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Revize edilmiş iPad Mini 2013'de, Retina iPad Mini ise 2014'de

5 yıl
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24
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Revize edilmiş iPad Mini 2013'de, Retina iPad Mini ise 2014'de
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Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın, büyük beğeni toplayan iPad Mini'de izleyeceği yol haritası netleşiyor.

Digitimes'ın haberine göre Apple, iPad Mini konusunda kısa dönem içerisinde iki revizyon ile karşımıza çıkacak. Buna göre Apple, merakla beklenen, mevcut iPad'ler gibi 2048x1536 piksel Retina ekrana sahip olan iPad Mini'nin üretimine 2013'ün 4.çeyreğinde başlayacak ve 2014 yılının ilk dönemi içerisinde satışa sunacak.

Retina iPad Mini, donanım tarafındaki iyileştirmenin yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri bir kez daha üzerine toplayacak. İddiaya göre biraz daha ince olmasının yanı sıra Retina iPad Mini neredeyse çerçevesiz bir ön tasarıma sahip olacak.

Diğer taraftan Apple, iPad Mini konusunda 2013 yılını boş geçmeyecek. Özellikle 1.nesil iPad Mini ile Retina iPad Mini'nin çıkış tarihleri açısından aralarında 1 seneyi aşkın bir süre bulunmasından ötürü yaşanabilecek handikapların önüne geçmek isteyen Apple, bu kapsamda 2013'ün 2.yarısı içerisinde (muhtemelen Eylül-Kasım) 1.nesil iPad Mini'yi temelde daha güçlü işlem birimi ve grafik yongasıyla güncelleyecek. Ayrıca revize edilmiş iPad Mini'nin tasarım çizgileri 1.nesil ile benzer fakat, daha ince ve daha hafif olacak.

Digitimes 5.nesil iPad konusunda ise yeni iPad'in, iPad Mini'ye incelik ve hafiflik kazandıran ince film dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde %20-30 daha hafif ve iPad Mini tasarımında olacağını iddia ederken; Temmuz ayı itibariyle cihazın pilot üretimine başlandığını, Ağustos itibariyle ise cihazın yüksek hacimli seri üretimine geçileceğini ifade etti.


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makaramasuko 5 yıl en beğenilen
muratzilla
swat882 samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...
ipad 3/4 retina ekranını görmeyene ipad 2 fazla bile gelir tabi, normaldir. görseydin elindeki tabletten soğurdun.

senin gibi kullanıcılara sanırım marka delisi deniyor.Adama yetiyor ve memnun daha ne 4k çözürnürlükte olsa ne olur sanki farkı anlayabliceksin yan yana koymadıktan sonra
muratzillaswat882 samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son halleri...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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swat882 5 yıl
samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek

yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta

çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...
samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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swat882 5 yıl muratai
muratzilla


swat882

samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek

yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta

çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...

ipad 3/4 retina ekranını görmeyene ipad 2 fazla bile gelir tabi, normaldir.
görseydin elindeki tabletten soğurdun.

ipad 3 kullandım uzun süre.. Lütfen insanları aşağılayıcı üslubunuzdan vazgeçin
muratzillaswat882samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlik...
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Fenomenon 5 yıl
revizesi mi kalmış, ipad mini retina gelmek zorunda
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TeamAnimus 5 yıl
Geçen eylülden beri 350 milyar dolar değer kaybettiler fakat yine de böyle bir durum yaşanırsa gerçekten Apple'da çok büyük yönetim değişikliklerine ihtiyaç var demektir
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jasonn123 5 yıl TeamAnimus
TeamAnimus
Geçen eylülden beri 350 milyar dolar değer kaybettiler fakat yine de böyle bir durum yaşanırsa gerçekten Apple'da çok büyük yönetim değişikliklerine ihtiyaç var demektir

+1 karsinda bir suru rakibi var hala agirdan aliyo hala agirdan aliyo. Ne kadar kaybetsede apple'in belirli satis kitlesi var.Ben inaniyorum apple
Bunu yapar. Senede bi alet zor cikariyolar.ipad mini cikali ne kadar oldu simdiye kadar ne yaptilarda 2014 te cikariyolar.bu model insanlari biraz kandirmak icin ama ben beklicem bu modeli alicam


Biliyorum iosun oyle 2 gb 1 gb ram ihtiyaci olmadigini.ama ben aldigim seyi omurluk aldigim icin revize edilmisi benim daha isime gelir + su an wat yapiyorum.ekim 11 de donucem.retinaya zaten yetisemicem bu hic yoktan iyi oldu.

Ayrica benim tahminime gore revize edilmis model 329 dolar+tax dan satisa sunulacak.

Sonra retina geldiginde bunu 400 lu ve ya 500 lu bi fiyattan satar.belkide sirf retinaliyi pahaliya satmak icin revize edilmis modeli cikariyo bu apple'dan her sey beklenir
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muratai 5 yıl TeamAnimus
TeamAnimus
Geçen eylülden beri 350 milyar dolar değer kaybettiler fakat yine de böyle bir durum yaşanırsa gerçekten Apple'da çok büyük yönetim değişikliklerine ihtiyaç var demektir

Kim kaybetmis 350 milyari? Daha borsa nedir bilmeden ahkam kesenlere guluyoruz haliyle...
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
Revize edilmişi çıkarıp piyasada gereksiz bir yer kaplamak yerine 2014 'de retina ipad miniyi çıkarmak daha mantıklı.İnsanların aklında Apple,Samsung tarzı satış politikasına sahip farklı anlaşılır.
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makaramasuko 5 yıl en beğenilen
muratzilla
swat882 samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...
ipad 3/4 retina ekranını görmeyene ipad 2 fazla bile gelir tabi, normaldir. görseydin elindeki tabletten soğurdun.

senin gibi kullanıcılara sanırım marka delisi deniyor.Adama yetiyor ve memnun daha ne 4k çözürnürlükte olsa ne olur sanki farkı anlayabliceksin yan yana koymadıktan sonra
1 Yanıt Yanıtla +13
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muratai 5 yıl makaramasuko
hilasa
muratzilla
Orijinalden alıntı: swat882 samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...
ipad 3/4 retina ekranını görmeyene ipad 2 fazla bile gelir tabi, normaldir. görseydin elindeki tabletten soğurdun.

senin gibi kullanıcılara sanırım marka delisi deniyor.Adama yetiyor ve memnun daha ne 4k çözürnürlükte olsa ne olur sanki farkı anlayabliceksin yan yana koymadıktan sonra

Aradaki farki 4 yasindaki cocuk bile anlar. Siz gozlerinizi muayene ettirin bi.
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swat882 5 yıl
samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek

yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta

çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...
1 Yanıt Yanıtla +9
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muratai 5 yıl swat882
swat882
samsung ve lg tarafından esnek ekranlar gelmeden önce, ipad 4 ve ipad mini ile birlikte zaten tabletler son hallerini aldılar. Daha güçlü bir ekrana ya da daha güçlü bir işlemciye çok gerek

yok.. Teknolojik gelişmeler şu anda çok yavaş bir şekilde ilerliyor... Şu anda ipad 2 bile gayet güzel çaılışırken, bir üst tablete geçmeye sebep göremiyorum. Bunlar tablet sonuçta

çalıştıracakları, oyunlar uygulamalar belli zaten, internet desen asıl görevi o..... Yani diyeceğim yeni ipad filan beklemeyin arkadaşlar, hangisine ihtiyacınız varsa alın geçin...

ipad 3/4 retina ekranını görmeyene ipad 2 fazla bile gelir tabi, normaldir.
görseydin elindeki tabletten soğurdun.
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