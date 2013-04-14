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Ricoh'un GR fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh'un GR fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Uzun zamandır GR Digital ismiyle beklediğimiz ancak son bilgiler doğrultusunda sadece GR ismiyle piyasaya çıkacağını öğrendiğimiz yeni Ricoh fotoğraf makinesinin daha ayrıntılı özellikleri ortaya çıktı.
Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh'un, GR isimli üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi hakkında geçtiğimiz gün öğrendiğimiz özellikleri yanında, bugün daha farklı bilgiler ortaya çıktı. Makine için ortaya çıkan yeni teknik bilgilere bakarsak;
  • Yeni Ricoh "GR Engine 5" görüntü işlemcisi
  • Oldukça hızlı açılış zamanı
  • Geliştirilmiş otomatik netleme performansı
  • AA filtresi olmayan yapı
  • 25,600'e kadar arttırılabilen ISO desteği
  • Full HD 1080P 30fps video çekim kapasitesi
  • Dahili stereo mikrofon
  • Yeni tasarlanmış 28mm F/2.8 lens (9 diyafram bıçaklı)
  • Eye-Fi Wi-Fi hafıza kartları ile çalışabilme
  • Ricoh kullanıcılara 21mm geni açı dönüştürme aparatı da sunacak (GW-3)
Daha önce ortaya çıkan özelliklere göre daha fazla bilgi sahibi olduğumuz makine üzerinde, en çok AA filtresi olmayan yapı dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce 1000$ seviyesinde piyasayı çıkması beklenen makine için, şimdi 800$ fiyat etiketi konuşulmaya başlandı ve tahminler doğru çıkarsa Ricoh'un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi GR, Mayıs ayında piyasaya çıkacak.
PR 


http://photorumors.com/2013/04/13/the-new-ricoh-digital-gr-camera-to-be-announced-next-week-additional-specifications-available/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
joyberk 6 yıl
sunduğu özellikler standart ancak fiyatıyla elit kesime hitap ediyor
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mizantropia 6 yıl
Nikon coolpix a 1.100 dolar.
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