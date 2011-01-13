Resmi Playstation uygulamasının Android versiyonu yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan resmi Playstation uygulamasının Android sürümü yayınlandı. Sony tarafından 1.0 sürüm numarasıyla yayınlanan uygulamayı kullanarak PSN hesabınızı takip edebilir, arkadaş listenizi görüntüleyebilir ve oyun içi ödülleri (Trophy) görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliğin dışında PSN, PS3, PS2 ve PSP gibi platformlarla ilgili haberleri görüntüleyebileceğiniz resmi Playstation uygulamasını kullanarak oyunlarla ilgili görüntülere ve videolara da ulaşabilirsiniz.

Android ve iOS için hazırlanan resmi Playstation uygulamasını Android Market'ten indirebilirsiniz. Market üzerinden uygulamaya erişemeyen kullanıcılar buraya tıklayarak Playstation uygulamasına sahip olabilir.