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Resmi çizme uygulaması Inkist, iPad kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulmaya başlandı

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Resmi çizme uygulaması Inkist, iPad kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulmaya başlandı
Sunduğu geniş ve yüksek çözünürlüklü ekranı yanında, harici stylus kalem modelleriyle de kullanılabiliyor olması sayesinde oldukça iyi resimler çizilmesine imkan veren iPad, bu amaç doğrultusunda Inkist isimli yeni bir uygulamaya kavuştu.
Tai Shimizu tarafından geliştirilen, iOS6.0 ve üstü iPad modelleri ile çalışan ve kullanıcılardan daha fazla geri bildirim alabilmek için kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan Inkist uygulaması, içerisinde yer alan birçok fırça, metin, renk seçenekleri ve karıştırma araçları sayesinde üst düzey çizimlerin yapılmasına imkan verebiliyor. Maksimum 2048x2048 piksel boyutunda çizimler yapılmasına izin veren Inkist, dışarıdan eklenen PSD (Photoshop) ya da PNG dosyaları üzerinde çalışılmasına da izin verebiliyor ve PSD dosyalarının katmanlarını görüntülebiliyor.
Birçok özelleştirme seçeneği, sade ara yüzü, sağa ya da sola çekilebilen araç penceresi ve basınca duyarlı kalemler ile çalışabilmesi ile ön plana çıkan Inkist uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id549655954?mt=8 Yorum Yaz
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Carfreak 5 yıl
O resmi ipadde mi cizmisler????
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Finkster 5 yıl
Awwww Yeeess .. Cuma günü sırf çizim yapmak için iPad 2 alacaktım bu bana ilaç gibi geldi




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caglet 5 yıl
Bu program bile yetmez İpad almaya (!) , Microsoft Surfacede Paint var olm bi kereee , office uygulamasi neysede paintsiz nasil yapariz biz , aman Allahim , aklima mukayet ol ...
Saka bi yana bunlari cizerken video cekseler keske cok merak ediyom nasi cizildigini :D
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multiTYRT 5 yıl
Sonunda adam gibi bir çizim uygulaması
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Recharged 5 yıl
Muhtemelen hiç birimiz bu programda yukarıda ki görsel kadar kaliteli resimler yapacak insanlar değiliz.Bizim yapacağımız bir ev bir ağaç çizmek,boyamak.Şaka bir tarafa güzel bir programa benziyor.En kısa sürede deneyeceğim.
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