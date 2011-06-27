Revizyon öncesi Macbook Air'da stok sıkıntısı baş gösteriyor

En son 249 gün önce güncellenen ve yakında Thunderbolt'lu ve Sandy Bridge'li yeni nesilinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Macbook Air'ın mevcut modellerinde stok sıkıntısı başladı. Amerika'nın önde gelen perakende teknoloji mağazalarından BestBuy, çevrimiçi mağazalarından Macbook Air'ın bazı modellerinin satışını durdurdu.

BestBuy, böylece stoklarında kalan Macbook Air'ları her iki kanaldan satmak yerine çevrimiçi mağazasından satışa son vererek; bilgisayarların fiziksel mağazalarından satılmasını sağlamış oluyor. Geçmişe bakıldığında BestBuy başta olmak üzere birçok mağazada yeni nesil ürünlerin tanıtılmasına kısa bir süre kala stok sıkıntısı yaşandığı görülüyor.

Revizyon geçirmiş Macbook Air'ın hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmazken; Apple'ın OS X Lion ile birlikte yeni bilgisayarlarını satışa sunulabileceği konuşulanlar arasında. Bu da yeni bilgisayarların Temmuz ayı içersinde raflardaki yerini alabileceği anlamına geliyor.