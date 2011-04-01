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Roccat yeni oyuncu kulaklığını duyurdu; 7.1 kanal USB ses kartına sahip Kulo

8 yıl
23,9b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara yönelik çevrebirimleri hazırlayan Almanya merkezli donanım üreticisi Roccat, satışta olan kulaklığı Kulo'yu güncelledi. Paket içeriğine 7.1 kanal harici ses kartının eklendiği yeni versiyon için Roccat açıklamasında "etkileyici" sanal 7.1 çevresel ses sunduğu ve oyuncular için gelişmiş ses deneyimine olanak tanıdığı belirtti.

Kulo'nun yeni versiyonu satışta olan ilk model gibi 178 gram ağırlığında. 40mm sürücülerle birlikte Neodimium mıknatıslara ve ince kaplamaya sahip. Pasif gürültü engelleme özelliği için kulaküstü pedlere sahip olan Kulo'da frekans aralığı 20 ~ 20,000 Hz, en yüksek çıkış 80mW ve empedans değeri 50 Ohms olarak açıklanıyor.

Katlanabilir yapıda, çift yönlü ve gürültü önleme özelliği mikrofon ile desteklenen kulaklık, kablo üzerinde kontrol kumandasına da sahip. Beraberinde getirdiği 7.1 kanal destekli harici ses kartı ile oyun ve müzik tutkunları için yüksek ses kalitesi iddasındaki yeni versiyon Kulo, Mayıs ayında 80 Avro seviyesinden sunulacak.


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xLmNt13 7 yıl
roccat ses kalitesi fena değildir ama çok kaliteli ses istiyorsanız bu işte profesyonel olan firmalara yönelmenizde fayda var ama 400-500 den aşağı çok kaliteli kulaklık bulamazsınız
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Rojev 7 yıl
Sanal surround'tan ziyade gerçek çevresel ses sistemi sunan kulaklıkları yönelmek daha mantıklı.
Adı üzerinde sanal. Gerçek 5.1'ler varken ben sanal surround almam şahsen.
Roccat Kave 5.1 aldım.(Gerçek)
Bir de x fi titanium...
Filmler,oyunlar müthiş gerçekten.
Müziklerde de ortalamanın çok çok üstünde bir performans aldım.
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drserk 8 yıl
x-fi extreme gamer ses kartım varken bu tarz 5.1 veya 7.1 kulaklık aldığımda kulaklık içindeki sürücü ile uyumsuzluk veya çakışma vs. gibi olumsuzluklar olur mu?
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burbarian 8 yıl

drserk

x-fi extreme gamer ses kartım varken bu tarz 5.1 veya 7.1 kulaklık aldığımda kulaklık içindeki sürücü ile uyumsuzluk veya çakışma vs. gibi olumsuzluklar olur mu?

Evet olur. Kullanırken kulaklık kendi ses kartını seçmeni ister.
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Lordinarius 8 yıl
bende de medusa nx usb var . geçen gün içini açtım 3 sağ 3 sol toplam 6 hoparlör var. ve bass vibrasyon özeliği var 5.1 ses sistemi gibi olmasada surround desteği oyunlarda çevresel sesin etkisini anlayabiliyorsunuz.
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Xagdas 8 yıl
Kulaklıktan nasıl 5.1 - 7.1 ses gelir anlamıyorum. Tam verim oluyo mu ki ev sinema sistemi gibi? Mümkün mü?
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saintroyo 8 yıl
Cagdas dv6196

Kulaklıktan nasıl 5.1 - 7.1 ses gelir anlamıyorum. Tam verim oluyo mu ki ev sinema sistemi gibi? Mümkün mü?



elbette 5.1ses sistemi kadar olmasa da, yine de çevresel ses olarak sizi tatmin ediyor. ben astro a40 with mixamp kullanıyorum. dijital çıkış ile dolby özelliği inanılmaz.. kendimi gerçekten roach gibi hissediyorum(modern warfare 2)

edit: düzeltme
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JakX 8 yıl
İyi bir kulaklık her tür surround ses sisteminden çok daha iyi surround ses verebilir. Bütün duyma menzilinizi kapsadığı gibi en ufak ayrıntıyı kulağınıza ulaştırıp yarattığı ses izolasyonuyla ve ses dengesiyle 5.1 sistemlere fark atabilir.

Tabii bunları ancak kaliteli bir oyuncu kulaklığı kullanmış olanlar bilir..

Bende mesela ses sistemi olarak z5500 ve x fi titanium var. Kulaklığım ise creative arena surround. Arena surroundun verdiği ses çok daha iyi.. Mesela bad company 2 oynarken z5500 le yaklaşan düşmanı duyamıyorum çoğunlukla ama arena surroundla adam bana 5 metreden fazla yaklaşamıyor.

Neyse kuloya gelirsek, bence çok saçma bir tasarım roccatdan beklemezdim.. Bu tasarımla rahatlık ve izolasyon çok kötü olacaktır. 230 tl fiyatında Roccat kave varken kimsenin buna 160 tl vereceğini sanmam.
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saintroyo 8 yıl
konfor bakımından zayıf gibi geldi bana. böyle küçük yastıklar ile rahat edilebiliyor mu?
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V4LKyR 8 yıl
Mükemmel.
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SonŞaman 8 yıl
Uygun fiyatlı birşeymiş. Kalitesi nasıl acaba?
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