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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, Blackberry Desktop Software for Mac'in yeni versiyonunu yayınladı

7 yıl
5,8b
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Research In Motion, Mac'lere hitap eden senkronizasyon yazılımı Blackberry Desktop Software'in yeni versiyonunu yayınladı.

Blackberry Desktop Software for Mac v1.2 ile Blackberry Playbook'a USB ya da Wi-Fi üzerinden medya senkronizasyon desteği gelirken; USB üzerinden iTunes ve iPhone ile müzik, fotoğraf ve video eşzamanlayabilme de yeni versiyonun sundukları arasında yer alıyor.

Eğer Mac bilgisayarınız ve Blackberry'niz var ise Blackberry Desktop Software v1.2'i buradan yükleyebilirsiniz.


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BarGoS 7 yıl
itunes yokken vardi blackberry desktop software. gorunum yine boledi.
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Emres21 7 yıl
bende macbook ve blackberry bold 9000 var.bu programla neler yapabilirim bilgilendirirseniz sevinirim
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séquestre 7 yıl
iTunes a benziyor diyeceğim kızacaksınız , demiyorum .
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mert6385 7 yıl

kopfnickerz

iTunes a benziyor diyeceğim kızacaksınız , demiyorum .


baya benziyor. doluluk göstergesi bile itunes şeklinde olmuş.
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