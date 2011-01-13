Resmi Playstation uygulamasının Android versiyonu yayınlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan resmi Playstation uygulamasının Android sürümü yayınlandı. Sony tarafından 1.0 sürüm numarasıyla yayınlanan uygulamayı kullanarak PSN hesabınızı takip edebilir, arkadaş listenizi görüntüleyebilir ve oyun içi ödülleri (Trophy) görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliğin dışında PSN, PS3, PS2 ve PSP gibi platformlarla ilgili haberleri görüntüleyebileceğiniz resmi Playstation uygulamasını kullanarak oyunlarla ilgili görüntülere ve videolara da ulaşabilirsiniz.
Android ve iOS için hazırlanan resmi Playstation uygulamasını Android Market'ten indirebilirsiniz. Market üzerinden uygulamaya erişemeyen kullanıcılar buraya tıklayarak Playstation uygulamasına sahip olabilir.
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uygulamanın adı Playstation Official, uygulamayı Market üzerinden görüntülemek için Market Enabler uygulamasının "UK" kodlu bir operatöre yönlendirilmesi gerekiyor.
haber içinde verilen linkten doğrudan indirerek telefonunuza bu uygulamayı kurabilirsiniz.