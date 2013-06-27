Robot astronot Kirobo, Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

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Dentsu, Tokyo Üniversitesi, Robo Garage ve Toyota ortaklığı sonucunda "Kibo Robot Project" adı altında geliştirilen insansı robot astronot Kirobo, Toyota tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.
34 cm boyunda ve 1 KG ağırlığında geliştirilen Robot astronot Kirobo, 4 Ağustos tarihinde Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından fırlatılacak bir uzay aracı ile ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu) yolculuğuna çıkacak. Aralık ayında Komutan Koichi Wakata yanında konumlandırılacağı belirtilen Kirobo, ses tanıma özelliği üzerinden insan-robot arası konuşma görevi görecek ve sosyal sorunların çözümüne yardımcı olacak. Yüz ifadelerini de algılayabildiği belirtilen Kirobo'nun şimdilik sadece Japonca konuşabildiği belirtiliyor.
ISS içerisinde birçok konuşma ve sosyal entegrasyon deneyleri yapılacak robot astronot Kirobo hakkında hazırlanmış test ve tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www2.toyota.jp/en/news/13/06/0626.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
askeri yatırım yapamadıkları için, teknoloji anlamında gelişiyorlar, daha düne kadar türkiyede en büyük bütçeyi askeriye alıyordu (halen alıyor olabilir), doğal olarak türkiye teknolojiye yatırım yapamıyor, özal döneminde nükleer santral kurulacaktı dönemin olmaz radyasyon sızar, yok efendim patlarıncıları yüzünden yapılamadı, halende yapılamıyor. Dört bir yanında 10larca nükleer santral var ona birşey diyen yok, üklemize nükleer santral geliyor diye kıyamet koparılıyor. sonrada türkiye neden kalkınmıyor.
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