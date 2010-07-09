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Rockchip, 1GHz'de çalışan yeni mobil işlemcisini kullanıma sunuyor

8 yıl
9,9b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rockchip Rk2818 tabanlı ilk tablet: ezGear Surfboard 700

Çin merkezli yarıiletklen tasarımcısı Rockchip, 1GHz'de çalşan Rk2818 kod adlı mobil işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Çin'de üretilen medya oynatıcılar ve tablet bilgisayarların önemli bir kısmında kullanılan Rk2808 (600MHz) işlemcisinin yerini alması beklenen Rk2818, yeni nesil tabletlere ve klonlara güç verecek gibi görünüyor.

Açıklanan bilgilere göre 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğüne (bir önceki işlemci sadece 800 x 600 piksel) destek veren yeni işlemci, Android 2.1 ve Android 2.2 tabanlı sistemlere güç verecek. İlk defa ezGear Surfboard 700 isimli 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarda gördüğümüz Rk2818 işlemcisinin Çin pazarında hızla yaygınlaşması bekleniyor.


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hacı.basat 8 yıl
İşlemci ayrı devrim, Android'in zamanla Windows'un yerini alabileceği gerçeği ayrı devrim.
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mobylette 8 yıl
resimdeki tablet tam olarak haberdeki tablet. ve android kullanıyor. (imiş, her nasıl oluyorsa)

ezgear.com/...
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Batuist 8 yıl
resimdeki tablet çok hoş gözüküyor... ona andorid 2.2 yükleyeceksin tamamdır.. yalnız haber o tablete ait değil sanırım sadece işlemciye ait.. o da aynı işlemcinin kullanıldığı örnek bir tablet..
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mobylette 8 yıl
android denilmiş ama, örnek tabletin ekranında windows media player, internet explorer, msn var. hatta saat bile vista'daki saatten.
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DH Misafiri 8 yıl
çinliler şuan kendi savaş uçaklarını üretebiliyorlar, ilk atom bombasını 1960 da denediler ve şimdide her ne kadar kopyada olsa kendi işlemcilerini üretebiliyorlar. Geleceğin süper gücü olduklarını tahmin etmek zor değil.
Bize gelince daha kıçıkırık bi tankı bile üretemedik. Yariletken üretimi diye birşeyin adı yok, sadece üniversite düzeyinde basit tasarımlarımız var. Gurur duyulan otomobil üretimimiz montajdan ibaret, ne yazık ki ülkemiz gitgide çağdışı kalıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
hahaha çinliler mi baldırı çıplak, dünyayı çok yakından takip ediyorsun anlaşılan
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homebird 8 yıl
Şu baldırı çıplak Çinlilerin yaptığının onda birini yapamayışımıza yanarım. Yazık bize:(
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vidoko 8 yıl
fiyatı nekadar ??
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ahmetkep 8 yıl
kendilerini tebrik ediyor , başarılarının devamını diliyorum.
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