- EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei telefonlar
- EMUI 13 ile birlikte gelen öne çıkan yenilikler
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EMUI 13 güncellemesi alacak Huawei telefonlar
- Huawei Mate Xs 2 - Haziran 2023
- Huawei P50 Pro - Haziran 2023
- Huawei P50 - Haziran 2023
- Huawei P50 Pocket - Haziran 2023
- Huawei Nova 10 Pro - Temmuz 2023
- Huawei Nova 10 - Temmuz 2023
- Huawei Mate 40 Pro - Eylül 2023
- Huawei Nova 9 - Ekim 2023
- Huawei Nova 10 SE - Eylül 2023
- Huawei Nova 9 SE - Aralık 2023
- Huawei Nova Y90 - Aralık 2023
EMUI 13 ile birlikte gelen öne çıkan yenilikler
EMUI 13 ile birlikte birçok yeni özellik geliyor. Huawei bu yenilikler ile kullanıcı deneyimini önceki sürümden daha iyi hale getirmeyi amaçlamakta. Yeni widget'lar ile uygulamaları açmaya gerek kalmadan önemli uygulama ayrıntıları görünecek. Ayrıca büyük klasörlere yeni bir yaklaşım geliyor ve bu yenilik sayesinde farklı şekillerde kişiselleştirilecek. Bunlarla birlikte EMUI 13, Huawei cihazlar için güvenlik geliştirmeleri de içermekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.