Roccat yeni oyuncu kulaklığını duyurdu; 7.1 kanal USB ses kartına sahip Kulo

Oyunculara yönelik çevrebirimleri hazırlayan Almanya merkezli donanım üreticisi Roccat, satışta olan kulaklığı Kulo'yu güncelledi. Paket içeriğine 7.1 kanal harici ses kartının eklendiği yeni versiyon için Roccat açıklamasında "etkileyici" sanal 7.1 çevresel ses sunduğu ve oyuncular için gelişmiş ses deneyimine olanak tanıdığı belirtti.

Kulo'nun yeni versiyonu satışta olan ilk model gibi 178 gram ağırlığında. 40mm sürücülerle birlikte Neodimium mıknatıslara ve ince kaplamaya sahip. Pasif gürültü engelleme özelliği için kulaküstü pedlere sahip olan Kulo'da frekans aralığı 20 ~ 20,000 Hz, en yüksek çıkış 80mW ve empedans değeri 50 Ohms olarak açıklanıyor.

Katlanabilir yapıda, çift yönlü ve gürültü önleme özelliği mikrofon ile desteklenen kulaklık, kablo üzerinde kontrol kumandasına da sahip. Beraberinde getirdiği 7.1 kanal destekli harici ses kartı ile oyun ve müzik tutkunları için yüksek ses kalitesi iddasındaki yeni versiyon Kulo, Mayıs ayında 80 Avro seviyesinden sunulacak.