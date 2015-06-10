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RockChip ultra düşük enerjili WiFi çipsetini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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RockChip ultra düşük enerjili WiFi çipsetini duyurdu
Çin menşeli yarı iletken üreticisi RockChip geçtiğimiz günlerde sona eren Computex fuarında yeni teknolojilerini tanıttı. Bu teknolojilerden en dikkat çekici olanı ise şirketin yeni ultra düşük enerjili Wi-fi çipsetleri oldu. RKi6000 adındaki çipset düşük enerji tüketimine rağmen  802.11b standardını destekleyerek 11 Mbps hıza kadar ulaşabiliyor.
Aslına bakılırsa düşük enerjili Wi-fi çipsetleri bir süredir geliştiriliyor. Bu konuda Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments gibi bilinen üreticilerin de çözümleri mevcut. Ancak RKi6000  bu üreticilerin ürünleri ile kıyaslandığında en az 3 kat daha az enerji tüketimi vadediyor.
RockChip ultra düşük enerjili WiFi çipsetini duyurdu

  Üreticiler  

Broadcom
 Texas Instruments 

  
  Qualcomm  

  
  Gainspan  

  
  Rockchip  

Çipsetler
 
   BRCM4325  CC3200 QCA4004 GS1011 RKi6000

Güç 

 90mA 59mA 64mA 140mA 20mA

Peki yüksek hızlara ulaşamayan düşük Wi-fi çipsetlerinin kullanım alanları nelerdir?  Bu sorunun akıllara gelen ilk yanıtı ise "Nesnelerin İnterneti" ile birlikte her cihazın akıllanmaya başlayacağı dönem oluyor. Nesnelerin interneti ile birlikte ev ve iş yerlerindeki bir çok nesne internete bağlanacak. Bu konudaki güç tüketimini en aza indirmek için ise düşük enerjili wi-fi çipsetlere büyük bir görev düşüyor.

Bunun dışında teknoloji Bluetooth, Zigbee gibi kablosuz veri akışı sağlayan teknolojilerin de yoluna taş koyabilir. BlueTooth da son dönemlerde düşük enerji ile ilgili büyük atılımlar yapsa da son kullanıcının zorunda kalmadıkça tercih etmediği bir bağlantı oluyor. Bugün tüm hemen hemen tüm telefonlarda Bluetooth teknolojisi yer alsa da kullanıcılar yüksek enerji tüketimi veya güvenlik gibi konular yüzünden yalnızca ihtiyacı olduğunda bu teknolojiye başvuruyor. 
Buna karşı bir çok kullanıcı Wi-fi bağlantısını daha çok tercih ederken çoğu zaman kapatmayı da ihmal edebiliyor. Bu noktada BlueTooth ile haberleşen cihazların yerini aynı enerji tüketimine sahip Wi-fi bağlantılı cihazların alması uzun vadede gerçekleşecek gibi gözüküyor.
ZigBee ise genellikle ev içerisindeki cihazların birbiriyle haberleşmesi için kullanılan kısa menzilli bir kablosuz haberleşme teknolojisi. Bu teknolojinin güç tüketimi kısmen düşük olsa da imkan verdiği veri aktarım hızları diğer teknolojilere göre çok geride kalıyor. Bu yüzden şimdi ev işi otomasyonlar, kablosuz ışıklar gibi çok düşük veri aktarımına sahip alanlarda kullanılıyor
Çipset

 CSR - WLCSP Texas Instruments
CC2540		 Texas Instruments
CC2520		 Rockchip
RXi6000
Bağlantı standardı
Blueooth 2.1 + EDR

3.15 V
Bluetooth 4.0
(Düşük Enerji)
3.0V
Zigbee

3.3V
Wifi - 802.11b

3.3V

En yüksek
veri aktarım hızı

 3Mbps 1Mbps 250 Kbps 11 Mbps
Alış gücünde
en yüksek tüketim
45 mA
141.75 mW
19.6 mA
58.8 mW
18.5 mA
55.5 mW
20 mA
60 mW
Yayılma gücünde 
en yüksek tüketim
45 mA
141.75 mW
24 mA
72 mW
25.8 mA
77.4 mW
20 mA
60 mW
Düşük enerjili Wifi çipsetleri özellikle giyilebilir cihazlar, ev otomasyon sistemleri, nesnelerin interneti ve güvenlik cihazları için oldukça önemli konumda. Rockchip'in geliştirdiği yeni çipsetin ise 2015'in 3. çeyreğinden itibaren bu tarz teknolojilerde kullanılmaya başlanabileceği söyleniyor. 

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interwap 4 yıl
Çok büyük atılım. Ucuz tabletlerde BT yok.
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sis651 4 yıl
Sinyalin kapsama alanı ile ilgili bilgi verilmemiş. Enerji tüketimi düşerken sinyal gücü bundan ne kadar etkilenecek?..
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CooL_ROMEO 4 yıl
BLE kadar enerji tüketiyor...Vay be bu çok büyük bir gelişme

BLE nin tek sıkıntısı 1mpbs olmasıydı şimdi onlar düşünsün
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