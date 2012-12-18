RIM'in 30 Ocak'taki BlackBerry 10 etkinliği New York'ta düzenlenecek





30 Ocak 2013'te yeni mobil işletim sistemi BlackBerry 10'un tanıtımını gerçekleştireceğini açıklayan RIM, davetiyeleri göndererek etkinliğin New York'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

BlackBerry 10 ve yeni cihazları ile birlikte akıllı telefon arenasında yeniden söz sahibi olmak isteyen RIM'in Amerika'nın New York şehrinde düzenleyeceği etkinlikte neler sunacağını 30 Ocak 2013'te hep birlikte göreceğiz. Ayrıca, şirketin mobil alandaki asıl önem arz eden ticari kuruluş ve devlet anlaşmaları çerçevesinde şimdiden BlackBerry 10'u müşterilerine göndermeye başladığını da belirtelim.

http://bgr.com/2012/12/17/blackberry-10-announcement-255926/

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