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RIM, BB10 işletim sisteminin lisanslanması için Samsung ile görüşüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılını çalkantılar ve pazar payında gerileme ile kapatan Kanadalı RIM firması bu yıl BlackBerry 10 işletim sistemi ile kaybettiği pazar payını geri almayı hedefliyor. Ayrıca firmanın BB10 sistemini lisanslama yoluyla yayma niyetinde olduğu da daha önce bildirilmişti.

BGC Partners yatırım firmasından Collin Gillis tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung, BB10 işletim sisteminin lisanslanması karşılığında RIM firmasına hatırı sayılır bir yatırım yapmak için görüşmelere başlamak üzere.

Gillis'e göre Google'ın Motorola'yı satın alması Android üreticilerini tedirgin etmiş durumda. Bu bakımdan Samsung'un gelecek vaad eden mobil platformlara yatırım yapma arayışı bununla ilişkilendiriliyor. Bunun yanında Bada işletim sistemi, Windows 8 ve Windows Phone platformları Samsung'un hız vereceği alanlar olacak.

RIM'in çiçeği burnunda tepe yöneticisi Thorsten Heins, BlackBerry ekosistemine yeni ortaklar katma konusunda niyetini de Ocak ayında belli etmişti.

Samsung'un firmaya yapacağı yatırım miktarının 1.5 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu hisse satışı veya şirketin bir kısmının satın alınması gibi bir durum sözkonusu değil. Yatırım lisanslama ve teknoloji geliştirme alanına yapılacak.

Samsung'un BlackBerry cihazlarının satışına başlaması RIM'in gelirlerine de pozitif etki yapacaktır. En erken yıl sonunda çıkması beklenen Samsung modellerinin ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.


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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
RIM şu hantallığı bıraksa da piyasanın rağbet ettiği özelliklere göz kırpan modeller ile bbx i sunsa bunlara gerek kalmaz.Playbook benim için ipad e tek rakip.bbx işletim sisteminin tabletlerde ne kadar mükemmel çalıştığını gördük.büyük ekranlı cihazlar için harika bir arayüzü var ama asıl benim değer verdiğim kısım işin yazılım tarafı.playbookta gördüğümüz sistem gerçekten çok stabil ve performanslı qnx kernelini düşündüğümüzde ne kadar güvenli olduğu da aşikar.bence rim elindeki kozları değerlendiremiyor.tamam kolay değil ios ve özellikle android in piyasayı bu kadar ele geçirmesine rağmen yeni bir sistemle var olmaya çalışmak ama denememek daha kötü olur.Palm/hp de gördük o harika pre cihazları yalnızca 3-5 ülke de satışa çıktı sonuç olarak silindi gitti.Artık yeni bblerin çıkması lazım hatta şimdiye çoktan satışta olması gerekirdi.ama rim hala 2012 sonlarından bahsediyor.ayrıca fiyatları da kırpması gerek 9900, htc sensation xe ile aynı para(yurt dışı).Bu şekilde tabi ki pazar payı kaybeder.Durumu görmesi ve burnu büyüklüğü bırakması lazım.
RIM şu hantallığı bıraksa da piyasanın rağbet ettiği özelliklere göz kırpan modeller ile bbx i sunsa bunlara gerek kalmaz.Playbook benim için ipad e tek rakip.b...
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NevNiyaz 7 yıl
bb ye samsung gelirse ben giderim :)
bye bye bb
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söny 7 yıl
BB rim ile cıkıs yaptı fakat düşüsü kötü oldu samsung aynı senaryoyu yaşamasın ilerde rim'i alırsa
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nedensiz07 7 yıl
rim senin dönemin kapanıyo artık yeter milleti bu kadar soydugun.. nokiayla aynı modelın onun 3 katı fiyata oooh ne ala bold muş emcik-gümcük müş sanki sen nokıanın e serisinden fazlasını yapıyosun
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TurboBoosted 7 yıl nedensiz07
nedensiz07

rim senin dönemin kapanıyo artık yeter milleti bu kadar soydugun.. nokiayla aynı modelın onun 3 katı fiyata oooh ne ala bold muş emcik-gümcük müş sanki sen nokıanın e serisinden fazlasını yapıyosun

nokia ile blackberry'i karşılaştırmanız gerçekten süper olmuş
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E_Aydin35 7 yıl
RIM gerçekten BlackBerry ile gerçekten çok iyi bir çıkış yapıp satış grafiklerini önemli boyutlarda heleki operatörlerde satış yaparak baya bir etkiledi ee tabi işletim sistemi'De etkili olmuştu bu payda RIM yaptığı çalışmayı Samsung ile şekillendirmesi çok iyi olur..
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heathrow(+) 7 yıl
Anladigim kadariyla Samsung, Google'in motorola atagindan rahatsizlik duymus. Bada ve windows phone isletim sistemli telefonlara agirlik verecek. Ayrica Samsung onumuzdeki aylarda blackberry'nin BB10 isletim sistemine bazi telefonlarinda yer verecek.

Dogru anlamis miyim?

Gunun bilgisi:
Apple'in en buyuk tedarikcisi kim?
Samsung

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BarGoS 7 yıl
qnx yani yeni adıyla bb10 sistemi halihazırda zaten playbook tablette kullanılıyor.android uygulamaları yükleniyor.ben playbook umu hiç bir tablete değişmem ve çıkıcak yeni bb10 lu modellerinde ço kkral olacağından şüphem asla yok
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TurboBoosted 7 yıl BarGoS
BarGoS

qnx yani yeni adıyla bb10 sistemi halihazırda zaten playbook tablette kullanılıyor.android uygulamaları yükleniyor.ben playbook umu hiç bir tablete değişmem ve çıkıcak yeni bb10 lu modellerinde ço kkral olacağından şüphem asla yok

playbookta tüm android appleri kullanabiliyor musun? yoksa sadece belli başlı appler mi çalışıyor?
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Dark Shade 7 yıl
Tizen bada bb10 android wp... Herturlu isletim sistemi samsung dan sorulur...
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
RIM şu hantallığı bıraksa da piyasanın rağbet ettiği özelliklere göz kırpan modeller ile bbx i sunsa bunlara gerek kalmaz.Playbook benim için ipad e tek rakip.bbx işletim sisteminin tabletlerde ne kadar mükemmel çalıştığını gördük.büyük ekranlı cihazlar için harika bir arayüzü var ama asıl benim değer verdiğim kısım işin yazılım tarafı.playbookta gördüğümüz sistem gerçekten çok stabil ve performanslı qnx kernelini düşündüğümüzde ne kadar güvenli olduğu da aşikar.bence rim elindeki kozları değerlendiremiyor.tamam kolay değil ios ve özellikle android in piyasayı bu kadar ele geçirmesine rağmen yeni bir sistemle var olmaya çalışmak ama denememek daha kötü olur.Palm/hp de gördük o harika pre cihazları yalnızca 3-5 ülke de satışa çıktı sonuç olarak silindi gitti.Artık yeni bblerin çıkması lazım hatta şimdiye çoktan satışta olması gerekirdi.ama rim hala 2012 sonlarından bahsediyor.ayrıca fiyatları da kırpması gerek 9900, htc sensation xe ile aynı para(yurt dışı).Bu şekilde tabi ki pazar payı kaybeder.Durumu görmesi ve burnu büyüklüğü bırakması lazım.
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ezimuse 7 yıl
Ne gerek vardı ki Tizen hepsine yeter zaten


Bunu izleyin yeter


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mert1907 7 yıl
Önce bada 2.0 ı çıkar artık Samsung.S2 ye İCS geldi biz hala 2.0 bekliyoruz bıktık artk !
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senatorlines 7 yıl
Samsung deli dana gibi yine her yere saldırmaya başladı, zaten TEKEL bazı konularda, bir yandan Apple'yi kopyala, diğer yandan androidi al yanına diğer android ortağı firmalarına ekmek bırakma, WP'la flört et, Bada ile şimdi de BB10'la saldır piyasaya, tabii taht kimsenin tapulu malı değil yalnız, bak Nokia nerden nereye geldi, çan çunlar bir saldırdı... her çey dik aşağı oldu, bence Samsun'gu da ancak çinliler bitirir!
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