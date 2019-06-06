Bağırsak bakterileri ilaç testlerinde kullanılıyor

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İlaçlar bazı kişileri etkin bir şekilde tedavi edebilirken bazı kişilere ise tedavi edici etkilerini göstermeyebiliyor. Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı kişilerin sahip olduğu bağırsak bakterilerinin popülasyonunun; oral olarak alınan ilaçların metabolizasyonunu, dolayısıyla ilaçların etkinliğini etkilediğini düşünüyorlar. Grup, bu sebeple tarihte bir ilke imza atarak bağırsak bakterilerinin etkileşim biçimlerini 200'ün üzerinde farklı ilaçla test etti.
Bilim insanlarının; bağırsak mikrobiyotasının farklı terapötik ilaçların etkinliğini araştırmaya başlaması yeni bir araştırma konusu yani bu düşünce çok eskilere dayanmıyor. Araştırma alanının en zor konusunu ise bağırsak bakterilerinin kanser tedavilerindeki başarı ya da başarısızlık açısından etkilerinin incelenmesi konusu oluşturuyor.
Yeni araştırma bakteri-ilaç kataloğu niteliği taşıyor
Bazı ilaçlar bağırsaktaki bakterilerle etkileşime girip etkinliklerini artırıyorlar, bazıları ise inaktif yani etkisiz duruma geliyorlar hatta toksik etkinlik bile kazanabiliyorlar. Yeni araştırma spesifik olarak ilaç-bakteri etkileşimleri açısından katalog niteliği taşımakla birlikte, araştırmada 76 farklı tür bağırsak bakterisinin 271 farklı tür oral ilaçla gösterdiği etkileşim türleri incelendi.
Sonuçlar incelendiğinde ilaçların 176 tanesinin en az bir bakteri suşuyla olumsuz etkileşime girdiği tespit edildi. Araştırmanın yazarlarından Maria Zimmermann-Kogadeeva; yeni araştırmanın bazı biyomarkerları belirlemek için ilk adım olduğunu, bu sayede doktorların hastalarına en etkin ve en güvenli ilaçları reçete edebileceklerini söyledi.
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Araştırma yazısında biyomarkerlardan oluşan yeni kataloglar sayesinde hastalara özel reçeteler yazılabileceği ve mikrobiyomlar yönetilerek uygulanan tedavilerin etkinliğinin artırılabileceği belirtildi. Araştırmalar daha ileri adımlara taşınırsa bağırsak mikrobiyomlarının diyetteki gıdalarla ve diğer etkenlerle olan ilişki aydınlatılabilecek gibi görünüyor.
https://newatlas.com/gut-bacteria-drug-metabolism-yale/59976/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle