Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bağırsak bakterileri ilaç testlerinde kullanılıyor

Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı kişilerin sahip olduğu bağırsak bakterilerinin popülasyonu ile 200'den fazla farklı ilacın etkileşimlerini inceledi. Araştırma yeni bir katalog niteliğinde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
İlaçlar bazı kişileri etkin bir şekilde tedavi edebilirken bazı kişilere ise tedavi edici etkilerini göstermeyebiliyor. Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı kişilerin sahip olduğu bağırsak bakterilerinin popülasyonunun; oral olarak alınan ilaçların metabolizasyonunu, dolayısıyla ilaçların etkinliğini etkilediğini düşünüyorlar. Grup, bu sebeple tarihte bir ilke imza atarak bağırsak bakterilerinin etkileşim biçimlerini 200'ün üzerinde farklı ilaçla test etti.

Bilim insanlarının; bağırsak mikrobiyotasının farklı terapötik ilaçların etkinliğini araştırmaya başlaması yeni bir araştırma konusu yani bu düşünce çok eskilere dayanmıyor. Araştırma alanının en zor konusunu ise bağırsak bakterilerinin kanser tedavilerindeki başarı ya da başarısızlık açısından etkilerinin incelenmesi konusu oluşturuyor.

Yeni araştırma bakteri-ilaç kataloğu niteliği taşıyor


Bazı ilaçlar bağırsaktaki bakterilerle etkileşime girip etkinliklerini artırıyorlar, bazıları ise inaktif yani etkisiz duruma geliyorlar hatta toksik etkinlik bile kazanabiliyorlar. Yeni araştırma spesifik olarak ilaç-bakteri etkileşimleri açısından katalog niteliği taşımakla birlikte, araştırmada 76 farklı tür bağırsak bakterisinin 271 farklı tür oral ilaçla gösterdiği etkileşim türleri incelendi.

Sonuçlar incelendiğinde ilaçların 176 tanesinin en az bir bakteri suşuyla olumsuz etkileşime girdiği tespit edildi. Araştırmanın yazarlarından Maria Zimmermann-Kogadeeva; yeni araştırmanın bazı biyomarkerları belirlemek için ilk adım olduğunu, bu sayede doktorların hastalarına en etkin ve en güvenli ilaçları reçete edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Bkz. "Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor"

Araştırma yazısında biyomarkerlardan oluşan yeni kataloglar sayesinde hastalara özel reçeteler yazılabileceği ve mikrobiyomlar yönetilerek uygulanan tedavilerin etkinliğinin artırılabileceği belirtildi. Araştırmalar daha ileri adımlara taşınırsa bağırsak mikrobiyomlarının diyetteki gıdalarla ve diğer etkenlerle olan ilişki aydınlatılabilecek gibi görünüyor.
https://newatlas.com/gut-bacteria-drug-metabolism-yale/59976/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 gün Google Arama sonuçlarında aynı site iki kereden fazla görünmeyecek 1 gün Google Stadia ile 65 saat oyun oynamak için 1 TB veri kullanılacak 1 gün NASA’nın Mars helikopteri bir testi daha başarıyla geçti 1 gün Google uzaktan masaüstü kontrolünü çok daha kolay hâle getirdi 1 gün G.Skill standında toplam 23 hız aşırtma rekoru kırıldı 1 gün Razer Kraken X oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 gün Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı 1 gün Nokia 2.2 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün iOS 13 otomatik olarak bilinmeyen numaraları engelleyecek 1 gün Asus ROG Phone 2 için Tencent ile iş birliği 1 gün Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında 1 gün Android Q Beta 4 güncellemesi durduruldu 1 gün HTC, 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacak 1 gün Instagram hikayelerine şarkı sözü özelliği geldi 1 gün İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi 2 gün Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi 2 gün Kök hücreler vücut içerisindeyken genetik olarak düzenlenecek 2 gün Radyasyon, insanlı Mars görevi için önümüzdeki en büyük sorunlardan biri 2 gün Samsung 6G çalışmalarına başladı 2 gün Polestar 1 neredeyse üretime hazır 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Bağırsak bakterileri ilaç testlerinde kullanılıyor Sonraki İngiliz Üniversiteleri, öğrencilerin sosyal medya hesaplarını inceleyerek intiharları önleyecek 2 gün Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti 2 gün Xbox temalı kozmetik ürünleri geliyor 2 gün Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç 2 gün Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın 2 gün Microsoft Excel Stocks ile artık anlık hisse fiyatları Excel dosyanızda 2 gün Samsung Galaxy Xcover 4S göründü 2 gün Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor 2 gün Google Haritalar navigasyon ekranına hız göstergesi ekliyor 2 gün Amazon’un hibrit teslimat drone’u 2 gün Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı 2 gün Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre 3 gün Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar 3 gün Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor 3 gün Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 gün Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor 3 gün Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor 3 gün Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı 3 gün Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi 3 gün IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu akşamki türkiye-fransa maçı hakkında
DH Forum
Uncharted 3 ve The Last of Us PS3 Çok
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim