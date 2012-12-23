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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, 2013 mali yılı 3. çeyrek raporunu açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılar ile gündeme gelen ve 30 Ocak'taki BlackBerry 10 lansmanı ile yeni yıla iddialı girmek isteyen Kanadalı mobil cihaz üreticisi RIM, 2013 mali yılı 3. çeyrek raporlarını açıkladı.

Rapora göre RIM, 3. çeyrekte 2.7 milyar doler gelir elde etti. Önceki çeyrek elde edilen gelir 2.9 milyar dolar iken, geçen yıl aynı dönemde 5.2 milyar dolardı. Devam eden faaliyetlerden gelen net gelir 14 milyon dolar olurken, düzeltilmiş net zarar ise 144 milyon dolar olarak açıklandı. Faaliyetlerden elde edilen nakit para akışı 950 milyon dolar oldu. Firma bu çeyrekte nakit birikimini 2.9 milyar dolara çıkardı. 

Firmanın cihaz satışı ve servis aboneliği sayılarında da düşüş var. Akıllı telefon bazında RIM'in son çeyrekte yaptığı satış 9.8 milyon ünite. Önceki çeyreklerde firma 10 milyon ünitenin üzerinde tutunuyordu. PlayBook tablet ise 250 000 seviyesinde. RIM'in katma değerli hizmetlerine abone olan kişi sayısı ise 10 milyon azalarak dünya çapında 79 milyona geriledi. En fazla kopuş Kuzey Amerika bölgesinde yaşandı.

BlackBerry 10 için hazırlıklarını sürdüren firma 150'den fazla operatörle ilk ürünler için teknik kabul programlarını tamamlamış durumda. 120'den fazla işletme de BlackBerry Enterprise Service 10 hizmeti için beta testlerini tamamladı. 30 Ocak itibariyle de ilk BB10 ürünleri piyasaya sunulacak. 

http://press.rim.com/newsroom/financial/2012/research-in-motion-reports-second-quarter-fiscal-2013-results.html Yorum Yaz
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BarGoS 6 yıl
Ben gayet tutacaginaa eminim.Zaten buda tutmaz ise blackberry olayi biter.Suanki video inceleme ve ip5 ile karsilastirma videolarinda , ip5 ten hizli browser performansi var.Bekleyip gorelim.
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madmaxzek 6 yıl
Herşey iyi güzel tamam da , bu bis olayına kıl oluyorum . Bende de bb 9380 var kendi internet paketimi kullanabilmek için 40 takla attım yine de tam kullanamıyorum . Ben neden 1 gb bis paketine 16.9 tl vereyim ki. Ben 19 tl ye 500 dk 1000 sms + 1 gb internet kullanırken rim benden 1 gb!a 17 tl ödememi hiç beklemesin ..
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erciftci 6 yıl
2012 olmasın o ?
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kımyasal 6 yıl
WinPhone çıktığinda bu kadar merak duymamıştım.bak alim basil tepki alicak.sonuçta firma son kartını oynuyor.
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MR.Fernandes 6 yıl
Bb10 yalan olcak gorursunuz
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darkaura 6 yıl
Ne kadar dogrudur bilmem ama bir yerde okumustum. Diger ureticilerin bir modeli tasarim asamasindan parakende satisa getirmeleri 10 ay kadar surerken samsung bunu 4-5ayda yapabiliyormus. Su haberlere bakinca samsungun basarisinin sirlarindan birinin bu oldugunu anliyorum.Blackberry bu yeni modelini piyasaya surene kadar model eskimis olacak.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Internette videolarini gordum 10 isletim sisteminin guzel duruyor bence. Yalniz amerika da feci bir dusus yasadi , nerdeyse kaybettigi tum kullanicilar iphone a gecis yapti , bunu onlemek icin daha iyi bir fiyatla piyasaya girmesi gerekiyor , market icin son haberlerde gordugumuz uzere bayagi bi ugrasiyolar , bir de dogru durust kamera koyarlarsa fena olmaz. En alt cihazindan tut en ust cihazi 9900 a kadar hepsi rezil resim cekiyor.
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eScapeeXc 6 yıl
Umarim cikacak urunlerin fiyatlari eskisi gibi abarti olmaz da artik blackberry'ye gecis yaparim. Hayal olarak kalicak yoksa :) Alinamicagindan degil de o cihazlar o parayi haketmismiydi?
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