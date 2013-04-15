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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ricoh'un yeni fotoğraf makinesi GR için hazırlanmış ilk tanıtım videosu ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geçtiğimiz gün ilk teknik özellikleri ortaya çıkan yeni Ricoh GR fotoğraf makinesi için, şimdi de bir tanıtım videosu ortaya çıktı.
Ricoh'un GR isimli üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesini teknik ayrıntılar, fotoğraf kalitesi, gövde özellikleri yönünden tanıtan ve GR serisi fotoğraf makinelerinin geçmişini gözler önüne seren video, makinenin de kesin olarak piyasaya çıkacağını garanti altına almış oldu. 800$ fiyat etiketi ile Mayıs ayında satışa sunulması beklenen Ricoh GR fotoğraf makinesi hakkında ortaya çıkan ilk tanıtım videosuna ve teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ricoh GR Teknik Özellikler
  • Yeni Ricoh "GR Engine 5" görüntü işlemcisi
  • 1.0 saniye açılış süresi
  • Dahili efekft butonu
  • Oldukça hızlı açılış zamanı
  • 3-inç 1.23milyon nokta ekran
  • Geliştirilmiş otomatik netleme performansı
  • AA filtresi olmayan yapı
  • Özel fotoğraf efektleri
  • 25,600'e kadar arttırılabilen ISO desteği
  • Full HD 1080P 30fps video çekim kapasitesi
  • Dahili stereo mikrofon
  • Yeni tasarlanmış 28mm F/2.8 lens (9 diyafram bıçaklı)
  • Eye-Fi Wi-Fi hafıza kartları ile çalışabilme
  • 117x61x34.7mm boyut
  • Ricoh kullanıcılara 21mm geni açı dönüştürme aparatı da sunacak (GW-3)

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Psydia 6 yıl
Benim anlamadigim sey su: madem pentax'i satin aldilar neden hala ricoh ismiyle makine uretiyorlar?
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mizantropia 6 yıl Psydia
Psydia

Benim anlamadigim sey su: madem pentax'i satin aldilar neden hala ricoh ismiyle makine uretiyorlar?

Ricoh sağlam bir geçmişi olan ciddi bir firmadır.
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