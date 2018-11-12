Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Robot DE NIRO hasta insanlara yardım edecek

Hasta ve muhtaç insanların bakımına yardımcı olmak üzere tasarlanan Robot DE NIRO gelecek yıllarda sağlık sektöründe önemli bir rol oynayacak teknolojinin habercisi olabilir.
6 ay
2,2b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Robotlar gelecekte sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynayabilir, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırabilir ve savunmasız bireylere yardım edebilir. Imperial College London'daki araştırmacılar yakın zamanda hasta ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olabilecek bir robot geliştirdiler.

Geleceğin hasta bakıcısı olabilir

İsmini ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'dan alan Robot DE NIRO, robotların sağlık sektöründe kullanılmasına bir başlangıç teşkil edebilir. Geliştiricilerden Dr. Kormushev: "Projemizin hedefi şaşırtıcı bir derecede basitti. Sosyal fayda sağlayabilecek bir robot geliştirmek istedik. Hasta insanlara ilaçlarını verebilecek ve onlara birçok konuda yardımcı olabilecek bir robotun inanılmaz derecede değerli ve uygulanabilir olduğunu düşündük. Robot DE NIRO ayrıca navigasyon, yüz tanıma ve nesne manipülasyonu gibi yeteneklerle de donatıldı." ifadelerini kullandı.
Robot DE NIRO, gelişmiş ve karmaşık manipülasyon görevlerini de etkin bir şekilde ele alabiliyor. Yapılan açıklamalara göre dinamik olarak değişen ortamlarda, bağımsız olarak hareket edebilen robot, insanlarla güvenilir bir şekilde etkileşime geçebiliyor. Gelecekte sosyal yardım sunan robotların çok önemli bir yer teşkil edeceğini belirten ekip, bu gelişmeyi sağlık sektörü açısından olukça önemli olarak değerlendiriyor.

https://www.imperial.ac.uk/robot-intelligence/robots/robot_de_niro/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alasterkasor 6 ay en beğenilen
Robert De Niro hmm
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sado Mazo 6 ay
akınsoftun cevabı gecikmedi robot hatemo
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcgul 6 ay
Rabırt deniro diye okudum iyimi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 6 ay mcgul
Bu yoruma kadar öyle okumaya devam ettim pazarlama başarıya ulaşmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 6 ay
Goodfellas'da da oynar bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alasterkasor 6 ay en beğenilen
Robert De Niro hmm
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Geliştirilen yeni film ile görme engelliler mobil alışveriş yapabilecek 6 ay WeChat kaliteli oyunlar için kesenin ağzını açtı 6 ay Pokemon Detective Pikachu filminin ilk fragmanı yayınlandı 6 ay Samsung Galaxy S10 yatay arka kamera düzeni ile gelebilir 6 ay LTEli Surface Go tabletler 20 Kasım'da satışa sunulacak 6 ay Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor 6 ay Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı 6 ay Hyundai'nin büyük SUV'u Palisade'ın tasarımı ortaya çıktı 6 ay Oyunculara AMD Navi mimarisi geliyor 6 ay Apple da ekrana entegre sensör tasarımına sıcak bakıyor 6 ay Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin %5.6'sı güneş enerjisinden geliyor 6 ay Samsung da çentikli telefon hazırlıyor 6 ay Alibaba’nın Bekarlar Günü hasılatı yeni bir rekora imza attı 6 ay Apple'ın Face ID bileşen tedarikçisi Finisar, 3.2 milyar dolara satın alınıyor 6 ay Huawei ekrana gömülü ahize teknolojisi üzerinde çalışıyor 6 ay Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu 6 ay Tim Draper, Bitcoin’in 250.000$’a ulaşacağı iddiasının arkasında 6 ay Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme 6 ay Samsung bazı Galaxy A serisi telefonlarda AMOLED yerine LCD ekran kullanacak 6 ay Rus üretici Ural, 165 km menzilli elektrikli motosikletini tanıttı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Robot DE NIRO hasta insanlara yardım edecek Sonraki Samsung, 1 milyon katlanabilir telefon üretmeyi hedefliyor: Peki kaça satacak? 6 ay Yerli otomobilde ilk prototipin üretileceği tarih açıklandı 6 ay Volkswagen, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobil geliştiriyor 6 ay Obsidian Entertainment resmen Microsoft çatısı altında 6 ay 4 katmanlı ilk Blu-ray diskler Sony’den geldi 6 ay Farklı battle royale oyunlarından Space Fuss büyük indirime girdi 6 ay Xbox One konsolu için klavye-fare desteği 14 Kasım’da başlıyor 6 ay 2019 Mazda CX-5, yeni turbo motoru ve donanım paketiyle sahnede 6 ay Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor 6 ay Özel tasarım RX 590 modelleri 1680 MHz’e kadar tırmanıyor 6 ay Samsung ortaklığı ile geliştirilen elektrikli motosiklet konsepti Bolid-E görücüye çıktı 6 ay Ethereum nereye gidiyor? | Güncellemeler ve son durum 6 ay iPhone X ekran ve MacBook Pro SSD sorunları için tamir programı başlatıldı 6 ay Samsung’un 2700$’lık kapaklı telefonu duyuruldu 6 ay Apple, 2019 model iPhone'larda farklı anten teknolojisi kullanabilir 6 ay Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare Remastered 6 ay Ravenhill: Hidden Mystery ile gizem bulma ve renk eşleme bir araya geliyor 6 ay Huawei ve TSMC çalışmalara başladı: Kirin 990 geliyor 6 ay Hyundai'nin yeni büyük SUV’si Palisade, 28 Kasım'da tanıtılacak 6 ay Samsung’un Galaxy M serisinden bazı detaylar sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim