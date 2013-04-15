Ricoh'un yeni fotoğraf makinesi GR için hazırlanmış ilk tanıtım videosu ortaya çıktı









Geçtiğimiz gün ilk teknik özellikleri ortaya çıkan yeni Ricoh GR fotoğraf makinesi için, şimdi de bir tanıtım videosu ortaya çıktı.

Ricoh'un GR isimli üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesini teknik ayrıntılar, fotoğraf kalitesi, gövde özellikleri yönünden tanıtan ve GR serisi fotoğraf makinelerinin geçmişini gözler önüne seren video, makinenin de kesin olarak piyasaya çıkacağını garanti altına almış oldu. 800$ fiyat etiketi ile Mayıs ayında satışa sunulması beklenen Ricoh GR fotoğraf makinesi hakkında ortaya çıkan ilk tanıtım videosuna ve teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ricoh GR Teknik Özellikler

Yeni Ricoh "GR Engine 5" görüntü işlemcisi

1.0 saniye açılış süresi

Dahili efekft butonu

Oldukça hızlı açılış zamanı

3-inç 1.23milyon nokta ekran

Geliştirilmiş otomatik netleme performansı

AA filtresi olmayan yapı

Özel fotoğraf efektleri

25,600'e kadar arttırılabilen ISO desteği

Full HD 1080P 30fps video çekim kapasitesi

Dahili stereo mikrofon

Yeni tasarlanmış 28mm F/2.8 lens (9 diyafram bıçaklı)

Eye-Fi Wi-Fi hafıza kartları ile çalışabilme

117x61x34.7mm boyut

Ricoh kullanıcılara 21mm geni açı dönüştürme aparatı da sunacak (GW-3)