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Retina Ekran'lı iPad 3, "A5X" yongasından güç alacak

7 yıl
27,6b
1
72
iPad
Shady
Haber Editörü
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7 Mart'ta tanıtılması beklenen 3.Nesil iPad'le ilgili olarak merak edilen sorular cevap bulmaya devam ediyor.Kısa bir süre önce 2048x1536 piksellik Retina Ekran'a sahip olacağı büyük ölçüde kesinleşen yeni iPad, işlemci açısından ise A6 yongasına sahip olmayabilir.

Bu yorumu yapmamıza sebep olan kaynak ise Çin'li WeiPhone sitesi tarafından internete sızdırılan iPad 3'ün Logic Board'u (Mac dünyasında Logic Board, PC dünyasında ise Anakart- Mother Board) fotoğrafı. Yapı itibariyle iPad ve iPad 2'de kullanılan Logic Board'lar ile benzerlik gösteren Logic Board'u üzerinde ilk göze çarpan ise A6 ismiyle beklenen Apple'ın 3.Nesil işlemcisi olan "A5X" isimli yongası. Fotoğrafın doğruluğunu arttıran önemli unsurlardan bir diğeri olan yonga üzerindeki "1146" tarih kodu ise yonganın 2011 yılının 46.haftasında yani 14-20 Kasım tarihleri arasında banttan çıktığı anlamına geliyor.

Diğer taraftan Logic Board üzerinde 16GB'lık iki çift Hynix marka depolama birimi göze çarparken; A5X'in sol tarafında ise Apple marka, geçmiş nesillerdeki Logic Board'lar göz önüne alındığında kuvvetle muhtemel güç yönetimiyle ilgili yonga yer almakta.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Macrumors ekibinin iPad 3'e ait olan ekran ile iPad 2'nin ekranını mikroskop ile incelemeleri sonucunda iPad 3 için OEM etiketle yedek parça olarak seri üretimi yapılan ekranın çözünürlüğünün 2048x1536 piksel olduğu ortaya çıkmıştı.

Retina Ekran'lı iPad 3,
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Batuist 7 yıl en beğenilen
İsimlendirmenin çokta önemli olduğunu düşünmüyorum. Apple şayet kurnazlık yapma peşinde olsaydı herkesi sadece ismiyle etkileyebileceği için yonda adına a6 diyebilirdi. ama bunu yapmıyor ve dürüstçe bu a5 yongasının daha hızlı versiyonu olacak demeye getiriyor.. bunu kolay kolay başka firma yapmaz.. Ben appleın bu yönünü takdir ediyorum. Önemli olan isimler değil önemli olan o cihaza yetecek gücü vermesi ki şimdiye kadar performansından memnun olunmayan tek bir apple cihazı piyasaya sürülmedi. O yüzden benim için adlandırmalar önemli değil. isterse a2 desin ne değişir?? Yüksek çözünürlüğün görüntüde nasıl harikalar yarattığını iphonedan biliyoruz.. ipad bu noktada yine popülerliğini artırarak devam ettirecek gibi görünüyor.. 4 kat daha yüksek çözünürlük resmen aynaya yansıyan görüntü imajı verecektir tablete..
İsimlendirmenin çokta önemli olduğunu düşünmüyorum. Apple şayet kurnazlık yapma peşinde olsaydı herkesi sadece ismiyle etkileyebileceği için yonda adına a6 diye...
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emiLL 7 yıl
2s geliyor
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bilgehankalkan 7 yıl keremakın
keremakın

iPad 3 değilde daha farklı bi isimle piyasaya sunulacak bence ve arkadaşın dediği gibi iPad 3 ile 5. nesil iPhone aynı zamanlarda piyasada olacaktır


Hiç sanmıyorum hatta ihtimal olarak %0 diyorum çünkü 2 cihazı da aynı anda tanıtmak baştan kaybetmektir şöyle düşünün yılın farklı zamanlarında ürün tanıtırsınız müşterinin cebinde para olur her ikisini de alır ama aynı anda 2 ürün tanıtırsanız büyük ihtimalle yalnızca birisini alır, bu cihazlar farklı segmentte olsalar bile bu durum gerçekleşir sonuçta her ikiside iOS.
keremakıniPad 3 değilde daha farklı bi isimle piyasaya sunulacak bence ve arkadaşın dediği gibi iPad 3 ile 5. nesil iPhone aynı zamanlar...
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Rhaegar 7 yıl
Bu da ipad2s olarak gelmesinde :) ipad to steve :)
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RehgarEarthfury 7 yıl
Birde dual boot yada Windows simulatörü desteklese tadından yenmez :)
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Marmarali 7 yıl
Rami artırsınlar işlemci aynı kalsada olur ekran degistirsinler şarjı aynı olsun tasarım hafiflik yeterli..
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teknomnyak_37 7 yıl
fiyatı çok yüksek olunca napayım ben tableti bende 1. nesil ipad var ama yine 1800 tl olursa nasıl alıyım ipad 3 ü biraz indirim yapsınlar
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bravoecho 7 yıl
Mart'ta çıkıyor
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römercan 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mobbdeep 7 yıl
2048*1536 vay be arkadas retinayla beraber resmen pc oyunlarinin ipad versiyonu bile gelebilir dehset olcak kesinlikle ipad3u bekleyin sakin ipad2 almak gibi bi delilik yapmayin.. Cok heyecanlandim simdi :)
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Rainbow6 7 yıl
Bence bu kadar kisa surede cikmaz iphone5 icinde o kadar konusuldu falan ama simdi esamesi bile okunmuyo apple bu tur olaylari caciga cevirdi resmen milleti iskillendirip adindan soz ettiriyo sonada hic alakasiz bi urun cikariyo tabi o kadar apple apple deyincede millet cikan urunu kabullenip aliyo
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Erasmus78 7 yıl
iPhone 4, 4S, 5, 5S sonra iPad 2S ve iPad3 muhabbetlerine bayılıyorum yahu.

Bu isimlerin önemi ne? Apple iPhone 4S'i iPhone 5 diye tanıtsaydı ne diyecektiniz? "Hayır! Bu iPhone 5 seğil 4S tir!" diye itiraz mı edecektiniz?

Şimdi Apple bu işlemciye A5X dedi ya. Ayvayı yedi. Yarım akıllıların alayı topa tutacak Apple'i. Halbuki aynı işlemciyi A6 adı ile piyasaya sürse idi hiç bir mesele olmayacaktı. Çok beyinsiz lan bu Apple yöneticileri. :)))

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sertacarslan 7 yıl
Batuist
İsimlendirmenin çokta önemli olduğunu düşünmüyorum. Apple şayet kurnazlık yapma peşinde olsaydı herkesi sadece ismiyle etkileyebileceği için yonda adına a6 diyebilirdi. ama bunu yapmıyor ve dürüstçe bu a5 yongasının daha hızlı versiyonu olacak demeye getiriyor.. bunu kolay kolay başka firma yapmaz.. Ben appleın bu yönünü takdir ediyorum. Önemli olan isimler değil önemli olan o cihaza yetecek gücü vermesi ki şimdiye kadar performansından memnun olunmayan tek bir apple cihazı piyasaya sürülmedi. O yüzden benim için adlandırmalar önemli değil. isterse a2 desin ne değişir?? Yüksek çözünürlüğün görüntüde nasıl harikalar yarattığını iphonedan biliyoruz.. ipad bu noktada yine popülerliğini artırarak devam ettirecek gibi görünüyor.. 4 kat daha yüksek çözünürlük resmen aynaya yansıyan görüntü imajı verecektir tablete..

Size katılıyorum :)
Ancak o çözünürlük doğruysa iPad2'den performans olarak geri kalmaması için işlemcinin A5'den "epeyce" daha hızlı bir versiyon olması gerekir.
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mebrar 7 yıl
A5 in yanına X kondurmak zor olmamıştır bence Çinliler için
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emiLL 7 yıl mebrar
mebrar
A5 in yanına X kondurmak zor olmamıştır bence Çinliler için

gayet mantikli belkide kendileri yapmistir
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