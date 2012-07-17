Reuters'a göre Samsung ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarında satış rekortmeni





Reuters tarafından yayınlanan, ancak henüz resmiyet kazanmamış rakamlara göre Güney Koreli üretici Samsung, durgun geçen 2. Çeyrekte akıllı telefon satış rekoru kırmış olabilir.





41 analisti kapsayan bir anket düzenleyen Reuters, analistlere tahminlerini sorarak ortalama bir sonuç elde etmeye çalıştı. Anketin sonucunda ise Samsung'un 2012'nin 2. çeyreğinde 50 milyon akıllı telefon iddiası ortaya çıktı. Bu rakam, Güney Koreli üreticiyi akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Apple'ın önüne geçirerek liderlik konumuna taşıyor. İkinci sırada yer alan Apple'ın ise satışlarının düştüğü, geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 35 milyonluk satış rakamının 30 milyona gerilediği belirtiliyor.





İkinci çeyrekte oldukça etkileyici bir grafik çizen Samsung'un bu başarısında mayıs ayının sonunda dünya çapında piyasaya çıkan ve ülkemizde de geçen ayın başında piyasaya giren Galaxy S III'ün payı oldukça büyük. Hatta Galaxy S III'ün içinde bulunduğumuz çeyrekte ABD'de de piyasaya çıkacak olması Samsung'un satış grafiğini biraz daha yukarı çıkarabilir. Apple'ın satışlarındaki düşüş ise insanların yeni nesil iPhone'u beklemesine bağlanıyor.





Reuters'ın araştırmasına göre dünyanın bir numaralı telefon satıcısı unvanını da elinde bulunduran Samsung, 2012'nin ikinci çeyreğinde Nokia'yı geride bırakarak en çok cep telefonu satan şirket haline gelmişti. Analistlerin tahminlerine göre ise Samsung 2012'nin ikinci çeyreğinde 95.8 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirirken, Nokia ise 80.1 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdi. Ayrıca, Nokia içinde iyi haberlerin yer aldığı araştırmada şirketin 3.71 milyon Windows Phone satışı gerçekleştirdiği ve yılın ilk üç ayındaki 2.2 milyonluk ürün miktarının yüzde 65'in üstüne çıktığı belirtiliyor. Eğer Nokia, bu performansını devam ettirirse yıl sonunda akıllı telefon pazarındaki rakabete tekrar katılabileceği belirtiliyor.

http://in.reuters.com/article/2012/07/16/idINL6E8IG0FK20120716