RIM, BB10 işletim sisteminin lisanslanması için Samsung ile görüşüyor

2011 yılını çalkantılar ve pazar payında gerileme ile kapatan Kanadalı RIM firması bu yıl BlackBerry 10 işletim sistemi ile kaybettiği pazar payını geri almayı hedefliyor. Ayrıca firmanın BB10 sistemini lisanslama yoluyla yayma niyetinde olduğu da daha önce bildirilmişti.





BGC Partners yatırım firmasından Collin Gillis tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung, BB10 işletim sisteminin lisanslanması karşılığında RIM firmasına hatırı sayılır bir yatırım yapmak için görüşmelere başlamak üzere.





Gillis'e göre Google'ın Motorola'yı satın alması Android üreticilerini tedirgin etmiş durumda. Bu bakımdan Samsung'un gelecek vaad eden mobil platformlara yatırım yapma arayışı bununla ilişkilendiriliyor. Bunun yanında Bada işletim sistemi, Windows 8 ve Windows Phone platformları Samsung'un hız vereceği alanlar olacak.





RIM'in çiçeği burnunda tepe yöneticisi Thorsten Heins, BlackBerry ekosistemine yeni ortaklar katma konusunda niyetini de Ocak ayında belli etmişti.





Samsung'un firmaya yapacağı yatırım miktarının 1.5 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu hisse satışı veya şirketin bir kısmının satın alınması gibi bir durum sözkonusu değil. Yatırım lisanslama ve teknoloji geliştirme alanına yapılacak.





Samsung'un BlackBerry cihazlarının satışına başlaması RIM'in gelirlerine de pozitif etki yapacaktır. En erken yıl sonunda çıkması beklenen Samsung modellerinin ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.