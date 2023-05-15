Tam Boyutta Gör APAC 2023 etkinliği sırasında Huawei, EMUI 13 güncellemesi alacak 11 cihazı duyurdu. Bununla birlikte şirket, globalleşmeyi planlarken EMUI 12 yüklü bazı cihazlara güncelleme gelmeyecek gibi görünüyor. Bu durumun ilerici bir yol haritası olduğu düşünülebilir.

EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei telefonlar

Huawei Mate Xs 2 - Haziran 2023

Huawei P50 Pro - Haziran 2023

Huawei P50 - Haziran 2023

Huawei P50 Pocket - Haziran 2023

Huawei Nova 10 Pro - Temmuz 2023

Huawei Nova 10 - Temmuz 2023

Huawei Mate 40 Pro - Eylül 2023

Huawei Nova 9 - Ekim 2023

Huawei Nova 10 SE - Eylül 2023

Huawei Nova 9 SE - Aralık 2023

Huawei Nova Y90 - Aralık 2023

Huawei EMUI 13 güncellemesi tanıtıldı! İşte özellikleri 6 ay önce eklendi

EMUI 13 ile birlikte gelen öne çıkan yenilikler

EMUI 13 ile birlikte birçok yeni özellik geliyor. Huawei bu yenilikler ile kullanıcı deneyimini önceki sürümden daha iyi hale getirmeyi amaçlamakta. Yeni widget'lar ile uygulamaları açmaya gerek kalmadan önemli uygulama ayrıntıları görünecek. Ayrıca büyük klasörlere yeni bir yaklaşım geliyor ve bu yenilik sayesinde farklı şekillerde kişiselleştirilecek. Bunlarla birlikte EMUI 13, Huawei cihazlar için güvenlik geliştirmeleri de içermekte.

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