Robotların ürettiği sanat eserleri astronomik rakamlara satılıyor

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The University of Oxford’s St John’s College kurumunda 12 Haziran günü robotlar tarafından üretilen ''Teminatsız Gelecekler '' adlı sanat sergisinin açılışı yapılacak. Sergide Ai-Da adlı insan görünümlü bir robot tarafından üretilen 8 adet karakalem çizim, 20 adet resim, 4 adet heykel ve 2 adet video çalışması bulunuyor.
Ai-Da isimli robotun tasarımcısı Aidan Meller, Reuters kurumuna yaptığı açıklamada robotun ürettiği bir takım sanat eserlerinin 1.2 milyon dolara satıldığını söyledi.
Ai-Da yapay zekadan yararlanarak sanat ürünleri üretiyor
Meller verdiği röportajda üretim işleminin oldukça heyecanlı olduğunu ve çizimlerin nasıl sonuçlanacaklarını bilmedikleri için yapılan çizimlerin oldukça önem taşıyan sanat eserleri olduğun söyledi.
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Ai-Da'nın sergisi 6 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek lakin bilet almayan sanat severler şu an için katılamıyor çünkü biletlerin hepsinin tükendiği belirtildi.
https://futurism.com/the-byte/creepy-human-robot-artist-ai Yorum Yaz Paylaş Tweetle