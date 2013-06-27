Robot astronot Kirobo, Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

Dentsu, Tokyo Üniversitesi, Robo Garage ve Toyota ortaklığı sonucunda "Kibo Robot Project" adı altında geliştirilen insansı robot astronot Kirobo, Toyota tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

34 cm boyunda ve 1 KG ağırlığında geliştirilen Robot astronot Kirobo, 4 Ağustos tarihinde Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından fırlatılacak bir uzay aracı ile ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu) yolculuğuna çıkacak. Aralık ayında Komutan Koichi Wakata yanında konumlandırılacağı belirtilen Kirobo, ses tanıma özelliği üzerinden insan-robot arası konuşma görevi görecek ve sosyal sorunların çözümüne yardımcı olacak. Yüz ifadelerini de algılayabildiği belirtilen Kirobo'nun şimdilik sadece Japonca konuşabildiği belirtiliyor.

ISS içerisinde birçok konuşma ve sosyal entegrasyon deneyleri yapılacak robot astronot Kirobo hakkında hazırlanmış test ve tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www2.toyota.jp/en/news/13/06/0626.pdf