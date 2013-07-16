Revize edilmiş iPad Mini 2013'de, Retina iPad Mini ise 2014'de

Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın, büyük beğeni toplayan iPad Mini'de izleyeceği yol haritası netleşiyor.

Digitimes'ın haberine göre Apple, iPad Mini konusunda kısa dönem içerisinde iki revizyon ile karşımıza çıkacak. Buna göre Apple, merakla beklenen, mevcut iPad'ler gibi 2048x1536 piksel Retina ekrana sahip olan iPad Mini'nin üretimine 2013'ün 4.çeyreğinde başlayacak ve 2014 yılının ilk dönemi içerisinde satışa sunacak.

Retina iPad Mini, donanım tarafındaki iyileştirmenin yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri bir kez daha üzerine toplayacak. İddiaya göre biraz daha ince olmasının yanı sıra Retina iPad Mini neredeyse çerçevesiz bir ön tasarıma sahip olacak.

Diğer taraftan Apple, iPad Mini konusunda 2013 yılını boş geçmeyecek. Özellikle 1.nesil iPad Mini ile Retina iPad Mini'nin çıkış tarihleri açısından aralarında 1 seneyi aşkın bir süre bulunmasından ötürü yaşanabilecek handikapların önüne geçmek isteyen Apple, bu kapsamda 2013'ün 2.yarısı içerisinde (muhtemelen Eylül-Kasım) 1.nesil iPad Mini'yi temelde daha güçlü işlem birimi ve grafik yongasıyla güncelleyecek. Ayrıca revize edilmiş iPad Mini'nin tasarım çizgileri 1.nesil ile benzer fakat, daha ince ve daha hafif olacak.

Digitimes 5.nesil iPad konusunda ise yeni iPad'in, iPad Mini'ye incelik ve hafiflik kazandıran ince film dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde %20-30 daha hafif ve iPad Mini tasarımında olacağını iddia ederken; Temmuz ayı itibariyle cihazın pilot üretimine başlandığını, Ağustos itibariyle ise cihazın yüksek hacimli seri üretimine geçileceğini ifade etti.