RIM'den kesinti problemi yaşayan kullanıcılara hediye uygulama verilecek

Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca BlackBerry internet servis sunucularında yaşanan aksaklık nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde kullanıcılar internete bağlanamamış, mail gönderememiş ve BBM mesajları alamamıştı. Basın toplantısıyla sorunun giderildiğini duyuran RIM tazminat konusunu ise gündeme getirmemişti.



Firma bugün yaptığı yeni bir duyuruyla kesintiden etkilenen müşteriler için 12 uygulamadan oluşan bir paket hazırladıklarını duyurdu. BlackBerry App World'den seçilen uygulamalar toplam 100$ değerinde. İşletme müşterileri ise bunun yanında bir aylık teknik destek paketi alacak. Bu paketler bağımsız olacak ve otomatik olarak bir sonraki ay abonelik kesilecek.



RIM eş CEO'su Mark Lazaridis BlackBerry kullanıcılarına üstün sabırları için teşekkür ederken paketlerin önümüzdeki haftalardan başlayarak yıl sonuna kadar mağdur müşterilere ulaştırılmış olacağını açıkladı.



Pakete dahil uygulamalar şöyle:



SIMS 3 – Electronic Arts

Bejeweled – Electronic Arts

N.O.V.A. – Gameloft

Texas Hold'em Poker 2 – Gameloft

Bubble Bash 2 – Gameloft

Photo Editor Ultimate – Ice Cold Apps

DriveSafe.ly Pro – iSpeech.org

iSpeech Translator Pro – iSpeech.org

Drive Safe.ly Enterprise – iSpeech.org

Nobex Radio™ Premium – Nobex

Shazam Encore – Shazam



Vlingo Plus: Virtual Assistant – Vlingo