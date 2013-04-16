Resmi duyuru öncesi Ricoh GR kompakt fotoğraf makinesinin teknik ayrıntıları belli oldu

Günlerdir parça parça olsa da bilgileri gelen üst düzey yeni Ricoh GR fotoğraf makinesinin yarın yapılması beklenen resmi duyurusu öncesi teknik özellikleri belli oldu.

Dün ortaya çıkan ilk tanıtım videosu ile piyasaya çıkacağı kesinleşen Ricoh GR, Digcame-info ekibinin elinden kaçamadı ve makinenin teknik ayrıntıları bugünden ortaya çıktı. Üzerinde alçak geçirgen filtresiz 16MP APS-C CMOS sensör yer alan model, sahip odak uzaklığına ve 9 diyafram bıçağına sahip 28mm F/2.8 lense, ISO 100-25600 aralığına, magnezyum alaşımlı gövdeye, uygu koşullar altında 0.2 saniye otomatik netleme performansına, 1/4000 maksimum enstantane değerine ve 3-inç 1.23 milyon nokta LCD ekrana sahip.

Saniyede 30 kare 1920x1080P Full HD video çekimi yeteneği de ortaya çıkan özelliklerde yer alan Ricoh GR, RAW formatında fotoğraflar çekebiliyor, RAW formatındaki dosyaları dahili olarak işleyebiliyor ve verilerini SD/SDHC ya da SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. 1 saniye gibi kısa sürede açılabilen ve 10cm makro çekim mesafesine sahip olan fotoğraf makinesi ayrıca 117x61x34.7mm boyutlara ve 245gram ağırlık ile oldukça kompakt bir yapıya sahip.

Teknik olarak bu özellikler ile gelmesine artık kesin gözüyle bakılan Ricoh GR kompakt fotoğraf makinesinin yarın resmi olarak duyurulması, Mayıs ayı sonunda ise 800$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkartılması bekleniyor.

http://digicame-info.com/2013/04/gr-1.html