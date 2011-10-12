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RIM'den son zamanlarda yaşanan sorunlarla ilgili beklenen açıklama geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Blackberry'nin üreticisi RIM, bir süredir Blackberry kullanıcılarının BIS (Blackberry İnternet Servisi) hizmetlerine bağlanamaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle Avrupa, Ortadoğu,Afrika,Hindistan ve Brezilya gibi kıta ve ülkelerde ortaya çıkan bu soruna sunucularda kaynaklanan bir aksaklığın sebep olduğu belirtildi. RIM tarafından basın mecralarına gönderilen bilgilendirme notu aşağıda yer alıyor.
"Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Hindistan, Brezilya, Şili ve Arjantin’deki BlackBerry kullanıcılarının mesajlaşma ve internet tarayıcısında yaşadıkları gecikmeler, RIM altyapısındaki temel devre anahtarlarından birinde oluşan arıza nedeniyle meydana gelmektedir. Sistem, ağdaki akışta bir sorun olduğunda akış yükünü yedek anahtara aktararak yükü kaldıracak yetkinlikte tasarlanmış olmasına ve daha önce test edildiğinde bu işlevi yerine getirebilmiş olmasına rağmen, bu şekilde gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak, oluşan yüksek miktardaki veri birikmesini temizleyerek servislerimizi bir an önce normal işleyişine döndürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durumdan kaynaklı sorun yaşayan kullanıcılarımızdan özür dileriz. Konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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MR.METAL 8 yıl en beğenilen
Birbirlerine sms atmak için blackberry alanların pek umurunda olmasa da işini gücünü bu alete güvenerek yapan, bir e-maili altın değerinde olan adamlardan çok eksi puan aldı RIM, büyük güven kaybetti. Yedek switch beklenen işi yapmamış, halbuki böyle bir firmanın yedeğin yedeği bir switch daha kullanması gerekir ki telefonu satarken vaad ettiklerini karşılayabilsin.
Birbirlerine sms atmak için blackberry alanların pek umurunda olmasa da işini gücünü bu alete güvenerek yapan, bir e-maili altın değerinde olan adamlardan çok ...
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DH Misafiri 8 yıl
Acıkmıştık hemen "yedik bizde"....
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windwalker 8 yıl
mail için hala bb alan mı var? ister ios ister android alasını yapıyor.
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semo_86 8 yıl
2 gün oldu halen bir gelişme yok. Durum kritik beyler. Cok severdim telefonumu (9700 bold) fakat insanın sevdiği bir seyden nefret etmesi için 2 gün yetiyormuş.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Boromir
Ortadaki resim hangi BB acaba ?

BB Torch 9860
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mrchad 8 yıl
ergen blackberrycileri görmek lazım

artık facebook a nasıl bağlanacaklar nasıl numaralarını paylaşıp hava atacaklar
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Adam Lallana 8 yıl
Yaklasik bes aydir BB kullaniyorum.Sunu soyleyebilirim Nokia,Samsung,Iphone,Sony Ericsson,LG,Motorola kullandim ama en az hata veren BB oldu.Ama bununda soyle bi kotulugu vardi:Hata verdimmi tam veriyordu.Yani ya bataryayi tikarip cikartcak ya da servislik hatalar verir
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cp1369 8 yıl
bu devirde BlackBerry... :D:D:D
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ChemicalEng 8 yıl
Yazik ya firmanin klasi kotuleniyor bu olaylarla. Dun aldim BlackBerry fakat bi turlu hayirlayamadim :(
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Mo-Cuishle 8 yıl
Uzun süredir BlackBerry kullanıcısıyım, maillerimi telefon sayesinde çok rahatlıkla halledebiliyordum fakat 2-3 gündür devam eden sorun yüzünden gelen bazı önemli işlerimi yapamadım. Bir laptop taşımak şart oldu, telefona bile güvenemiyoruz artık.
Kısmet deyip geçelim bizim yapabileceğimiz bir şey yok RIM düşünsün bunları, bayağı bi kullanıcı kaybedecek gibi gözüküyor
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MR.METAL 8 yıl en beğenilen
Birbirlerine sms atmak için blackberry alanların pek umurunda olmasa da işini gücünü bu alete güvenerek yapan, bir e-maili altın değerinde olan adamlardan çok eksi puan aldı RIM, büyük güven kaybetti. Yedek switch beklenen işi yapmamış, halbuki böyle bir firmanın yedeğin yedeği bir switch daha kullanması gerekir ki telefonu satarken vaad ettiklerini karşılayabilsin.
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covert 8 yıl
olan bizim bis paketi ücretine olacak :D
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Peynir Alti Suyu Tozu 8 yıl
ve bilackbery'de tarihe geçen nice markalar arasında yerini alır
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl
Yıl neredeyse 2012 olacak...
Blackberry
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