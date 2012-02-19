Retina Ekran'lı iPad 3, "A5X" yongasından güç alacak

7 Mart'ta tanıtılması beklenen 3.Nesil iPad'le ilgili olarak merak edilen sorular cevap bulmaya devam ediyor.Kısa bir süre önce 2048x1536 piksellik Retina Ekran'a sahip olacağı büyük ölçüde kesinleşen yeni iPad, işlemci açısından ise A6 yongasına sahip olmayabilir.

Bu yorumu yapmamıza sebep olan kaynak ise Çin'li WeiPhone sitesi tarafından internete sızdırılan iPad 3'ün Logic Board'u (Mac dünyasında Logic Board, PC dünyasında ise Anakart- Mother Board) fotoğrafı. Yapı itibariyle iPad ve iPad 2'de kullanılan Logic Board'lar ile benzerlik gösteren Logic Board'u üzerinde ilk göze çarpan ise A6 ismiyle beklenen Apple'ın 3.Nesil işlemcisi olan "A5X" isimli yongası. Fotoğrafın doğruluğunu arttıran önemli unsurlardan bir diğeri olan yonga üzerindeki "1146" tarih kodu ise yonganın 2011 yılının 46.haftasında yani 14-20 Kasım tarihleri arasında banttan çıktığı anlamına geliyor.

Diğer taraftan Logic Board üzerinde 16GB'lık iki çift Hynix marka depolama birimi göze çarparken; A5X'in sol tarafında ise Apple marka, geçmiş nesillerdeki Logic Board'lar göz önüne alındığında kuvvetle muhtemel güç yönetimiyle ilgili yonga yer almakta.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Macrumors ekibinin iPad 3'e ait olan ekran ile iPad 2'nin ekranını mikroskop ile incelemeleri sonucunda iPad 3 için OEM etiketle yedek parça olarak seri üretimi yapılan ekranın çözünürlüğünün 2048x1536 piksel olduğu ortaya çıkmıştı.