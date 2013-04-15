Rigonauts, PC ve Android'den sonra iOS platformu için de yayınlandı

Halihazırda PC ve Android platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan strateji oyunu Rigonauts, nihayet iOS platformu için de yayınlandı.





Elimizdeki materyalleri kullanarak en iyi savaş makinesini inşa etmeye çalıştığımız yapımda amacımız inşa ettiğimiz bu yapıyı kullanarak rakiplerimizi yenilgiye uğratmak. Oldukça doygun bir içerikle karşımıza çıkan yapım; toplamda 37 farklı bölüm, 13 farklı silah ve 15 farklı materyal ile karşımıza çıkıyor. Oyuncuların yaratıcılıklarını zorlayan yapım; iOS 5 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri iPad modellerinde çalışıyor.





Strateji ve yaratıcılığın ön planda olduğu mobil oyunlardan hoşlanan mobil oyunculara önerebileceğimiz yapıma 3.59 TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/rigonauts-hd/id603759220?mt=8&ign-mpt=uo=4