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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM'in 30 Ocak'taki BlackBerry 10 etkinliği New York'ta düzenlenecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM'in 30 Ocak'taki BlackBerry 10 etkinliği New York'ta düzenlenecek
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30 Ocak 2013'te yeni mobil işletim sistemi BlackBerry 10'un tanıtımını gerçekleştireceğini açıklayan RIM, davetiyeleri göndererek etkinliğin New York'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Söz konusu davetiyede şirketin yenilik anlayışına ilişkin çizgiler yer alırken, şu an için hangi ürün ve ürünlerin etkinlikte yer alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, şirketin mobil dünya gündemini uzun süredir meşgul eden tam dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli BlackBerry 10'lu cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bu iki cihazdan L serisi olarak tanımlanan tam dokunmatik ekranlı cihazın resmi olmamakla birlikte fotoğrafları ve inceleme videosunun  geçtiğimiz günlerde internette yerini aldığını da hatırlatalım.

BlackBerry 10 ve yeni cihazları ile birlikte akıllı telefon arenasında yeniden söz sahibi olmak isteyen RIM'in Amerika'nın New York şehrinde düzenleyeceği etkinlikte neler sunacağını 30 Ocak 2013'te hep birlikte göreceğiz. Ayrıca, şirketin mobil alandaki asıl önem arz eden ticari kuruluş ve devlet anlaşmaları çerçevesinde şimdiden BlackBerry 10'u müşterilerine göndermeye başladığını da belirtelim.   

http://bgr.com/2012/12/17/blackberry-10-announcement-255926/ Yorum Yaz
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BERK BEY 6 yıl
Gitsekmi napsak cengizhan auaha
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BarGoS 6 yıl
olağan_şüpheli

bu alpha cihazı . birde gerçek bb10 lu cihazın vşdesu var , vietnamlı bi eleman kaçak çekmiş
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cengizhan1903 6 yıl
inşallah tutunur piyasaya Blackberry
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xia1107 6 yıl

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