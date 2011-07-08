RIM, Blackberry destekli Blackberry WebWorks SDK 2.1'i yayınladı

Playbook ile akıllı telefon pazarından sonra yeni bir pazara yelken açan Kanadalı Research In Motion, geliştiricilere web teknolojilerini kullanarak zengin uygulamalar hazırlamasına imkan veren Blackberry WebWorks SDK'in Blackberry akıllı telefonları için olan yeni sürümünü yayınladı. RIM, kısa bir süre önce de Playbook için Blackberry WebWorks SDK 2.1'i yayınlamıştı.

HTML5, CSS3, JavaScript gibi web teknolojileriyle uygulama geliştirme imkanı sunan Blackberry WebWorks SDK 2.1 for Blackberry Smartphones; önceki sürümlerden farklı olarak kamera, gelişmiş Push ve üst bildirim bölümü API'leri ile NTLM & BASIC kimlik denetleme desteği sunuyor.

Geliştiriciler, Blackberry WebWorks SDK 2.1 for Blackberry Smartphones hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirler.