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    EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei telefonlar

    Huawei, APAC 2023 etkinliğinde EMUI 13 güncellemesi alacak telefonların listesini paylaştı. İşte EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei akıllı telefonların listesi:
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    EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei telefonlar Tam Boyutta Gör
    APAC 2023 etkinliği sırasında Huawei, EMUI 13 güncellemesi alacak 11 cihazı duyurdu. Bununla birlikte şirket, globalleşmeyi planlarken EMUI 12 yüklü bazı cihazlara güncelleme gelmeyecek gibi görünüyor. Bu durumun ilerici bir yol haritası olduğu düşünülebilir.

    EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei telefonlar

    • Huawei Mate Xs 2 - Haziran 2023
    • Huawei P50 Pro - Haziran 2023
    • Huawei P50 - Haziran 2023
    • Huawei P50 Pocket - Haziran 2023
    • Huawei Nova 10 Pro - Temmuz 2023
    • Huawei Nova 10 - Temmuz 2023
    • Huawei Mate 40 Pro - Eylül 2023
    • Huawei Nova 9 - Ekim 2023
    • Huawei Nova 10 SE - Eylül 2023
    • Huawei Nova 9 SE - Aralık 2023
    • Huawei Nova Y90 - Aralık 2023

    EMUI 13 ile birlikte gelen öne çıkan yenilikler

    EMUI 13 ile birlikte birçok yeni özellik geliyor. Huawei bu yenilikler ile kullanıcı deneyimini önceki sürümden daha iyi hale getirmeyi amaçlamakta. Yeni widget'lar ile uygulamaları açmaya gerek kalmadan önemli uygulama ayrıntıları görünecek. Ayrıca büyük klasörlere yeni bir yaklaşım geliyor ve bu yenilik sayesinde farklı şekillerde kişiselleştirilecek. Bunlarla birlikte EMUI 13, Huawei cihazlar için güvenlik geliştirmeleri de içermekte.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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