Robot DE NIRO hasta insanlara yardım edecek

Teknoloji Editörü
Robotlar gelecekte sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynayabilir, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırabilir ve savunmasız bireylere yardım edebilir. Imperial College London'daki araştırmacılar yakın zamanda hasta ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olabilecek bir robot geliştirdiler.
Geleceğin hasta bakıcısı olabilir
İsmini ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'dan alan Robot DE NIRO, robotların sağlık sektöründe kullanılmasına bir başlangıç teşkil edebilir. Geliştiricilerden Dr. Kormushev: "Projemizin hedefi şaşırtıcı bir derecede basitti. Sosyal fayda sağlayabilecek bir robot geliştirmek istedik. Hasta insanlara ilaçlarını verebilecek ve onlara birçok konuda yardımcı olabilecek bir robotun inanılmaz derecede değerli ve uygulanabilir olduğunu düşündük. Robot DE NIRO ayrıca navigasyon, yüz tanıma ve nesne manipülasyonu gibi yeteneklerle de donatıldı." ifadelerini kullandı.Robot DE NIRO, gelişmiş ve karmaşık manipülasyon görevlerini de etkin bir şekilde ele alabiliyor. Yapılan açıklamalara göre dinamik olarak değişen ortamlarda, bağımsız olarak hareket edebilen robot, insanlarla güvenilir bir şekilde etkileşime geçebiliyor. Gelecekte sosyal yardım sunan robotların çok önemli bir yer teşkil edeceğini belirten ekip, bu gelişmeyi sağlık sektörü açısından olukça önemli olarak değerlendiriyor.
https://www.imperial.ac.uk/robot-intelligence/robots/robot_de_niro/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle