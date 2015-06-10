RockChip ultra düşük enerjili WiFi çipsetini duyurdu

Çin menşeli yarı iletken üreticisi RockChip geçtiğimiz günlerde sona eren Computex fuarında yeni teknolojilerini tanıttı. Bu teknolojilerden en dikkat çekici olanı ise şirketin yeni ultra düşük enerjili Wi-fi çipsetleri oldu. RKi6000 adındaki çipset düşük enerji tüketimine rağmen 802.11b standardını destekleyerek 11 Mbps hıza kadar ulaşabiliyor.
Aslına bakılırsa düşük enerjili Wi-fi çipsetleri bir süredir geliştiriliyor. Bu konuda Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments gibi bilinen üreticilerin de çözümleri mevcut. Ancak RKi6000 bu üreticilerin ürünleri ile kıyaslandığında en az 3 kat daha az enerji tüketimi vadediyor.
|Üreticiler
|
Broadcom
|
Texas Instruments
|
Qualcomm
|
Gainspan
|
Rockchip
|
Çipsetler
|BRCM4325
|CC3200
|QCA4004
|GS1011
|RKi6000
|
Güç
|90mA
|59mA
|64mA
|140mA
|20mA
Peki yüksek hızlara ulaşamayan düşük Wi-fi çipsetlerinin kullanım alanları nelerdir? Bu sorunun akıllara gelen ilk yanıtı ise "Nesnelerin İnterneti" ile birlikte her cihazın akıllanmaya başlayacağı dönem oluyor. Nesnelerin interneti ile birlikte ev ve iş yerlerindeki bir çok nesne internete bağlanacak. Bu konudaki güç tüketimini en aza indirmek için ise düşük enerjili wi-fi çipsetlere büyük bir görev düşüyor.
Bunun dışında teknoloji Bluetooth, Zigbee gibi kablosuz veri akışı sağlayan teknolojilerin de yoluna taş koyabilir. BlueTooth da son dönemlerde düşük enerji ile ilgili büyük atılımlar yapsa da son kullanıcının zorunda kalmadıkça tercih etmediği bir bağlantı oluyor. Bugün tüm hemen hemen tüm telefonlarda Bluetooth teknolojisi yer alsa da kullanıcılar yüksek enerji tüketimi veya güvenlik gibi konular yüzünden yalnızca ihtiyacı olduğunda bu teknolojiye başvuruyor.
Buna karşı bir çok kullanıcı Wi-fi bağlantısını daha çok tercih ederken çoğu zaman kapatmayı da ihmal edebiliyor. Bu noktada BlueTooth ile haberleşen cihazların yerini aynı enerji tüketimine sahip Wi-fi bağlantılı cihazların alması uzun vadede gerçekleşecek gibi gözüküyor.
ZigBee ise genellikle ev içerisindeki cihazların birbiriyle haberleşmesi için kullanılan kısa menzilli bir kablosuz haberleşme teknolojisi. Bu teknolojinin güç tüketimi kısmen düşük olsa da imkan verdiği veri aktarım hızları diğer teknolojilere göre çok geride kalıyor. Bu yüzden şimdi ev işi otomasyonlar, kablosuz ışıklar gibi çok düşük veri aktarımına sahip alanlarda kullanılıyor
|Çipset
|CSR - WLCSP
|Texas Instruments
CC2540
|Texas Instruments
CC2520
| Rockchip
RXi6000
|Bağlantı standardı
|
Blueooth 2.1 + EDR
3.15 V
|
Bluetooth 4.0
(Düşük Enerji)
3.0V
|
Zigbee
3.3V
|
Wifi - 802.11b
3.3V
|
En yüksek
veri aktarım hızı
|3Mbps
|1Mbps
|250 Kbps
|11 Mbps
|
Alış gücünde
en yüksek tüketim
|
45 mA
141.75 mW
|
19.6 mA
58.8 mW
|
18.5 mA
55.5 mW
|
20 mA
60 mW
|
Yayılma gücünde
en yüksek tüketim
|
45 mA
141.75 mW
|
24 mA
72 mW
|
25.8 mA
77.4 mW
|
20 mA
60 mW
Düşük enerjili Wifi çipsetleri özellikle giyilebilir cihazlar, ev otomasyon sistemleri, nesnelerin interneti ve güvenlik cihazları için oldukça önemli konumda. Rockchip'in geliştirdiği yeni çipsetin ise 2015'in 3. çeyreğinden itibaren bu tarz teknolojilerde kullanılmaya başlanabileceği söyleniyor.
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