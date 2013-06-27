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Robot astronot Kirobo, Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Robot astronot Kirobo, Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.
Dentsu, Tokyo Üniversitesi, Robo Garage ve Toyota ortaklığı sonucunda "Kibo Robot Project" adı altında geliştirilen insansı robot astronot Kirobo, Toyota tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.
34 cm boyunda ve 1 KG ağırlığında geliştirilen Robot astronot Kirobo, 4 Ağustos tarihinde Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından fırlatılacak bir uzay aracı ile ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu) yolculuğuna çıkacak. Aralık ayında Komutan Koichi Wakata yanında konumlandırılacağı belirtilen Kirobo, ses tanıma özelliği üzerinden insan-robot arası konuşma görevi görecek ve sosyal sorunların çözümüne yardımcı olacak. Yüz ifadelerini de algılayabildiği belirtilen Kirobo'nun şimdilik sadece Japonca konuşabildiği belirtiliyor.
ISS içerisinde birçok konuşma ve sosyal entegrasyon deneyleri yapılacak robot astronot Kirobo hakkında hazırlanmış test ve tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www2.toyota.jp/en/news/13/06/0626.pdf Yorum Yaz
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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Ulen bunu görünce bu karikatür geldi aklıma. :)
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BarGoS 6 yıl
Bu alanda honda yı bilirdim , meğer toyota da bu alanda bayağı bir geliştirmiş kendini. Birgün irobot gerçek olucak sanırım
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Firaristt 6 yıl
Sevimli bir şey olmuş. Japonların teknoloji geliştirmek için çalışmalarına hayranım. Keşke biz de uydu fırlatırken bile muhalefet olmayı bırakıp bu konuda daha iyi bir yerlerde olsaydık dedirtiyor....
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Kulak Misafiri 6 yıl
Bu kadar küçük yapmalarındaki amaç neymiş acaba?
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cCc_Reis_cCc 6 yıl Firaristt
Firaristt
Sevimli bir şey olmuş. Japonların teknoloji geliştirmek için çalışmalarına hayranım. Keşke biz de uydu fırlatırken bile muhalefet olmayı bırakıp bu konuda daha iyi bir yerlerde olsaydık dedirtiyor....

askeri yatırım yapamadıkları için, teknoloji anlamında gelişiyorlar, daha düne kadar türkiyede en büyük bütçeyi askeriye alıyordu (halen alıyor olabilir), doğal olarak türkiye teknolojiye yatırım yapamıyor, özal döneminde nükleer santral kurulacaktı dönemin olmaz radyasyon sızar, yok efendim patlarıncıları yüzünden yapılamadı, halende yapılamıyor. Dört bir yanında 10larca nükleer santral var ona birşey diyen yok, üklemize nükleer santral geliyor diye kıyamet koparılıyor. sonrada türkiye neden kalkınmıyor.
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fuckulteli 6 yıl
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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Ulen bunu görünce bu karikatür geldi aklıma. :)
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