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Reuters editörü, Anonymous ilişkisi nedeniyle hakim karşısına çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Reuters editörü, Anonymous ilişkisi nedeniyle hakim karşısına çıktı

Son dönemlerde Anoynmous gibi siber grupların devlet ve özel kurumlara saldırı yapması ve pek çok gizli bilgiyi ele geçirmesi, dikkatleri bu konuya yöneltmişti. Hacker'ların yöntemlerine karşı devamlı yeni tedbirler geliştirilse de bazen köstebekler yoluyla hacker'lar sansasyonel eylemler yapabiliyor. Bunun bir örneği ise Reuters'de yaşandı.

Reuters sosyal medya uzman yardımcısı Matthew Keys, Anonymous hacker grubuna gizli bilgiler sağladığı ve yardım ettiği için hakim karşısına çıktı.

Matthew Keys, 2010 yılında LA Times gazetesi ile aynı çatı altında faaliyet gösteren KTXL FOX 40 için web yapımcısı olarak işe başlamıştı. 2012 Ekim'inde görevine son verilen Keys, sonrasında Reuters'te işe başladı. Suçlama ise Keys'in çalıştığı televizyonun sahibi olan çatı şirketin bir sunucusuna ait giriş şifrelerini Anonymous'a verdiği ve televizyonun web sitesinin hacklenmesi ve LA Times web sitesinin haber kısmının değiştirilmesi ile sonuçlanan saldırılara yardım ettiği yönünde. Yapılan alışveriş ise IRC sunucularında tespit edilmiş.

Mahkeme Keys'in gizli bilgileri sızdırmak ve korumalı bir sisteme zarar vermek suçlarından toplam 10 yıl hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve 250 bin dolar para cezası isterken, komplo suçundan ise 5 yıl hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve 250 bin dolar para cezası istiyor.

Keys Nisan ayında tekrar hakim karşısına çıkacakken, Reuters de uzmanın işine son verdi. 

http://www.tomsguide.com/us/Reuters-Anonymous-Hacktivist-Matthew-Keys-KTXL-FOX-40,news-16854.html Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 6 yıl
Anonymous'un sivillere herhangi bir zararı yok,ellerinde imkan olmasına rağmen çalıp çırpmıyorlar da,siyasilerin insanların arkasından çevirdikleri dolapları ortaya döküyorlar bu yüzden rahatsız oldular herhalde. Anonymous'u durdurmak gerektiğini söyleyenler akşam haberlerinde gösterilenlere,ya da yönetimde yetkili kişilerin her dediğine koşulsuz inananlardan olsa gerek yoksa bilgi paylaşımının özgürlüğünü isteyen ve mümkün olduğunca gerçekleri öğrenmek isteyen hiç kimse,illegal olsalar dahi Anonymous,Redhack ve benzeri grupların bitirilmesini istemez.
Bilginin herkese açık olması gerektiğini söyleyen Aaron Swartz ne uğruna öldü acaba?
Lütfen olayları farklı açılardan bakarak yorumlayalım.
Yapılan iş bir suçtur doğru ama bu suç sonucunda kimler zarar kimler yarar görüyor buna dikkat etmek lazım,öte yandan tüm silahlar bu gruplara suç işledikleri için çevriliyor peki bu tarz insanlar olmasa devletlerin,bizi yönetenlerin gizlice işlediği suçlardan nasıl haberdar olacağız ?
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floydrose 6 yıl
Anonymous gibi çıkışlara ihtiyaç var. Hiç birşeyden korkusu olmayanlar bazen birşeylerden korkmalı.
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dodomoco 6 yıl floydrose
floydrose
Anonymous gibi çıkışlara ihtiyaç var. Hiç birşeyden korkusu olmayanlar bazen birşeylerden korkmalı.


Agreed
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ahmettuzlusu 6 yıl
Bu Anonymousu bir şekilde durdurmaları lazım yoksa sonu iyi olmaz
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