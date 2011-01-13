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Resmi Playstation uygulamasının Android versiyonu yayınlandı

Sony'nin oyun konsolu Playstation için hazırlamış olduğu resmi Playstation uygulamasının Android sürümü yayınlandı.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Resmi Playstation uygulamasının Android versiyonu yayınlandı
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Geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan resmi Playstation uygulamasının Android sürümü yayınlandı. Sony tarafından 1.0 sürüm numarasıyla yayınlanan uygulamayı kullanarak PSN hesabınızı takip edebilir, arkadaş listenizi görüntüleyebilir ve oyun içi ödülleri (Trophy) görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliğin dışında PSN, PS3, PS2 ve PSP gibi platformlarla ilgili haberleri görüntüleyebileceğiniz resmi Playstation uygulamasını kullanarak oyunlarla ilgili görüntülere ve videolara da ulaşabilirsiniz.

Android ve iOS için hazırlanan resmi Playstation uygulamasını Android Market'ten indirebilirsiniz. Market üzerinden uygulamaya erişemeyen kullanıcılar buraya tıklayarak Playstation uygulamasına sahip olabilir.

Resmi Playstation uygulamasının Android versiyonu yayınlandı
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Emodog35 8 yıl
eheheh android akıyor
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Faux Carnival 8 yıl
Android'in hızına yetişmek mümkün değil gerçekten.
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saijero 8 yıl
Android Banzaaaiiii :)
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Volkanbaba 8 yıl
İyi olmuş applestoreden önce gelmiş.Sony android desteğini arttırıyor
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Fatz 8 yıl
Apple Store'da yok henuz. ilginç :)
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KillZone1 8 yıl
PspPhone'un çıkacağının ve Android kullanacağının kanıtı diye niteleyebiliriz. :)
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
Merhaba,
uygulamanın adı Playstation Official, uygulamayı Market üzerinden görüntülemek için Market Enabler uygulamasının "UK" kodlu bir operatöre yönlendirilmesi gerekiyor.
haber içinde verilen linkten doğrudan indirerek telefonunuza bu uygulamayı kurabilirsiniz.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Teşekkür ederim.
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enisde 8 yıl
bu uygulamayi psp de nereye uygulayacagiz?
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jiveltro 8 yıl
PSP oyunlarını oynamaya imkan tanıyan bir uygulama olsa daha güzel olurdu :D
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Batuist 8 yıl
8 yaşında yeğenim var tam onluk... söyliyimde indirsin...
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acbold 8 yıl

Batuist

8 yaşında yeğenim var tam onluk... söyliyimde indirsin...





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