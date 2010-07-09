Rockchip, 1GHz'de çalışan yeni mobil işlemcisini kullanıma sunuyor

Rockchip Rk2818 tabanlı ilk tablet: ezGear Surfboard 700

Çin merkezli yarıiletklen tasarımcısı Rockchip, 1GHz'de çalşan Rk2818 kod adlı mobil işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Çin'de üretilen medya oynatıcılar ve tablet bilgisayarların önemli bir kısmında kullanılan Rk2808 (600MHz) işlemcisinin yerini alması beklenen Rk2818, yeni nesil tabletlere ve klonlara güç verecek gibi görünüyor.

Açıklanan bilgilere göre 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğüne (bir önceki işlemci sadece 800 x 600 piksel) destek veren yeni işlemci, Android 2.1 ve Android 2.2 tabanlı sistemlere güç verecek. İlk defa ezGear Surfboard 700 isimli 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarda gördüğümüz Rk2818 işlemcisinin Çin pazarında hızla yaygınlaşması bekleniyor.