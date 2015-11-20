Robotlar bizi daha "verimli" yapacak

Detaylarına burada yer verdiğimiz bir haberimizde robotlar yüzünden 95 milyon kişinin işsiz kalacağını söylemiş ve karamsar bir tablo çizmiştik. Silicon Valley Robotics tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise konuya daha farklı açıdan yaklaştı.

Silicon Valley Robotics'ın verilerine göre korkutucu derecede gelişmiş hale gelen robotlar uzun vadede bizi işlerimizden etmeyecek. Yayınlanan raporda robotlar, sürekli olarak tekrarlanan ve zihni yaratıcı düşünceye itmeyen işleri üzerlerine alarak insanların daha yaratıcı görevler yapabilmesine olanak, zaman ya da diğer bir deyişle boşluk sağlayacak.

Düşünen bir canlı olarak eşi benzeri olmayan insanların, yaratıcı konularda doğal olarak robotlardan üstün olduğunu belirtilen raporda, robotların insanların daha fazla dinlenebilmesine yardımı olabileceğini bu sayede de iş veriminin arttırılabileceği söylendi.

Robot - insan arası etkileşimin artması, belirli iş kollarında çalışan insanların üzerinden gerekesiz yükleri alabilir ve korkulanın aksine çok daha mutlu iş dünyası yaratılabilir.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/20/report-robots-will-make-you-better-at-your-job-not-steal-it/