Volkswagen, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobil geliştiriyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Volkswagen'in, 20 bin avrodan veya 23 bin dolardan satışa sunacağı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirdiği bildiriliyor. Şirket Almanya'daki fabrikalarından üçünü bu elektrikli otomobilleri üretmeye ayırdığı belirtildi.

Volkswagen elektrikli araç üretimini hızlandırıyor

Eğer şirket belirtildiği gibi bu elektrikli otomobilleri 23 bin dolardan satışa sunacak olursa, Tesla'dan 12 bin dolar daha ucuz bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Zira, Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobili Model 3'ün baz modeli 35 bin dolar fiyat etiketine sahip. Volkswagen'in planlarına hakim olan bir kaynağın belirttiğine göre şirket ilk elektrikli otomobil modeli için 200 bin araçlık bir üretim hacmi planlamış durumda.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-strategy-electric/volkswagen-plans-to-sell-electric-tesla-rival-for-less-than-23000-source-idUSKBN1ND2C2

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16 Kasım'da şirket yönetim kurulunda masaya yatırılacak olan bu strateji Volkswagen'iseri elektrikli otomobil üreticisi haline getirebilir. Şirketin bir başka elektrikli otomobili olan'nun da orta ölçekli Passat'ın üretildiği fabrikada inşa edileceği belirtiliyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volkswagenüretimine de, yakın bir süreçtefabrikasında başlayacak.