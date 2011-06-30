RIM, Blackberry Desktop Software for Mac'in yeni versiyonunu yayınladı

Research In Motion, Mac'lere hitap eden senkronizasyon yazılımı Blackberry Desktop Software'in yeni versiyonunu yayınladı.

Blackberry Desktop Software for Mac v1.2 ile Blackberry Playbook'a USB ya da Wi-Fi üzerinden medya senkronizasyon desteği gelirken; USB üzerinden iTunes ve iPhone ile müzik, fotoğraf ve video eşzamanlayabilme de yeni versiyonun sundukları arasında yer alıyor.

Eğer Mac bilgisayarınız ve Blackberry'niz var ise Blackberry Desktop Software v1.2'i buradan yükleyebilirsiniz.