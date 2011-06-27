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Revizyon öncesi Macbook Air'da stok sıkıntısı baş gösteriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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En son 249 gün önce güncellenen ve yakında Thunderbolt'lu ve Sandy Bridge'li yeni nesilinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Macbook Air'ın mevcut modellerinde stok sıkıntısı başladı. Amerika'nın önde gelen perakende teknoloji mağazalarından BestBuy, çevrimiçi mağazalarından Macbook Air'ın bazı modellerinin satışını durdurdu.

BestBuy, böylece stoklarında kalan Macbook Air'ları her iki kanaldan satmak yerine çevrimiçi mağazasından satışa son vererek; bilgisayarların fiziksel mağazalarından satılmasını sağlamış oluyor. Geçmişe bakıldığında BestBuy başta olmak üzere birçok mağazada yeni nesil ürünlerin tanıtılmasına kısa bir süre kala stok sıkıntısı yaşandığı görülüyor.

Revizyon geçirmiş Macbook Air'ın hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmazken; Apple'ın OS X Lion ile birlikte yeni bilgisayarlarını satışa sunulabileceği konuşulanlar arasında. Bu da yeni bilgisayarların Temmuz ayı içersinde raflardaki yerini alabileceği anlamına geliyor.


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oricin 8 yıl
17.3'' notebook ile 13'' notebook karşılaştırması yapmak ne kadar doğru? Tamam ben de Windows 7 sistemli bilgisayar tercih ederim ama Macbook Air ve Macbook Pro da es geçilecek ürünler değil.
Not: Piyasada DVD mi kaldı allahaşkına! USB 3.0, E-Sata gibi nimetler varken, sanal diskler oluştarabiliyorken, Steam varken niye DVD sürücülerle omzumuzu yoralım bu saatten sonra!
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Xagdas 8 yıl
1100 dolar + %8.8 vergiye HP Dv7 (17") aldım, i7 sandy bridge, 8 GB, 1 TB, HD6770, 2xUsb3. Umarım pişman olmam.
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Xagdas 8 yıl
Tam da Apple mı başka birşey mi alma arifesinde yeni nesil Air haberleri kafa bulandırıcı...
Linki kısalttım, mesela böyle ucuz paralara böyle modeller varken
mikiurl.com/...
Intel i5 2.3GHz (Turbo 2.9GHz)/ 17.3" LED (1600 x 900) / AMD HD6490M / 8GB RAM / 750GB SATA (5400 rpm) / 2 x USB 3.0 / 4G WiMAX
Product Total: 780 $ (Mal)
Estimated Sales Tax: 31 $ (Vergi)
SUBTOTAL: 812 $ (Toplam)
Halbuki (DVD olmaması Macbook Air'i eliyor)
En ucuz (13") Macbook Pro
Intel i5 2.3 GHz / 13" / Intel HD Graphics 3000 / 4GB RAM / 320GB (5400-rpm)
Mal 1200 $
Vergi 105 $
Toplam 1300 $
İnsanın kafası karışıyor :((
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séquestre 8 yıl
Apple ve stok sorunu .. Hiç olacak şey mi? :)
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