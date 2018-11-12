Volkswagen, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobil geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Volkswagen'in, 20 bin avrodan veya 23 bin dolardan satışa sunacağı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirdiği bildiriliyor. Şirket Almanya'daki fabrikalarından üçünü bu elektrikli otomobilleri üretmeye ayırdığı belirtildi.
Volkswagen elektrikli araç üretimini hızlandırıyor
Eğer şirket belirtildiği gibi bu elektrikli otomobilleri 23 bin dolardan satışa sunacak olursa, Tesla'dan 12 bin dolar daha ucuz bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Zira, Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobili Model 3'ün baz modeli 35 bin dolar fiyat etiketine sahip. Volkswagen'in planlarına hakim olan bir kaynağın belirttiğine göre şirket ilk elektrikli otomobil modeli için 200 bin araçlık bir üretim hacmi planlamış durumda.16 Kasım'da şirket yönetim kurulunda masaya yatırılacak olan bu strateji Volkswagen'i Avrupa'nın en büyük seri elektrikli otomobil üreticisi haline getirebilir. Şirketin bir başka elektrikli otomobili olan ID Aero'nun da orta ölçekli Passat'ın üretildiği fabrikada inşa edileceği belirtiliyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volkswagen elektrikli minübüs üretimine de, yakın bir süreçte Hannover fabrikasında başlayacak.
https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-strategy-electric/volkswagen-plans-to-sell-electric-tesla-rival-for-less-than-23000-source-idUSKBN1ND2C2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Garip geliyor çünkü Amerika deyince iş değişiyor. 15 yıl önce Amerikada elektrikli araç satışları başladı ve 200 bin tane satıldı diye okudum. Ama sonra birden durdu satışlar. Komplo teorisyenleri derin zenginlerin işi dedi ama asıl mesele farklıymış, amerikada benzin ucuz olduğu için elektrik yakıt olarak kullanılınca daha pahalıya geliyor yakıt tüketimi bu sebepten teşvik falan geri çekilmiş diyorlar. Doğru değil mi bu?
Elektrikli ısıtma yapan resistanlı ısıtıcılar çok akım çeker. Yani ısıtmayı nasıl çözdüler acaba?
Hatta kışın batarya çok soğumasın diye park halinde bile pili belli bir oradan ısıtıyor. Yazında soğutuyor ama o kadar büyük ki menzili etkilemiyor.