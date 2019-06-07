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Robotların ürettiği sanat eserleri astronomik rakamlara satılıyor

İngiltere'de 12 Haziran günü robotlar tarafından üretilen ''Teminatsız Gelecekler '' adlı sanat sergisinin açılışı yapılacak. Robot tarafından üretilen sanat eserleri 1.2 milyon dolara alıcı buldu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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The University of Oxford’s St John’s College kurumunda 12 Haziran günü robotlar tarafından üretilen ''Teminatsız Gelecekler '' adlı sanat sergisinin açılışı yapılacak. Sergide Ai-Da adlı insan görünümlü bir robot tarafından üretilen 8 adet karakalem çizim, 20 adet resim, 4 adet heykel ve 2 adet video çalışması bulunuyor.

Ai-Da isimli robotun tasarımcısı Aidan Meller, Reuters kurumuna yaptığı açıklamada robotun ürettiği bir takım sanat eserlerinin 1.2 milyon dolara satıldığını söyledi.

Ai-Da yapay zekadan yararlanarak sanat ürünleri üretiyor

Ai-Da adlı robot gözbebeklerine yerleştirilen kameralar sayesinde üreteceği sanat eserinin taslağını tespit ediyor. Yapay zeka yardımıyla çalıştırılan bir bilgisayar Ai-Da'nın sanatçı gözüyle ''gördüğü'' biçimleri çeşitli koordinatlara dönüştürüyor ve bu sayeda Ai-Da kurşun kalem tuttuğu robotik bir kol ile sanat eserini yaratıyor. Aynı şekilde yağlı boya tabloları da yapay zeka sayesinde oluşturuyor.

Meller verdiği röportajda üretim işleminin oldukça heyecanlı olduğunu ve çizimlerin nasıl sonuçlanacaklarını bilmedikleri için yapılan çizimlerin oldukça önem taşıyan sanat eserleri olduğun söyledi.

Ayrıca Bkz. "Bağırsak bakterileri ilaç testlerinde kullanılıyor"

Ai-Da'nın sergisi 6 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek lakin bilet almayan sanat severler şu an için katılamıyor çünkü biletlerin hepsinin tükendiği belirtildi.


https://futurism.com/the-byte/creepy-human-robot-artist-ai Yorum Yaz
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Fenomenon 1 gün en beğenilen
b*k gibi para kazanan insanlar bir şekilde parayı harcayacaklar. nasıl ki fakir insanlar marka almaya, marka giyinmeye, gücü yetiğince pahalı telefonlar almaya, bütçesi elverdikçe gezmeye hava atmaya çalışıyorlarsa, ultra lüks insanlar da belli başlı tasarımcının kiyafetini, bilmemne sanatçının yapınıtı almaya çalışıyorlar. onlar da koyun gibi. yani burada robotların zeki ve üretken olduğunu değil, insanların beyinsiz olduğunu anlayabilirz.
b*k gibi para kazanan insanlar bir şekilde parayı harcayacaklar. nasıl ki fakir insanlar marka almaya, marka giyinmeye, gücü yetiğince pahalı telefonlar almaya,...
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Askaparta 1 gün
Robot ya da insan, kakalayacak hep birileri var.
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Fenomenon 1 gün en beğenilen
b*k gibi para kazanan insanlar bir şekilde parayı harcayacaklar. nasıl ki fakir insanlar marka almaya, marka giyinmeye, gücü yetiğince pahalı telefonlar almaya, bütçesi elverdikçe gezmeye hava atmaya çalışıyorlarsa, ultra lüks insanlar da belli başlı tasarımcının kiyafetini, bilmemne sanatçının yapınıtı almaya çalışıyorlar. onlar da koyun gibi. yani burada robotların zeki ve üretken olduğunu değil, insanların beyinsiz olduğunu anlayabilirz.
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