Ricoh'un GR fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Uzun zamandır GR Digital ismiyle beklediğimiz ancak son bilgiler doğrultusunda sadece GR ismiyle piyasaya çıkacağını öğrendiğimiz yeni Ricoh fotoğraf makinesinin daha ayrıntılı özellikleri ortaya çıktı.

Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh'un, GR isimli üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi hakkında geçtiğimiz gün öğrendiğimiz özellikleri yanında, bugün daha farklı bilgiler ortaya çıktı. Makine için ortaya çıkan yeni teknik bilgilere bakarsak;

Yeni Ricoh "GR Engine 5" görüntü işlemcisi

Oldukça hızlı açılış zamanı

Geliştirilmiş otomatik netleme performansı

AA filtresi olmayan yapı

25,600'e kadar arttırılabilen ISO desteği

Full HD 1080P 30fps video çekim kapasitesi

Dahili stereo mikrofon

Yeni tasarlanmış 28mm F/2.8 lens (9 diyafram bıçaklı)

Eye-Fi Wi-Fi hafıza kartları ile çalışabilme

Ricoh kullanıcılara 21mm geni açı dönüştürme aparatı da sunacak (GW-3)

Daha önce ortaya çıkan özelliklere göre daha fazla bilgi sahibi olduğumuz makine üzerinde, en çok AA filtresi olmayan yapı dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce 1000$ seviyesinde piyasayı çıkması beklenen makine için, şimdi 800$ fiyat etiketi konuşulmaya başlandı ve tahminler doğru çıkarsa Ricoh'un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi GR, Mayıs ayında piyasaya çıkacak.





http://photorumors.com/2013/04/13/the-new-ricoh-digital-gr-camera-to-be-announced-next-week-additional-specifications-available/