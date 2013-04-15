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Rigonauts, PC ve Android'den sonra iOS platformu için de yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rigonauts, PC ve Android'den sonra iOS platformu için de yayınlandı
Halihazırda PC ve Android platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan strateji oyunu Rigonauts, nihayet iOS platformu için de yayınlandı.

Elimizdeki materyalleri kullanarak en iyi savaş makinesini inşa etmeye çalıştığımız yapımda amacımız inşa ettiğimiz bu yapıyı kullanarak rakiplerimizi yenilgiye uğratmak. Oldukça doygun bir içerikle karşımıza çıkan yapım; toplamda 37 farklı bölüm, 13 farklı silah ve 15 farklı materyal ile karşımıza çıkıyor. Oyuncuların yaratıcılıklarını zorlayan yapım; iOS 5 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri iPad modellerinde çalışıyor.

Strateji ve yaratıcılığın ön planda olduğu mobil oyunlardan hoşlanan mobil oyunculara önerebileceğimiz yapıma 3.59 TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/rigonauts-hd/id603759220?mt=8&ign-mpt=uo=4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CertificatedStaff 6 yıl
Tegra telefonlarla uyumlu değil galiba :(
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Atrix ile uyumlu değil galiba
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LightningRaven 6 yıl
Apple onuda parayla satar.
2 Yanıt Yanıtla
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sinuhe.s 6 yıl LightningRaven
LightningRaven
Apple onuda parayla satar.

Android de para ile satıyor
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Jül Sezar 6 yıl LightningRaven
LightningRaven

Apple onuda parayla satar.

Sizin nesil yaşıyor mu hala
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