Bağırsak bakterileri ilaç testlerinde kullanılıyor

İlaçlar bazı kişileri etkin bir şekilde tedavi edebilirken bazı kişilere ise tedavi edici etkilerini göstermeyebiliyor. Yale Üniversitesi 'nden bir grup araştırmacı kişilerin sahip olduğu bağırsak bakterilerinin popülasyonunun; oral olarak alınan ilaçların metabolizasyonunu, dolayısıyla ilaçların etkinliğini etkilediğini düşünüyorlar. Grup, bu sebeple tarihte bir ilke imza atarak bağırsak bakterilerinin etkileşim biçimlerini 200'ün üzerinde farklı ilaçla test etti.

Yeni araştırma bakteri-ilaç kataloğu niteliği taşıyor



Bazı ilaçlar bağırsaktaki bakterilerle etkileşime girip etkinliklerini artırıyorlar, bazıları ise inaktif yani etkisiz duruma geliyorlar hatta toksik etkinlik bile kazanabiliyorlar.

katalog niteliği taşımakla

271 farklı tür oral ilaçla gösterdiği etkileşim türleri incelendi.

Ayrıca Bkz.

"Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor"

https://newatlas.com/gut-bacteria-drug-metabolism-yale/59976/

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; bağırsakfarklıilaçların etkinliğini araştırmaya başlaması yeni bir araştırma konusu yani bu düşünce çok eskilere dayanmıyor. Araştırma alanının en zor konusunu ise bağırsak bakterilerinin kanser tedavilerindeki başarı ya da başarısızlık açısından etkilerinin incelenmesi konusu oluşturuyor.Yeni araştırma spesifik olaraketkileşimleri açısındanbirlikte, araştırmadabağırsakAraştırmanın yazarlarından; yeni araştırmanın bazıbelirlemek için ilk adım olduğunu, bu sayede doktorların hastalarına enve enreçete edebileceklerini söyledi.Araştırma yazısındaoluşan yenisayesinde hastalara özel reçeteler yazılabileceği ve mikrobiyomlar yönetilerek uygulanan tedavilerin etkinliğininbelirtildi.