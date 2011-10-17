RIM'den kesinti problemi yaşayan kullanıcılara hediye uygulama verilecek

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca BlackBerry internet servis sunucularında yaşanan aksaklık nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde kullanıcılar internete bağlanamamış, mail gönderememiş ve BBM mesajları alamamıştı. Basın toplantısıyla sorunun giderildiğini duyuran RIM tazminat konusunu ise gündeme getirmemişti.
Firma bugün yaptığı yeni bir duyuruyla kesintiden etkilenen müşteriler için 12 uygulamadan oluşan bir paket hazırladıklarını duyurdu. BlackBerry App World'den seçilen uygulamalar toplam 100$ değerinde. İşletme müşterileri ise bunun yanında bir aylık teknik destek paketi alacak. Bu paketler bağımsız olacak ve otomatik olarak bir sonraki ay abonelik kesilecek.
RIM eş CEO'su Mark Lazaridis BlackBerry kullanıcılarına üstün sabırları için teşekkür ederken paketlerin önümüzdeki haftalardan başlayarak yıl sonuna kadar mağdur müşterilere ulaştırılmış olacağını açıkladı.
Pakete dahil uygulamalar şöyle:
SIMS 3 – Electronic Arts
Bejeweled – Electronic Arts
N.O.V.A. – Gameloft
Texas Hold'em Poker 2 – Gameloft
Bubble Bash 2 – Gameloft
Photo Editor Ultimate – Ice Cold Apps
DriveSafe.ly Pro – iSpeech.org
iSpeech Translator Pro – iSpeech.org
Drive Safe.ly Enterprise – iSpeech.org
Nobex Radio™ Premium – Nobex
Shazam Encore – Shazam
Firma bugün yaptığı yeni bir duyuruyla kesintiden etkilenen müşteriler için 12 uygulamadan oluşan bir paket hazırladıklarını duyurdu. BlackBerry App World'den seçilen uygulamalar toplam 100$ değerinde. İşletme müşterileri ise bunun yanında bir aylık teknik destek paketi alacak. Bu paketler bağımsız olacak ve otomatik olarak bir sonraki ay abonelik kesilecek.
RIM eş CEO'su Mark Lazaridis BlackBerry kullanıcılarına üstün sabırları için teşekkür ederken paketlerin önümüzdeki haftalardan başlayarak yıl sonuna kadar mağdur müşterilere ulaştırılmış olacağını açıkladı.
Pakete dahil uygulamalar şöyle:
SIMS 3 – Electronic Arts
Bejeweled – Electronic Arts
N.O.V.A. – Gameloft
Texas Hold'em Poker 2 – Gameloft
Bubble Bash 2 – Gameloft
Photo Editor Ultimate – Ice Cold Apps
DriveSafe.ly Pro – iSpeech.org
iSpeech Translator Pro – iSpeech.org
Drive Safe.ly Enterprise – iSpeech.org
Nobex Radio™ Premium – Nobex
Shazam Encore – Shazam
Vlingo Plus: Virtual Assistant – Vlingo
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Teknik olarak bu kadının telefon kullanması imkansız, sadece dokunmatik de kullanamaz, bu tırnaklara karşı gorilla glass ekran bile dayanmaz sanırım :D
Konu kısmına mağdurum yaz support@blackberry.com a gönder uygulamalar cebine gelsin
en az 10 milyon kullanıcı indirecek bu uygulamarı, tanesi 1 dolar olsa rim'e maliyeti çok büyük. bence güzel bir jest.
Sen RIM de mi çalışıyosun?
Kardeşim Artislik mi Yapıyorsun?
3-4 gun adamlarin hatasi yuzunden internetle baglantimiz kesildi ben de sakayla karisik bi yorum yaptim sana ne oluyo onu cozemedim.