleminin neden olduğu olumsuz algıyı kırabilmek adına, geriye dönük destek özelliğini ön plana çıkaracak gibi görünüyor.

Intel'in dökümanından da anlaşılabileceği üzere, 22nm Ivy Bridge işlemcileri 6 serisi anakartlarda, mevcut Sandy Bridge işlemcileri de Panther Point kod adını taşıyan 7 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışabilecek. Ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor; Intel'in bu çeyreğin sonuna kadar platform uyumluluğu konusunda üreticilere kılavuz sağlaması beklenmiyor dolayısıyla özellikle güç tasarımına yönelik nedenlerden ötürü ilk çıkan 6 serisi anakartlarda 22nm işlemci uyumu olmayabileceğine de dikkat çekiliyor. Sandy Bridge ailesinde olduğu gibi LGA1155 formunda olacak Ivy Bridge işlemcileri, Intel'in tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında üretim teknolojisindeki yeniliği temsil edecek ve Intel'in 22nm fabrikasyon sürecine adım attığı ilk işlemci ailesini oluşturacak.

Mikroişlemci mimarisi açısından Sandy Bridge tabanlı olacak ancak bir takım güncellemeler de sunacak olan Ivy Bridge işlemcilerinde, yeni üretim teknolojisi ile daha yüksek saat hızları veya 32nm ile kıyaslandığında aynı saat hızında daha düşük güç tüketimi gibi avantajlar sunulacak. 16x işlem birimine sahip olan ve yeni video özellikleriyle donatılan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi de içerecek Ivy Bridge işlemcileri, önce masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için lanse edilecek ardından Xeon serisi altında sunucu ve iş istasyonlarına da uyarlanacak. Öte taraftan haber içerisindeki görselden de anlaşılabileceği üzere Ivy Bridge için geliştirilen Panther Point kod adlı 7 serisi çipsetler, Intel'in doğal USB 3.0 desteği sunduğu ilk yonga seti ailesini oluşturacak.

Bu arada Intel'in vereceği geriye dönük desteğin seviyesiyle ilgili olarak herşey tam olarak netleşmiş değil. Kapsamlı bilgiler henüz açıklanmamakla birlikte, geriye dönük destek konusunda bir takım sınırlamalar olabileceği de konuşuluyor. CES 2012 fuarında lanse edilmesi beklenen 22nm Ivy Bridge işlemcileri için son çıkan bazı haberlere göre, lansmanın beklenen önce, bu yılın son çeyreğinde yapılabileceğine de dikkat çekiliyor. Anakart üreticileri ise lansman tarihinden bağımsız olarak 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladıkları 7 serisi yeni anakart modellerine ait statik örnekleri, Haziran ayında Taipei, Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 fuarında tanıtacaklar.