RIM'den son zamanlarda yaşanan sorunlarla ilgili beklenen açıklama geldi

Blackberry'nin üreticisi RIM, bir süredir Blackberry kullanıcılarının BIS (Blackberry İnternet Servisi) hizmetlerine bağlanamaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle Avrupa, Ortadoğu,Afrika,Hindistan ve Brezilya gibi kıta ve ülkelerde ortaya çıkan bu soruna sunucularda kaynaklanan bir aksaklığın sebep olduğu belirtildi. RIM tarafından basın mecralarına gönderilen bilgilendirme notu aşağıda yer alıyor.

"Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Hindistan, Brezilya, Şili ve Arjantin’deki BlackBerry kullanıcılarının mesajlaşma ve internet tarayıcısında yaşadıkları gecikmeler, RIM altyapısındaki temel devre anahtarlarından birinde oluşan arıza nedeniyle meydana gelmektedir. Sistem, ağdaki akışta bir sorun olduğunda akış yükünü yedek anahtara aktararak yükü kaldıracak yetkinlikte tasarlanmış olmasına ve daha önce test edildiğinde bu işlevi yerine getirebilmiş olmasına rağmen, bu şekilde gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak, oluşan yüksek miktardaki veri birikmesini temizleyerek servislerimizi bir an önce normal işleyişine döndürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durumdan kaynaklı sorun yaşayan kullanıcılarımızdan özür dileriz. Konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz."