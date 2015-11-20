Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Robotlar bizi daha "verimli" yapacak

Robotlar istesek de istemesek de hayatımıza ve daha önemlisi iş dünyasına daha fazla oranda giriş yapmaya devam ediyor. Çok son raporlar bunun çok da kötü bir şey olmadığını gösteriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Robotlar bizi daha
Detaylarına burada yer verdiğimiz bir haberimizde robotlar yüzünden 95 milyon kişinin işsiz kalacağını söylemiş ve karamsar bir tablo çizmiştik. Silicon Valley Robotics tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise konuya daha farklı açıdan yaklaştı.
Silicon Valley Robotics'ın verilerine göre korkutucu derecede gelişmiş hale gelen robotlar uzun vadede bizi işlerimizden etmeyecek. Yayınlanan raporda robotlar, sürekli olarak tekrarlanan ve zihni yaratıcı düşünceye itmeyen işleri üzerlerine alarak insanların daha yaratıcı görevler yapabilmesine olanak, zaman ya da diğer bir deyişle boşluk sağlayacak.
Düşünen bir canlı olarak eşi benzeri olmayan insanların, yaratıcı konularda doğal olarak robotlardan üstün olduğunu belirtilen raporda, robotların insanların daha fazla dinlenebilmesine yardımı olabileceğini bu sayede de iş veriminin arttırılabileceği söylendi.
Robot - insan arası etkileşimin artması, belirli iş kollarında çalışan insanların üzerinden gerekesiz yükleri alabilir ve korkulanın aksine çok daha mutlu iş dünyası yaratılabilir.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/20/report-robots-will-make-you-better-at-your-job-not-steal-it/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
Verimli ve tembel olacaz gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl
Evet, evde aç oturmak için bir işveren para vermeyeceği için çok daha verimli bir işsiz oluyoruz. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 4 yıl
robotlar iyide insanların işini kaybetmesine yol açıyor,bunla ilgili ne gibi çalışmalar war dünyada onuda anlatsınlar bize.yarın her yer robot olcak ama insanlar aş iş ekmek hangi parayla hangi işle kazancaklar bunlarla ilgili çalışmada yapılması gerekli,başka meslek dalları geliştirilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join4freee 4 yıl
Robot firmasının bizlere bardağın boş kısmını mı anlatmasını bekliyorduk?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
acaba insan gibi yuruyen robot askerler ne zaman cikacak
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeoTrinity 4 yıl Patren
patren

acaba insan gibi yuruyen robot askerler ne zaman cikacak

Çok az kaldı kardeş

youtube.com/...
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl Patren
patren
acaba insan gibi yuruyen robot askerler ne zaman cikacak

İRon Man filmi de ipucu bu konuda bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
Evet tam olarak demek istediğim buydu. Korkmamıza gerek yok çok daha hızlı bir gelişim söz konusu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Silicon Valley Robotics, robot teknolojileri ve
4 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer robot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Dijital Perde : Yerli animasyon Pırdino ve vizyona girecek diğer filmler 4 yıl LG V10 kutu açma videosu ve boyut karşılaştırması 4 yıl LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim