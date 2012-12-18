RIM'in 30 Ocak'taki BlackBerry 10 etkinliği New York'ta düzenlenecek

Haber Editörü
30 Ocak 2013'te yeni mobil işletim sistemi BlackBerry 10'un tanıtımını gerçekleştireceğini açıklayan RIM, davetiyeleri göndererek etkinliğin New York'ta gerçekleşeceğini duyurdu.
Söz konusu davetiyede şirketin yenilik anlayışına ilişkin çizgiler yer alırken, şu an için hangi ürün ve ürünlerin etkinlikte yer alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, şirketin mobil dünya gündemini uzun süredir meşgul eden tam dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli BlackBerry 10'lu cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bu iki cihazdan L serisi olarak tanımlanan tam dokunmatik ekranlı cihazın resmi olmamakla birlikte fotoğrafları ve inceleme videosunun geçtiğimiz günlerde internette yerini aldığını da hatırlatalım.
BlackBerry 10 ve yeni cihazları ile birlikte akıllı telefon arenasında yeniden söz sahibi olmak isteyen RIM'in Amerika'nın New York şehrinde düzenleyeceği etkinlikte neler sunacağını 30 Ocak 2013'te hep birlikte göreceğiz. Ayrıca, şirketin mobil alandaki asıl önem arz eden ticari kuruluş ve devlet anlaşmaları çerçevesinde şimdiden BlackBerry 10'u müşterilerine göndermeye başladığını da belirtelim.
http://bgr.com/2012/12/17/blackberry-10-announcement-255926/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu alpha cihazı . birde gerçek bb10 lu cihazın vşdesu var , vietnamlı bi eleman kaçak çekmiş
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