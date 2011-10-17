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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM'den kesinti problemi yaşayan kullanıcılara hediye uygulama verilecek

7 yıl
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca BlackBerry internet servis sunucularında yaşanan aksaklık nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde kullanıcılar internete bağlanamamış, mail gönderememiş ve BBM mesajları alamamıştı. Basın toplantısıyla sorunun giderildiğini duyuran RIM tazminat konusunu ise gündeme getirmemişti.

Firma bugün yaptığı yeni bir duyuruyla kesintiden etkilenen müşteriler için 12 uygulamadan oluşan bir paket hazırladıklarını duyurdu. BlackBerry App World'den seçilen uygulamalar toplam 100$ değerinde. İşletme müşterileri ise bunun yanında bir aylık teknik destek paketi alacak. Bu paketler bağımsız olacak ve otomatik olarak bir sonraki ay abonelik kesilecek.

RIM eş CEO'su Mark Lazaridis BlackBerry kullanıcılarına üstün sabırları için teşekkür ederken paketlerin önümüzdeki haftalardan başlayarak yıl sonuna kadar mağdur müşterilere ulaştırılmış olacağını açıkladı.

Pakete dahil uygulamalar şöyle:

SIMS 3 – Electronic Arts
Bejeweled – Electronic Arts
N.O.V.A. – Gameloft
Texas Hold'em Poker 2 – Gameloft
Bubble Bash 2 – Gameloft
Photo Editor Ultimate – Ice Cold Apps
DriveSafe.ly Pro – iSpeech.org
iSpeech Translator Pro – iSpeech.org
Drive Safe.ly Enterprise – iSpeech.org
Nobex Radio™ Premium – Nobex
Shazam Encore – Shazam
Vlingo Plus: Virtual Assistant – Vlingo

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draconist 7 yıl
Bi kadın o tırnaklarla kendini gerçekten güzel mi hissediyor çok merak ediyorum, ayrıca o tırnaklarla da çok güzel blackberry qwerty klavyesi kullanılır ya, tuşlara nasıl basıyor merak ettim, umarım bu firma tarafından bir reklam resmi değildir, hayatımda gördüğüm en çirkin kadın elleri, ayrıca tırnakları iğrenç.

Teknik olarak bu kadının telefon kullanması imkansız, sadece dokunmatik de kullanamaz, bu tırnaklara karşı gorilla glass ekran bile dayanmaz sanırım :D
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hakanlevent 7 yıl
madurumda madurum :))))
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58_transporter_58 7 yıl
Ben de magdur oldum,bu uygulamalari nasil edinebilirim
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Donie 7 yıl
Ee nasıl indiricez bunları
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iStyle 7 yıl 58_transporter_58
58_transporter_58

Ben de magdur oldum,bu uygulamalari nasil edinebilirim


Konu kısmına mağdurum yaz support@blackberry.com a gönder uygulamalar cebine gelsin
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xxxx1 7 yıl
buda sus payınız Black Baby'ler :D böyle tav olursunuz bir kaç beleş servise İşteee...
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l3ittersweet 7 yıl xxxx1
xxxx1

buda sus payınız Black Baby'ler :D böyle tav olursunuz bir kaç beleş servise İşteee...

en az 10 milyon kullanıcı indirecek bu uygulamarı, tanesi 1 dolar olsa rim'e maliyeti çok büyük. bence güzel bir jest.
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wozniak 7 yıl
742frk111
4Crumbyİyi bari bu seferlik affettim bi daha olmasın rim.
Kardeşim Artislik mi Yapıyorsun?

Sen RIM de mi çalışıyosun?
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duNNo 7 yıl
4Crumby
İyi bari bu seferlik affettim bi daha olmasın rim.

Kardeşim Artislik mi Yapıyorsun?
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4Crumby 7 yıl duNNo
742frk111
4Crumby
İyi bari bu seferlik affettim bi daha olmasın rim.

Kardeşim Artislik mi Yapıyorsun?

3-4 gun adamlarin hatasi yuzunden internetle baglantimiz kesildi ben de sakayla karisik bi yorum yaptim sana ne oluyo onu cozemedim.
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4Crumby 7 yıl
İyi bari bu seferlik affettim bi daha olmasın rim.
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