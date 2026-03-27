Apple, tasarımı olay olan Mac'inin üretimini durdurdu

Tam Boyutta Gör Apple, Mac Pro’nun üretimini resmen durdurdu ve mağazasından kaldırdı. Kule tipi bilgisayar, son olarak 2023 yılında M2 Ultra çipiyle güncellemesini aldı ancak yenilenmiş olarak Apple'ın mağazasında hâlâ satılıyor.

Mac Pro en son 2023 yılında güncellenmişti; bu güncelleme sırasında Apple, M2 Ultra Apple silicon çipini eklemişti ancak kasa 2019'dan beri yenilenmedi. Apple, 2019'da Mac Pro'yu daha modüler olacak şekilde yeniden tasarladı ancak cihaz Amerika’da bile çok yüksek başlangıç ​​fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.

Yerini Mac Studio'ya bıraktı

Apple, Mac Pro'nun yerini büyük ölçüde daha küçük ve daha yeni Apple silicon çipleri kullanan Mac Studio ile değiştirdi. Mac Studio artık Apple'ın profesyonel kullanım için tasarlanmış üst düzey masaüstü bilgisayarı.

Mevcut Mac Studio, M3 Ultra çipe sahip olsa da, bu yılın sonlarına doğru M5 Ultra ile yenilenmesi bekleniyor. Apple'ın masaüstü ürün gamında Mac mini ve iMac de bulunuyor.

Mac Pro, silindirik tasarımı nedeniyle de fazla tutmadı. Mac Pro'nun bileşenleri, merkezi ısı dağıtım çekirdeğinin etrafına monte edilmişti ve kasanın altından, çekirdekten geçerek makinenin üstünden hava çeken tek bir fanla soğutuluyordu. Sessizdi ancak verimli değildi. Apple, 2013 Mac Pro'yu tanıttığında, Phil Schiller, Mac Pro'nun güncelleme eksikliğinden ve Apple'ın profesyonel kullanıcılar için ürün yaratmada başarısızlığından şikayet eden eleştirmenlere yanıt olarak “Artık yenilik yapamıyorlar, saçmalık!" demişti.

Ne yazık ki, 2013 Mac Pro'nun tasarımında grafik kartları ve diğer donanımlar için PCIe genişleme yuvaları bulunmuyordu; genişleme Thunderbolt 2 portları üzerinden sağlanıyordu. Tasarımda ayrıca gelecekteki GPU teknolojisi güncellemeleri de hesaba katılmamıştı, bu da Apple'ın cihaza daha büyük grafik kartları ve diğer bileşenler ekleyememesine neden oldu.

Apple, profesyonel kullanıcı tabanından özür diledi ve 2013 tasarımının termal olarak kısıtlanmış olduğunu, bu nedenle de yükseltmelerin imkansız olduğunu söyledi. Apple, sekiz PCIe yuvasına sahip daha standart bir kule tipi form faktörünü benimseyen mevcut Mac Pro'yu 2019'da piyasaya sürdü. 2019 lansmanından sonra, Mac Pro 2023'te Apple silicon çipi ile donatıldı ve hepsi bu. Son 13 yılda üç Mac Pro güncellemesi oldu, bu nedenle Mac Pro'nun emekliye ayrılması şaşırtıcı değil. Mac Studio, PCIe genişletme yuvaları dışında Mac Pro ile neredeyse aynı özelliklerin tamamını sunuyor.

Mac Pro'nun bugün piyasadan kaldırılmasıyla birlikte Apple artık üç masaüstü Mac satıyor:

24 inç M4 çipli iMac

M4 ve M4 Pro çipli Mac mini

Mac Studio

Mac Studio, 125.000 TL başlangıç fiyatıyla Apple online mağazasında satılıyor. Bu fiyatlandırma M4 Max çipli model için geçerli. M3 Ultra çip seçildiğinde fiyat 250.000 TL'ye çıkıyor. Tabii ki bellek ve depolama dahil çeşitli yapılandırmalarla fiyat daha da yükseklere çıkıyor.

