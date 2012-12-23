RIM, 2013 mali yılı 3. çeyrek raporunu açıkladı





Son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılar ile gündeme gelen ve 30 Ocak'taki BlackBerry 10 lansmanı ile yeni yıla iddialı girmek isteyen Kanadalı mobil cihaz üreticisi RIM, 2013 mali yılı 3. çeyrek raporlarını açıkladı.





Rapora göre RIM, 3. çeyrekte 2.7 milyar doler gelir elde etti. Önceki çeyrek elde edilen gelir 2.9 milyar dolar iken, geçen yıl aynı dönemde 5.2 milyar dolardı. Devam eden faaliyetlerden gelen net gelir 14 milyon dolar olurken, düzeltilmiş net zarar ise 144 milyon dolar olarak açıklandı. Faaliyetlerden elde edilen nakit para akışı 950 milyon dolar oldu. Firma bu çeyrekte nakit birikimini 2.9 milyar dolara çıkardı.





Firmanın cihaz satışı ve servis aboneliği sayılarında da düşüş var. Akıllı telefon bazında RIM'in son çeyrekte yaptığı satış 9.8 milyon ünite. Önceki çeyreklerde firma 10 milyon ünitenin üzerinde tutunuyordu. PlayBook tablet ise 250 000 seviyesinde. RIM'in katma değerli hizmetlerine abone olan kişi sayısı ise 10 milyon azalarak dünya çapında 79 milyona geriledi. En fazla kopuş Kuzey Amerika bölgesinde yaşandı.





BlackBerry 10 için hazırlıklarını sürdüren firma 150'den fazla operatörle ilk ürünler için teknik kabul programlarını tamamlamış durumda. 120'den fazla işletme de BlackBerry Enterprise Service 10 hizmeti için beta testlerini tamamladı. 30 Ocak itibariyle de ilk BB10 ürünleri piyasaya sunulacak.

http://press.rim.com/newsroom/financial/2012/research-in-motion-reports-second-quarter-fiscal-2013-results.html