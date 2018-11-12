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Volkswagen, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobil geliştiriyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobillerin üretimine başlayacak. Şirketin birkaç fabrikasını bu işe ayırdığı belirtiliyor.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Volkswagen'in, 20 bin avrodan veya 23 bin dolardan satışa sunacağı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirdiği bildiriliyor. Şirket Almanya'daki fabrikalarından üçünü bu elektrikli otomobilleri üretmeye ayırdığı belirtildi.

Volkswagen elektrikli araç üretimini hızlandırıyor

Eğer şirket belirtildiği gibi bu elektrikli otomobilleri 23 bin dolardan satışa sunacak olursa, Tesla'dan 12 bin dolar daha ucuz bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Zira, Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobili Model 3'ün baz modeli 35 bin dolar fiyat etiketine sahip. Volkswagen'in planlarına hakim olan bir kaynağın belirttiğine göre şirket ilk elektrikli otomobil modeli için 200 bin araçlık bir üretim hacmi planlamış durumda.
16 Kasım'da şirket yönetim kurulunda masaya yatırılacak olan bu strateji Volkswagen'i Avrupa'nın en büyük seri elektrikli otomobil üreticisi haline getirebilir. Şirketin bir başka elektrikli otomobili olan ID Aero'nun da orta ölçekli Passat'ın üretildiği fabrikada inşa edileceği belirtiliyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volkswagen elektrikli minübüs üretimine de, yakın bir süreçte Hannover fabrikasında başlayacak.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-strategy-electric/volkswagen-plans-to-sell-electric-tesla-rival-for-less-than-23000-source-idUSKBN1ND2C2 Yorum Yaz
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haberelectro 5 ay
Teslayı böyle böyle yok edecekler işte. En büyük silahları maliyet.
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Max_Kolesne 5 ay
Bahsettikleri fiyatlara Amerika'nin pek cok eyaletinde yaklasik $10k vergi tesvigi var. Galeri indirimi vs derken millet $11k dolara araba alabilirse cok satabilir bu model.
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MaDMaxiBo 5 ay Max_Kolesne
Vergi indirimi araçtan alınan vergi içinden mi yapılıyor yoksa aracın ana fiyatına mı indirim yapıyorlar? Yani devlet satıcıya para mı ödüyor elektrikli araç sattı diye, bir de vergi almadan

Garip geliyor çünkü Amerika deyince iş değişiyor. 15 yıl önce Amerikada elektrikli araç satışları başladı ve 200 bin tane satıldı diye okudum. Ama sonra birden durdu satışlar. Komplo teorisyenleri derin zenginlerin işi dedi ama asıl mesele farklıymış, amerikada benzin ucuz olduğu için elektrik yakıt olarak kullanılınca daha pahalıya geliyor yakıt tüketimi bu sebepten teşvik falan geri çekilmiş diyorlar. Doğru değil mi bu?
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Simone Simons 5 ay
Elektirikli arabaların 4 tekerinede dinamo taksalar araba gittikçe bataryasını şarz etse uzun ömürlü olmazmı
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MaDMaxiBo 5 ay Simone Simons
Yapıyorlar zaten. Yalnız farkı var, giderken değil fren ile yavaşlarken ya da yokuş aşağı frenle giderken şarj ediyor. Normal giderken yakıt yakıyor çünkü, o sırada tekeri zorlayacak bir geri dönüşüm sistemi koyarsan aracı hareket ettirmek için harcadığın enerji artacaktır. Üstelik bu artış geri aldığın enerjinin neredeyse iki katı kadar olur. Bu durumda toplamda enerji kaybın olur yani zararı olur kârı olmaz.
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D.Baran 5 ay
E Golf diye bir modelini geçenlerde trafikte gördüm ve internetten baktım 230 km menzili varmış ve 35 bin euro dan başlıyor.
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zibidi gonzales 5 ay
adamlar mazotu ve benzini yavaş yavaş ortadan kaldırıyorlar.dizel vwleriniiz değeri altında alınır
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orcnd 6 ay
dizel golf fiyatına çıkacak. fakat batarya kirasını nasıl halledecekler bilmiyorum. eğer yakıt ekonomisi açısından avantaj sağlarsa batarya kirası konusu biraz daha makul görülebilir
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Guest-6B5A59FD1 5 ay orcnd
Batarya kirasını nerden çıkardınız zamanında Renault un yaptığı birseydi ve tutmadı kimse batarya kiralı otomobil çıkarmıyor artık.
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burkibey 6 ay
23 bin dolar bunun satış fiyatı ise bizde KDV ÖTV üretenden daha çok ben kazanmaliyim mantığı güden sistem olduğu için en az 75 bin dolar olur yazın bir yere.
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gun 6 ay burkibey
Elektrikli araçlarda ÖTV çok daha düşük yeter ki çok güçlü bir motor koymasınlar.
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faniseyler 6 ay
Elektrikli arabalar da merak ettiğim bişi var. Oda iç kabin ısınması.
Elektrikli ısıtma yapan resistanlı ısıtıcılar çok akım çeker. Yani ısıtmayı nasıl çözdüler acaba?
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gun 6 ay faniseyler
Çözmediler klima bile soğutma dahi bataryadan yiyor. Keza kışın soğutmada öyle.
Hatta kışın batarya çok soğumasın diye park halinde bile pili belli bir oradan ısıtıyor. Yazında soğutuyor ama o kadar büyük ki menzili etkilemiyor.
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