Robotların ürettiği sanat eserleri astronomik rakamlara satılıyor

The University of Oxford’s St John’s College kurumunda 12 Haziran günü robotlar tarafından üretilen ''Teminatsız Gelecekler '' adlı sanat sergisinin açılışı yapılacak. Sergide Ai-Da adlı insan görünümlü bir robot tarafından üretilen 8 adet karakalem çizim, 20 adet resim, 4 adet heykel ve 2 adet video çalışması bulunuyor.

Reuters

1.2 milyon dolara

Ai-Da yapay zekadan yararlanarak sanat ürünleri üretiyor

kurşun kalem tuttuğu robotik bir kol ile sanat eserini yaratıyor. Aynı şekilde yağlı boya tabloları da yapay zeka sayesinde oluşturuyor.

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Ai-Da'nın sergisi 6 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek lakin bilet almayan sanat severler şu an için katılamıyor çünkü biletlerin hepsinin tükendiği belirtildi.





https://futurism.com/the-byte/creepy-human-robot-artist-ai

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isimli robotun tasarımcısıkurumuna yaptığı açıklamada robotun ürettiği bir takım sanat eserlerininsatıldığını söyledi.adlı robotyerleştirilensayesinde üreteceğitaslağını tespit ediyor.yardımıyla çalıştırılan birAi-Da'nın sanatçı gözüyle '''' biçimleri çeşitlidönüştürüyor ve bu sayeda Ai-Daverdiği röportajda üretim işleminin oldukçaolduğunu ve çizimlerin nasıl sonuçlanacaklarını bilmedikleri için yapılan çizimlerin oldukça önem taşıyan sanat eserleri olduğun söyledi.