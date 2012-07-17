Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reuters'a göre Samsung ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarında satış rekortmeni

6 yıl
1,9b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Reuters tarafından yayınlanan, ancak henüz resmiyet kazanmamış rakamlara göre Güney Koreli üretici Samsung, durgun geçen 2. Çeyrekte akıllı telefon satış rekoru kırmış olabilir. 

41 analisti kapsayan bir anket düzenleyen Reuters, analistlere tahminlerini sorarak ortalama bir sonuç elde etmeye çalıştı. Anketin sonucunda ise Samsung'un 2012'nin 2. çeyreğinde 50 milyon akıllı telefon iddiası ortaya çıktı. Bu rakam, Güney Koreli üreticiyi akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Apple'ın önüne geçirerek liderlik konumuna taşıyor. İkinci sırada yer alan Apple'ın ise satışlarının düştüğü, geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 35 milyonluk satış rakamının 30 milyona gerilediği belirtiliyor. 

İkinci çeyrekte oldukça etkileyici bir grafik çizen Samsung'un bu başarısında mayıs ayının sonunda dünya çapında piyasaya çıkan ve ülkemizde de geçen ayın başında piyasaya giren Galaxy S III'ün payı oldukça büyük. Hatta Galaxy S III'ün içinde bulunduğumuz çeyrekte ABD'de de piyasaya çıkacak olması Samsung'un satış grafiğini biraz daha yukarı çıkarabilir. Apple'ın satışlarındaki düşüş ise insanların yeni nesil iPhone'u beklemesine bağlanıyor.

Reuters'ın araştırmasına göre dünyanın bir numaralı telefon satıcısı unvanını da elinde bulunduran Samsung, 2012'nin ikinci çeyreğinde Nokia'yı geride bırakarak en çok cep telefonu satan şirket haline gelmişti. Analistlerin tahminlerine göre ise Samsung 2012'nin ikinci çeyreğinde 95.8 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirirken, Nokia ise 80.1 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdi. Ayrıca, Nokia içinde iyi haberlerin yer aldığı araştırmada şirketin 3.71 milyon Windows Phone satışı gerçekleştirdiği ve yılın ilk üç ayındaki 2.2 milyonluk ürün miktarının yüzde 65'in üstüne çıktığı belirtiliyor. Eğer Nokia, bu performansını devam ettirirse yıl sonunda akıllı telefon pazarındaki rakabete tekrar katılabileceği belirtiliyor. 

http://in.reuters.com/article/2012/07/16/idINL6E8IG0FK20120716 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihcanery 6 yıl en beğenilen
samsungun ayağı yere sağlam basıyor,bada android hatta win8mobile bile destek veriyor.her çeşit işletim sistemine sahip telefon üretebiliyor,en önemlisi galaxy serisi çok iyi tuttu .artık bu başarıyı gölgelemek çok zor olaaktır rakip firmalar açısından,apple bile satışını sürekli yasaklamaya çalışıyor çok komik ama başka samsungu durdurmanın yolu yok.fiyatta biraz daha fedakar olsalar siler süpürürler ortalığı..
samsungun ayağı yere sağlam basıyor,bada android hatta win8mobile bile destek veriyor.her çeşit işletim sistemine sahip telefon üretebiliyor,en önemlisi galaxy ...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mert1907 6 yıl
Man Of War
samsung canavar gibi büyüyor. birçok alanda. helal olsun denir. o kadar farklı alanlarda bu kadar başarılı olmak her babayiğidin harcı değil. akıllı telefonları da gayet güzel. wave serisi hariç. kendi işletim sistemi dediler çok gelişicek çok hızlı dediler. ama yerlerde sürünüyor wave serisi...

Malesefki doğru. Wave serilerinin daha hızlı güncelleme alıp gelişmesi lazımken çok kötü performanslar sergiliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Herkez Samsung ile ilgili yorumunu dile getirmiş bende birkaç şey söyliyim; evet Samsung'un bu büyük başarısın, kudretini liderliğini en başta kimse inkar edemez... Hem köklü bir firma olması, hem bünyesinde tecrübenin kaba tabirle babasını barındırıyor olması en büyük avantajı, inşallah bu hep böyle devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RuffdcDittmer 6 yıl
sen kim.. aaa bombaymış la bu! geç geç geç
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Görüldüğü gibi samsung diğer sektörlerde olduğu gibi burda da tekelleşmeye adım amım ilerliyor, Samsung group dünyanın en büyük sanayi devi, ağır makine sanayiden, beyaz eşya, bilgisayar, tüketici elektroniği şimdi de telefon, kimse firmayı bütün kollarını beraber değerlendirmiyor çünkü korkunç bir dev oldu bizim tabirimizle holding/konsern ortaya çıkıyor, böylesi büyük dev ne ABD ne Avrupa ne Japonya ne de Çinde var, biz sadece yıllık 145 milyar USD satışı olan Samsung Elektronics'ten ibaret zannediyoruz firmayi bu sadece kolunun 1/4 desek şuna, hepinizi çiğ çiğ yiyecek yakında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man Of War 6 yıl
samsung canavar gibi büyüyor. birçok alanda. helal olsun denir. o kadar farklı alanlarda bu kadar başarılı olmak her babayiğidin harcı değil. akıllı telefonları da gayet güzel.


wave serisi hariç. kendi işletim sistemi dediler çok gelişicek çok hızlı dediler. ama yerlerde sürünüyor wave serisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
Arkadas bu haber bile iddiadan olusuyor, ne diyeyim...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 6 yıl
@karaköy_soğancısı:
Way sen nasıl benim fanatiği olduğum telefona dandik dersin !!! sen kim.. aaa bombaymış la bu! geç geç geç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Treth 6 yıl
normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oberyn 6 yıl
WP8 çıksın o zaman karışacak ortalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 6 yıl
nokia nın yanında iphone ve galaxy birbirinden dandik kalıyor ne anlarsınız şunlardan
































bombanın pimi çekilde hadi bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
South Korea 6 yıl
Güney Koreli beyler dikkatinizi çekerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 6 yıl en beğenilen
samsungun ayağı yere sağlam basıyor,bada android hatta win8mobile bile destek veriyor.her çeşit işletim sistemine sahip telefon üretebiliyor,en önemlisi galaxy serisi çok iyi tuttu .artık bu başarıyı gölgelemek çok zor olaaktır rakip firmalar açısından,apple bile satışını sürekli yasaklamaya çalışıyor çok komik ama başka samsungu durdurmanın yolu yok.fiyatta biraz daha fedakar olsalar siler süpürürler ortalığı..
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1908 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung ve
2 etiket daha nokia Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon HD 7970 GHz Edition Bios Modlama 6 yıl TG: Piranha No Traffic ile trafik bilgisi an an ekranınızda! video sohbet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim