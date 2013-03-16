Reuters editörü, Anonymous ilişkisi nedeniyle hakim karşısına çıktı





Son dönemlerde Anoynmous gibi siber grupların devlet ve özel kurumlara saldırı yapması ve pek çok gizli bilgiyi ele geçirmesi, dikkatleri bu konuya yöneltmişti. Hacker'ların yöntemlerine karşı devamlı yeni tedbirler geliştirilse de bazen köstebekler yoluyla hacker'lar sansasyonel eylemler yapabiliyor. Bunun bir örneği ise Reuters'de yaşandı.





Reuters sosyal medya uzman yardımcısı Matthew Keys, Anonymous hacker grubuna gizli bilgiler sağladığı ve yardım ettiği için hakim karşısına çıktı.





Matthew Keys, 2010 yılında LA Times gazetesi ile aynı çatı altında faaliyet gösteren KTXL FOX 40 için web yapımcısı olarak işe başlamıştı. 2012 Ekim'inde görevine son verilen Keys, sonrasında Reuters'te işe başladı. Suçlama ise Keys'in çalıştığı televizyonun sahibi olan çatı şirketin bir sunucusuna ait giriş şifrelerini Anonymous'a verdiği ve televizyonun web sitesinin hacklenmesi ve LA Times web sitesinin haber kısmının değiştirilmesi ile sonuçlanan saldırılara yardım ettiği yönünde. Yapılan alışveriş ise IRC sunucularında tespit edilmiş.





Mahkeme Keys'in gizli bilgileri sızdırmak ve korumalı bir sisteme zarar vermek suçlarından toplam 10 yıl hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve 250 bin dolar para cezası isterken, komplo suçundan ise 5 yıl hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve 250 bin dolar para cezası istiyor.





Keys Nisan ayında tekrar hakim karşısına çıkacakken, Reuters de uzmanın işine son verdi.

http://www.tomsguide.com/us/Reuters-Anonymous-Hacktivist-Matthew-Keys-KTXL-FOX-40,news-16854.html