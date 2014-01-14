Robotoların World Wide Web servisi RoboEarth, özel olarak hazırlanan hastane odasında test edilecek

Beş farklı üniversite ile Philips'in ortaklığında geliştirilen ve Avrupa birliği tarafından finanse edilen RoboEarth sistemi, Eindhoven Üniversitesi merkezli olarak hazırlanan bir hastane odası benzeri bölüm ile 16 Ocak tarihinde test edilecek.

Üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışma yürütülen ve robotların interneti / World Wide Web servisi olarak gösterilen RoboEarth projesi, bulut tabanlı olarak çalışma gösteriyor ve temel olarak aynı ağa bağlı robotların kendi aralarında bilgi paylaşmasına ve bu bilgilerin başka robotlar tarafından kullanılmasına dayanıyor. 16 Ocak tarihinde Eindhoven Üniversitesi'nde düzelenecek demo gösterimi kapsamında dört farklı robot ve aynı şekilde tasarlanmış 4 oda kullanacak araştırmacılar, bir robotun elde ettiği veriler ve çıkardığı harita ile, diğer robotların çalışmasını gözler önüne serecekler. Şimdilik sadece bir görev için programlanabilen ve test sırasında konumlandırılan hastalara içecek vereceği belirtilen robotlar, ileri de çoklu görev yeteneğine de kavuşabilecekler.

Yüksek hesaplama gerektiren görevler için dahili işlem gücüne ihtiyaç duymadan bulut üzerinden çalışma imkanı sağlayan RoboEarth sistemi, ilerleyen yıllar için özellikle ev kullanımı açısından ciddi bir potansiyel ortaya koyuyor





http://www.roboearth.org